2026台北國際動漫節／明日香泳裝現身 曼迪1500項精品挑戰全場最狂

動漫節直奔曼迪，史上最多超過1500項周邊，《Fate》新品+《EVA》限定品到貨

曼迪動漫新品全員集合！2026來台北國際動漫節，強作新番《Fate/strange Fake》與絕對經典《EVANGELION新世紀福音戰士》推出最新周邊及日版限定商品，以及大家最喜歡的《名偵探柯南》《Silent Witch 沉默魔女的祕密》《孤獨搖滾！》《紫羅蘭永恆花園》《火影忍者疾風傳》《時光代理人》等人氣周邊，超過1500種動漫周邊同場集結，更推出9款超值福袋，袋袋半價起跳超划算，現場再開賣《孤獨搖滾！》動畫展及《東京卍復仇者展 最後的世界線》特典套票，想要的一次買齊，滿額再享多重好禮，讓你心滿意足過好年！

5星好評《Fate/strange Fake》首發周邊+《新世紀福音戰士》限定品，我全都要

大家看了嗎！本季超強大作《Fate/strange Fake》精采劇情及流暢戰鬥畫面榮獲5星好評，歡樂的片尾曲更是讓人讚聲不斷，這麼厲害又迷人的作品，周邊商品同樣滿分，不只有日版商品，更推出台版T恤、大滑鼠墊、眼鏡布等商品，以符合本作的美式風格以及可愛Q版角色設計，呈現不同以往Fate系列的氛圍，不論是Fate古參或新手都值得入手。

而《EVANGELION新世紀福音戰士》則以日版限定品打頭陣，除了30週年紀念周邊，夏日慶典系列更是吸睛，現場限量販售的「POP UP PARADE BEACH QUEEN」明日香及零絕對是必搶嬌點！其他還有《Silent Witch 沉默魔女的祕密》及《孤獨搖滾！》最新商品，持續話題和人氣居高不下的《紫羅蘭永恆花園》《火影忍者疾風傳》《時光代理人》等熱門周邊，還有可愛到不行的《Sirotan海豹小白》馬年新品，更多驚喜來曼迪看了就知道！

《EVANGELION新世紀福音戰士》日版公仔POP UP PARADE BEACH QUEENS。圖/曼迪傳播提供

限定特典報到！《孤獨搖滾！》&《東京卍復仇者》雙展特典票現場開賣

寒假是最適合看展的季節！不僅《東京卍復仇者展 最後的世界線》於台北和高雄熱烈開展中，2/13更將迎來最Rock的《孤獨搖滾！》動畫展，台灣展推出的限定套票也將於動漫節曼迪傳播快速窗口販售。《孤獨搖滾！》動畫展限定套票內含單人票+壓克力色紙，《東京卍復仇者展 最後的世界線》共開賣2種台北場限定套票，包含單人票弓反不同設計的壓克力板畫和圖卡，現場數量有限售完為止，一次買齊兩展票趁現在！

《孤獨搖滾！》動畫展特典票。圖/曼迪傳播提供

新春超好康！滿額六重送+9大限量福袋，過年試手氣就抽一番賞

過年必搶好康在曼迪，全店滿額六享加碼送，超低門檻600元起送熱門動畫周邊，紙袋、金屬書籤、造型盤、絨毛票卡夾、斗篷等好禮，買愈多送愈多！充滿新春喜氣的「福氣滿滿888福袋」及「超值驚喜688福袋」，共有《名偵探柯南》《紫羅蘭永恆花園》《時光代理人》《火影忍者》《戀與製作人》《弦音-連結的一射-》《Free!》《亂馬1/2》9大福袋，現場享超賺優惠價5折起！快速窗口同時推出多款熱門一番賞，新年試手氣趁現在！更多消息請密切注意曼迪傳播官網及粉專公告！

《名偵探柯南》福氣滿滿福袋。圖/曼迪傳播提供

《紫羅蘭永恆花園》福氣滿滿福袋。圖/曼迪傳播提供

《Free!系列》超值驚喜福袋。圖/曼迪傳播提供

《亂馬1／2》超值驚喜福袋。圖/曼迪傳播提供

《Fate／strange Fake》眼鏡布。圖/曼迪傳播提供

《Sirotan海豹小白》馬年絨毛娃娃。圖/曼迪傳播提供

《Sirotan海豹小白》新春御節料理組。圖/曼迪傳播提供

《Sirotan海豹小白》刺繡棒球外套-浮世繪。圖/曼迪傳播提供