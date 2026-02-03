《百日紅》10週年重映 松重豐獻聲揭開「浮世繪」大師神祕私生活

琅琅悅讀／ 天馬行空
《百日紅》。右圖/天馬行空提供。左圖/擷取自amazon.com
《百日紅》。右圖/天馬行空提供。左圖/擷取自amazon.com

★2015法國安錫影展評審獎
★2015西班牙錫切斯奇幻影展參展
★第19屆蒙特婁奇幻影展今敏獎、觀眾票選最佳動畫獎
自杉浦日向子《一日江戶人》

杉浦日向子《一日江戶人》漫畫改編，經典動畫十週年重登大銀幕

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

《百日紅》(Miss Hokusai)故事講述，23歲的阿榮是江戶一代畫師葛飾北齋的女兒，多年來，她跟在父親左右，一起生活、一起作畫。她始終堅信「我們父女只要有兩支畫筆加四根筷子，不管流落到哪都能活下去！」。平日，阿榮和父親的弟子們切磋畫技，建立起深刻的情誼；面對天生失明的小妹阿猶，阿榮也傾盡全力，渴望讓看不見的阿猶也能感知世界的美好。然而，看起來總是天不怕地不怕，一股腦勇往直前的她，卻也仍有迷惘的時候，當她意識到自己的人生閱歷不足，將成為自己在作畫之路上的侷限時，她該如何突破困境？3月20日上映。

《百日紅》。圖/天馬行空提供

一代大師父女生活出發，一窺江戶庶民生活風光

本片改編自《一日江戶人》作者杉浦日向子生涯代表作，由原惠一執導，集結實力派演員杏、松重豐、濱田岳、高良健吾等人擔任配音。杉浦日向子執筆的原著漫畫自1983年至1987年連載於《漫畫Sunday》雜誌上，作品內容主要以江戶時期的風俗民情為主軸，結合了戀愛、人情、驚悚等多元要素，以短篇單元形式呈現，受到廣大好評。故事取材自頗負盛名的浮世繪畫師葛飾北齋與女兒阿榮的生活，藉由兩人的繪畫日常，以及圍繞在他們周遭的人事物，還原江戶時代的庶民風景。

2014年製片方宣布將本作製作成動畫長片，內容挑選原作漫畫中各章節內容，由多個事件串接而成。曾執導多部漫改動畫的導演原惠一，為了讓整部電影當中各個小故事能更有連結性，選擇以原作漫畫中阿榮的妹妹阿猶死去的章節《野分》作為貫穿全片的核心，加強刻劃了阿榮和失明妹妹阿猶之間的情誼，藉由阿榮對阿猶的細心關懷、父親北齋對阿猶的彆扭情感、阿猶對無常生命的深度感受，巧妙形塑出父女三人特別的人生觀。為全片靈魂人物北齋與阿榮配音的是實力派演員松重豐和杏，這也是兩人第三度飾演父女，兩人的獻聲也為整部電影帶來畫龍點睛的效果。本作華麗的色彩以及天馬行空的奇想，也獲得國際多項大獎肯定。

《百日紅》。圖/天馬行空提供

導演原惠一，獲「哭泣動畫導演」稱號

1959年7月24日生於群馬縣，曾參與過十多部《蠟筆小新》劇場版的製作，更曾於兩部劇場版中擔任導演。代表作之一《河童之夏》，改編自兒童文學作家木暮正夫作品，原惠一負責劇本及擔任導演，本作不只讓他獲獎無數，更成為日本動畫界的新星導演。他擅長利用簡單的生活情節勾勒出蘊含深刻情感的劇情，並使觀眾發自內心認同角色進而深受感動，因此獲得「哭泣動畫導演」的稱號。

《百日紅》。圖/天馬行空提供

《百日紅》。圖/天馬行空提供

《百日紅》。圖/天馬行空提供

《百日紅》。圖/天馬行空提供

《百日紅》。圖/天馬行空提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
浮世繪 動畫 電影 漫畫 改編 日本 藝術 畫家 動漫視界

天馬行空

天馬行空整合電影、DVD及數位發行，歷年發行影片包羅萬象。
天馬行空 FB天馬行空 YT

延伸閱讀

《百日紅》10週年重映 松重豐獻聲揭開「浮世繪」大師神祕私生活

2026 TGS 最強探班！孫協志站臺 SialiaGames 一曲〈戰記〉唱出硬核策略魂

2026台北國際動漫節／臺灣漫畫館集結62部神作寵粉無極限

《海螺小姐》打敗《鬼滅》《咒術》的終極大魔王！金氏紀錄認證56年傳奇家族一次看

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。