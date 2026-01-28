《咒術迴戰》夏油傑變身怪盜？聲優「櫻井孝宏」現身《電影屁屁偵探：星星與月亮》怪盜U祕密曝光

《電影屁屁偵探：星星與月亮》改編全球熱銷3000萬冊人氣兒童繪本《屁屁偵探》，老少咸宜的劇情深獲各年齡層的粉絲喜愛！這次《電影屁屁偵探：星星與月亮》由《數碼寶貝大冒險：》三瓶由布子、《咒術迴戰》櫻井孝宏、《烏龍派出所》齋藤彩夏、《國王排名》小橋里美、《屁屁偵探電影 瓢蟲遺跡之謎》杉村憲司、《如果德川家康成為總理大臣》池田鐵洋為電影中的角色配音，日本知名偶像團體「FRUITS ZIPPER」更為本作獻唱主題曲！

《電影屁屁偵探：星星與月亮》的要角「怪盜U」由知名聲優櫻井孝宏負責配音，他曾在《咒術迴戰》為「夏油傑」、《鬼滅之刃》為「富岡義勇」配音！對於參與《電影屁屁偵探：星星與月亮》的感想，櫻井孝宏表示：「和電視動畫版相比，能體驗到格局更大的故事內容，我想這應該就是電影版最有趣的地方，能充分享受電影版才有的刺激發展，我很開心能參與本作！」而對於一開始讀了《電影屁屁偵探：星星與月亮》的劇本的感想，櫻井孝宏透露：「出現了許多『怪盜學院』成員，讓我感到很興奮，個性十足的角色們擠在大銀幕上使壞的模樣很有趣，而且也十分帥氣，請大家多多關注『怪盜U』活躍的模樣！」

櫻井孝宏還分享了首次和永遠的勁敵「屁屁偵探」合作的感想，他表示：「能讓大家看到『屁屁偵探』和『怪盜U』變成搭檔的模樣，真的讓我非常興奮！看到原本是敵人的兩人信任彼此的模樣，讓我十分感動。他們非常了解對方，所以才會那麼有默契，看到他們這樣，令人內心激動不已！」櫻井孝宏也分享本作的看點，他表示：「這次的故事和『怪盜U』的祕密有關，衝擊的故事發展正等著大家！」櫻井孝宏也透露這次在進行錄音作業時，氣氛就像在家裡一樣愉快！老少咸宜動畫鉅獻《電影屁屁偵探：星星與月亮》1月23日(五)，中日文版全台戲院上映！

《電影屁屁偵探：星星與月亮》。圖/車庫娛樂提供

《電影屁屁偵探：星星與月亮》。圖/車庫娛樂提供

《電影屁屁偵探：星星與月亮》。圖/車庫娛樂提供

《電影屁屁偵探：星星與月亮》。圖/車庫娛樂提供

《電影屁屁偵探：星星與月亮》。圖/車庫娛樂提供