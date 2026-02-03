《百日紅》10週年重映 松重豐獻聲揭開「浮世繪」大師神祕私生活

★2015法國安錫動畫影展評審獎

★2015西班牙錫切斯奇幻影展參展

★第19屆蒙特婁奇幻影展今敏獎、觀眾票選最佳動畫獎

★改編自杉浦日向子漫畫《一日江戶人》

杉浦日向子《一日江戶人》漫畫改編，經典動畫十週年重登大銀幕

《百日紅》(Miss Hokusai)故事講述，23歲的阿榮是江戶一代畫師葛飾北齋的女兒，多年來，她跟在父親左右，一起生活、一起作畫。她始終堅信「我們父女只要有兩支畫筆加四根筷子，不管流落到哪都能活下去！」。平日，阿榮和父親的弟子們切磋畫技，建立起深刻的情誼；面對天生失明的小妹阿猶，阿榮也傾盡全力，渴望讓看不見的阿猶也能感知世界的美好。然而，看起來總是天不怕地不怕，一股腦勇往直前的她，卻也仍有迷惘的時候，當她意識到自己的人生閱歷不足，將成為自己在作畫之路上的侷限時，她該如何突破困境？3月20日上映。

《百日紅》。圖/天馬行空提供

一代浮世繪大師父女生活出發，一窺江戶庶民生活風光

本片改編自《一日江戶人》作者杉浦日向子生涯代表作，由原惠一執導，集結實力派演員杏、松重豐、濱田岳、高良健吾等人擔任配音。杉浦日向子執筆的原著漫畫自1983年至1987年連載於《漫畫Sunday》雜誌上，作品內容主要以江戶時期的風俗民情為主軸，結合了戀愛、人情、驚悚等多元要素，以短篇單元形式呈現，受到廣大好評。故事取材自頗負盛名的浮世繪畫師葛飾北齋與女兒阿榮的生活，藉由兩人的繪畫日常，以及圍繞在他們周遭的人事物，還原江戶時代的庶民風景。

2014年製片方宣布將本作製作成動畫長片，內容挑選原作漫畫中各章節內容，由多個事件串接而成。曾執導多部漫改動畫電影的導演原惠一，為了讓整部電影當中各個小故事能更有連結性，選擇以原作漫畫中阿榮的妹妹阿猶死去的章節《野分》作為貫穿全片的核心，加強刻劃了阿榮和失明妹妹阿猶之間的情誼，藉由阿榮對阿猶的細心關懷、父親北齋對阿猶的彆扭情感、阿猶對無常生命的深度感受，巧妙形塑出父女三人特別的人生觀。為全片靈魂人物北齋與阿榮配音的是實力派演員松重豐和杏，這也是兩人第三度飾演父女，兩人的獻聲也為整部電影帶來畫龍點睛的效果。本作華麗的色彩以及天馬行空的奇想，也獲得國際多項大獎肯定。

《百日紅》。圖/天馬行空提供

導演原惠一，獲「哭泣動畫導演」稱號

1959年7月24日生於日本群馬縣，曾參與過十多部《蠟筆小新》劇場版的製作，更曾於兩部劇場版中擔任導演。代表作之一《河童之夏》，改編自兒童文學作家木暮正夫作品，原惠一負責劇本及擔任導演，本作不只讓他獲獎無數，更成為日本動畫界的新星導演。他擅長利用簡單的生活情節勾勒出蘊含深刻情感的劇情，並使觀眾發自內心認同角色進而深受感動，因此獲得「哭泣動畫導演」的稱號。

《百日紅》。圖/天馬行空提供

《百日紅》。圖/天馬行空提供

《百日紅》。圖/天馬行空提供

《百日紅》。圖/天馬行空提供

《百日紅》。圖/天馬行空提供