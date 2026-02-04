2026台北國際動漫節／《葬送的芙莉蓮》送福利，木棉花新春福袋必搶指南

即將於2月5日到2月9日南港展覽館一館登場的「2026台北國際動漫節」，木棉花國際由今年1月隆重推出動畫第二季的《葬送的芙莉蓮》領軍，為所有粉絲帶來新春迎新的超豐富嚴選動漫周邊好物！

木棉花攤位的入口處，以典雅又大氣的歐式宮廷拱門，搭配上《葬送的芙莉蓮》中芙莉蓮、費倫、修塔爾克，以及欣梅爾、海塔、艾冉的巨幅掛旗，不同世代的組合卻都有著深深的羈絆，最新的故事情節請鎖定每周更新的動畫第二季播出。場內也推出多款全新商品；有著Q版芙莉蓮金屬配件的護照套，讓你的每趟旅程都留下深刻難忘的美好回憶；全彩潮流T恤上，身穿素雅清新和服的芙莉蓮，淡淡的日式風情讓人眼睛為之一亮；有著夜光效果的壓克力杯墊，每口喝下的水都像是有魔法陣加護的療癒風情。

先前一推出就造成搶購風潮的《葬送的芙莉蓮》金屬海報，鋁合金材質加上色彩鮮艷的高質感印刷，讓這張由各式花瓣構成的芙莉蓮臉孔成為所有粉絲爭相收藏的夢幻逸品。本次2026台北國際動漫節特別限量再版推出，就在木棉花展區外圈的精選商品區銷售，請把握這個難得的機會，錯過這次就不知道何時可以再與她相會了！

2026台北國際動漫節，木棉花國際攤位入口《葬送的芙莉蓮》示意圖。

木棉花國際新春六大福袋

最低只要1,000元！就可以入手市值3,030元以上的獨家限定商品，木棉花新春六大福袋就是這麼豐富又超值，要在這個農曆年前夕給大家滿滿的祝福與優惠，請鎖定你熱愛的作品，手刀衝刺到木棉花展區外圈的福袋區立刻購入！

透過萬用絨毯、全彩抱枕、全彩拭鏡布及超級大紙袋，讓你一次擁有《戀上換裝娃娃》海夢青春活潑的制服LOOK，與各式各樣的COSPLAY裝扮。《膽大黨》福袋中，有著高速婆婆貓型態絨毛玩偶跟超能裝的實用後背包，兩者組合在一起，就讓你在生活中與厄卡倫一樣，達成「帶貓上學」的成就。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》以木棉花獨家的千束瀧奈俏麗格紋短裙特繪圖，帶來頭戴式藍牙耳機、長門簾與炫彩大胸章，獨家圖素加上限定品項，絕對是粉絲一生必收，正在松山文創園區熱烈進行的全球首次海外移展也絕對不能錯過。《HUNTERxHUNTER 獵人 》角色形象萬用絨毯、有著低調獵人協會LOGO的20吋耐刮登機箱，加上「大天使的氣息」電競滑鼠墊，錯過可惜。

《葬送的芙莉蓮》推出兩款福袋組合，A款的芙莉蓮和服掛軸加上頭戴式藍牙耳機，陪伴你生活中的一切起居大小事；B款的二合一兩用枕、寶箱怪行李吊牌與魔導書外觀的20吋耐刮登機箱，一手包辦你出國旅遊的所有需求。兩款福袋一起擁有，讓《葬送的芙莉蓮》成為你居家出遊的最佳夥伴。

2026台北國際動漫節《葬送的芙莉蓮》福袋A款。

2026台北國際動漫節《葬送的芙莉蓮》福袋B款。

木棉花國際北動漫精選商品

位在木棉花攤位展區外圈的精選商品區，絕對是粉絲們不可錯過的攻略重點，這次2026台北國際動漫節更是準備了許多重量級特色好物！

《HUNTERxHUNTER 獵人》貪婪之島篇中，玩家透過”BOOK”與”GAIN”兩種口令進行卡片攻防的場景，是不是還深深刻印在你腦海中呢？這次特別推出『BOOK收藏冊完整限定版』，讓你一口氣擁有「BOOK收藏冊」、壓克力材質的「編號000到099的100張指定口袋卡片」與「24張自由口袋卡片」，2026台北國際動漫節期間在木棉花精選商品區的「BOOK專屬櫃檯」販售，每日限量發售22本，每人限購乙本！錯過完整限定版的朋友，可以透過單獨銷售的「BOOK收藏冊（含10張固定款式之自由口袋卡片）」及「貪婪之島壓克力卡片組（共114款卡片，一袋隨機三入）」進行屬於你的收藏之旅。

2025年全臺動畫票房冠軍的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，多款宣傳視覺圖獲得粉絲熱烈回響，這次精選「猗窩座眼中映射炭治郎身影」、「炭治郎、水柱冨岡義勇vs.猗窩座」、「蟲柱胡蝶忍vs童磨」、「善逸vs.獪岳」這四款極富故事性及視覺衝擊感的畫面，直接升級為色彩豐富且保存性高的鋁合金金屬海報，將所有的熱血及感動完整收藏。

在劇場版中大活躍的蟲柱胡蝶忍、水柱冨岡義勇，也推出兩人專屬的角色腕表，設計上以各自羽織特色為主，12點鐘刻度則以日輪刀刀鍔呈現，細節滿滿；再加上真皮錶帶、不鏽鋼錶殼、藍寶石鍍膜的強化水晶玻璃，及3ATM的生活防水，收藏與實用價值都極高。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》帶來大型的史萊姆造型懶人墊，外層是舒爽涼感布套，為你減緩工作學習後的疲勞感，內裡的填充物可隨著體型輕鬆變化，既柔軟又舒適，要當作坐墊靠墊都可以，就像是每天都有利姆路大人的守護陪伴一樣，快來搶鮮預購吧！

2026台北國際動漫節《鬼滅之刃》劇場版金屬海報。

2026台北國際動漫節《鬼滅之刃》皮革手錶。

迎新加碼 消費滿額送六重豪禮

憑木棉花攤位內的當日單筆銷售明細，滿指定金額就可以兌換多重指定好禮，而且還可以累計贈送，消費滿最高門檻8,999元就可以把六項贈品通通帶回家！這麼好康的迎新加碼活動，一定要來買好買滿也拿好拿滿！

前三重豪禮都是只送不賣的限定商品，只有透過這次的滿額贈活動才能獲得。單筆消費滿550元，可以獲得第一重豪禮劇場版《鬼滅之刃》的超級大紙袋，正反兩面分別由炭治郎及無慘領軍，陪伴大家回憶大銀幕的熱血戰鬥；第二重滿1399元，贈送《戀上換裝娃娃》炫彩壓克力票卡，完美收藏海夢的青春笑顏；第三重帶來今年3月27日將上映《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》的殺老師絨毛造型筆，消費滿2499元就能把它帶回家。

滿3999元是《夏目友人帳》的全彩側背包，超可愛的Q版角色療癒感十足；滿6699元是《 HUNTER×HUNTER 獵人》的風險骰子抱枕，想試試手氣的朋友一定要把握；本次迎新加碼最高階的《膽大黨》自帶雙線數顯磁吸無線閃充行動電源，消費滿8999元就可以讓精神飽滿的高速婆婆來守護你的充電需求。溫馨提醒，滿額六重豪禮活動只限木棉花攤位內商品之單筆消費，福袋、一番賞、精選商品、票券銷售等皆不列入計算，想全數帶回的朋友要好好留意囉。

《鬼滅之刃》劇場版超級大紙袋。

2026台北國際動漫節《戀上換裝娃娃》炫彩壓克力票卡。

劇場版聯動與超值優惠齊聚

睽違許久，將在3月27日與大家於大銀幕相聚的《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》，以及5月1日即將上映的《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》，本次台北國際動漫節期間，都可以在木棉花攤位展區外圍的精選商品區搶先入手預售票，也為大家帶來電影限定贈品，只要參加打卡活動就可以兌換。此外，大家引頸期盼的《劇場版 魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》，與最新的3D動畫 RPG 手機遊戲進行聯動，在木棉花攤位的小舞台帶來虛寶贈送活動，遊戲粉絲千萬不要錯過。

除了六大福袋、豐富新品及精選好物外，木棉花當然也準備了滿滿優惠，要讓所有的粉絲朋友開心過好年。《WIND BREAKER—防風少年—》推出指定單品5折起；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的指定餐具系列只要400元就可以帶回家。多款熱門單品提供超值優惠價，包括強作T恤在內，最低只要百元起，更有30元起的驚喜銅板價，歡迎大家到木棉花國際的攤位來挖寶撿好康！

動漫節期間無法親自來到南港展覽館現場的話，木棉花的台北地下街門市、台中一中街門市、2月1日新開幕的高雄一番街門市，以及線上商城（木棉花樂園＼蝦皮商城），福袋及首發新品都會同步限量發售（實際販售商品以平台顯示為主）；線上商城更有專屬回饋，消費滿千可抽《Lycoris Recoil 莉可麗絲》單寧托特包。在台北國際動漫節木棉花攤位結帳時出示木棉花樂園會員條碼，最高可享3%紅利回饋。更多詳細會員制度、邀請說明、抽獎活動及商品購買相關細節與流程請至👉MUSE木棉花Facebook粉絲團

2026台北國際動漫節，金屬海報。

2026台北國際動漫節《HUNTERxHUNTER 獵人》聖騎士首飾項鍊。

2026台北國際動漫節《戀上換裝娃娃》黑江雫布掛畫。