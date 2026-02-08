2026台北國際動漫節／《戀上換裝娃娃》海夢聲優「直田姬奈」羞談旅館過夜戲讓人小鹿亂撞

動畫代理商木棉花此次特別邀請到《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優直田姬奈小姐來到台北國際動漫節現場，並於 2 月 8 日及 2 月 9 日舉辦聲優見面親遞會，在今日（2 月 8 日）率先登場的首場活動中，直田小姐分享了許多配音演出《戀上換裝娃娃》的幕後趣事和心得，也還原經典橋段配音及與全場粉絲互動遊戲，現場氣氛相當熱烈。

此次見面活動是直田小姐睽違三年再次來台灣舉辦活動，直田小姐表示非常開心能跟粉絲在兩天的見面會上見面，有聽說名額非常少，能夠參加的粉絲都是天選之人。而《戀上換裝娃娃》不僅在台灣，甚至在全世界都受到眾多粉絲的喜愛。也詢問到直田小姐是否有實際感受到《戀上換裝娃娃》在海外的人氣呢？直田小姐回答：「在社群網站上面常常收到世界各地的粉絲留言對於海夢的喜愛，也時常在海外參加活動上發現很多人裝扮成五條新菜與喜多川海夢，深深感受到全世界粉絲對《戀上換裝娃娃》的喜愛。」在談論到台灣美食，直田小姐也分享在台灣印象特別深刻的美食是流沙包，因為太好吃了一不小心會吃到兩顆，粉絲也推薦直田小姐，豆花、珍奶等台灣美食。

於活動訪談中，直田小姐在是從徵選才開始認識《戀上換裝娃娃》這部作品，她也回憶起當初飾演海夢一角時的心情，「非常開心，海夢是她第一次飾演的動漫女主角，也是聲優人生中的重要角色，很高興能與她相遇。」此外，詢問直田小姐在飾演海夢的過程中，有特別喜歡印象深刻的場景，她回答「Season 2 五條同學因趕不上電車住宿喜多川家的片段， 完美將兩人距離拉近了，也表現出兩人抱持不同的想法而錯過對方，自己在看到這個片段播出時心跳會跳超快，有種小鹿亂撞的感覺。」

在作品中大量描寫的 COSPLAY 文化與熱愛投入的心情時，也詢問直田小姐在現實生活中，自己是否有COSPLAY涉略及COS經驗，如何詮釋向海夢這般的熱情與強烈喜愛，她表示本來沒有COS經驗的，而在Season 1的活動企劃上，有扮演學生牛郎，服裝部分是請配音五条新菜的聲優石毛翔彌先生縫製牛郎衣服，實際穿上後能感受到他的心意，也更能體會海夢對新菜的心情，當提到是否與海夢對COSPLAY有同樣充滿熱情、全心投入的興趣時，她則是說自己非常喜歡買衣服，會上街買衣服紓壓。

2026台北國際動漫節，《戀上換裝娃娃》喜多川海夢聲優直田姬奈首次登場。圖/木棉花提供

隨著動畫 Season 1 到 Season 2的劇情發展，而在海夢與五條之間的互動中是否有令她心動或留下深刻印象的事，直田小姐表示：「從Season 1到Season 2兩人的關係有越靠越近的感覺，尤其在Season 2更能明顯感受到海夢對於新菜的喜愛，也很喜歡這樣子的海夢!」。

在動畫配音環節中，直田小姐現場還原多部作品的經典片段，情感層次分明的聲音深深吸引現場粉絲，不少人露出驚豔神情，專注聆聽每一句台詞，活動氣氛隨之升溫最高點。這次聲優見面會讓粉絲近距離感受《戀上換裝娃娃》與直田姬奈的魅力，也留下難忘回憶。

【《戀上換裝娃娃》作品介紹】

動畫《戀上換裝娃娃》改編自日本漫畫家福田晉一的Cosplay題材青年漫畫作品。故事以某次的相遇為契機，喜多川海夢和五条新菜透過COSPLAY加深了交流。他們還有許多想COSPLAY的角色和想製作的服裝。

透過和同學們的交流，以及新的COSPLAY同伴的相遇，近一步拓展了海夢和新菜的世界。以外，新菜與令人不斷臉紅心跳的海夢間的戀情會有進展嗎–！？

於『YOUNG GANGAN』（SQUARE ENIX）＆『MANGA UP!』連載，由福田晉一創作的超人氣原作漫畫，由CloverWorks再次動畫化！

在透過COSPLAY擴展的世界，所找尋到的自己––

海夢和新菜的COS心動♡故事還在持續下去！

