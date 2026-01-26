《我推的孩子》MEM CYO 變壞了？聲優「大久保瑠美」現身《電影屁屁偵探：星星與月亮》自爆想偷走前輩才華

《電影屁屁偵探：星星與月亮》改編全球熱銷3000萬冊人氣兒童繪本《屁屁偵探》，1月23日（週五）在台上映，1月20日下午於台北西門町樂聲影城舉辦《電影屁屁偵探：星星與月亮》首映會，最受小朋友期待的「屁屁偵探」也親臨現場，與大小觀眾近距離互動，不僅擺出經典招牌 POSE，還陪伴孩子們一起迎接這場充滿笑聲與驚喜的電影盛會，讓數百人開心迎接屁屁偵探的風采，還有孩子裝扮成「怪盜U」，穿上燕尾服以及手持玫瑰花開心與「屁屁偵探」相見歡，可愛程度破表！

儘管今日天氣寒冷，現場氣氛卻絲毫不受影響，許多小朋友一看到屁屁偵探現身，立刻露出興奮笑容，紛紛開心揮手、合照留念。有小朋友開心表示：「我最喜歡屁屁偵探了，他本人跟電影裡一樣帥！」也有孩子興奮分享：「我有學屁屁偵探的姿勢，等一下看電影一定會更好看！」現場笑聲不斷，成功為首映會增添滿滿童趣與活力。

曾為《我推的孩子》的「MEM CYO」一角配音的大久保瑠美，這次在《電影屁屁偵探：星星與月亮》為「怪盜B」配音，這個角色是神出鬼沒的珍貴角色，擁有壓倒性的存在感，以所有能讓自己閃閃發亮的寶物為目標！

大久保瑠美非常開心這次能參與《電影屁屁偵探：星星與月亮》，對於「怪盜B」的魅力，她表示：「不管怎樣她總是基於自己的美學去行動，只以『能讓自己美麗閃閃發光的寶物』為目標，我覺得她始終如一的部分是她的魅力！她在這次的電影中，可說是令人難以了解她真正的想法，也請大家注意她到底在想什麼吧！」

另外，對於《屁屁偵探》的魅力，大久保瑠美表示：「『屁屁偵探』和屁屁偵探的同伴『布朗』的互動、小孩或大人看了也會樂在其中的幽默劇情，還有連大人也會意外陷入的解謎魅力等！光是『屁屁偵探』這強烈的稱號就很令人難忘了吧！其實我姊姊和姊夫也都很愛《屁屁偵探》，覺得是部適合所有年齡層的作品！」而對於如果真的成為怪盜的話，會想竊取什麼的提問，大久保瑠美表示：「我想偷走前輩和敬重的演員們的演戲技巧！雖然我在這個業界超過15年了，也多了許多後輩，但有很多厲害和充滿魅力的前輩，真的很想偷走他們的才華呢！」老少咸宜動畫鉅獻《電影屁屁偵探：星星與月亮》1月23日（週五），中日文版全台戲院上映！

