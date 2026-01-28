2026台北國際動漫節／《真珠美人魚》《凡爾賽玫瑰》《藥師少女的獨語》打卡造景必拍

動畫代理商「回歸線娛樂」正式參戰 2026 台北國際動漫節，集結多部超人氣動畫與經典 IP，精心規劃豐富多元的展出內容與限定活動，邀請粉絲走進展場，盡情拍照打卡、收藏限定周邊、參與精彩活動，打造滿載而歸的觀展體驗。

動畫代理商回歸線娛樂集結多部經典與人氣作品，推出 《真珠美人魚》、《藥師少女的獨語》、《凡爾賽玫瑰》 等作品主題造景區，成為展場必拍亮點；同時還有《徹夜之歌》、BL 話題作《四週戀人》、《語意錯誤》，以及韓國知名動畫 《無家可歸》 等作品展牆，讓粉絲一次拍好拍滿。凡追蹤官方社群並完成打卡任務，即可獲得 《真珠美人魚》、《外星人田中太郎》、《凡爾賽玫瑰》 隨機貼紙一款，數量有限，送完為止。

除了豐富的展出內容，現場也同步販售多款人氣周邊商品。動畫 《徹夜之歌》超可愛的主角「七草薺」全新商品首度亮相！商品包括壓克力立牌、萬年曆、炫彩壓克力立牌、盲抽壓克力色紙等高質感周邊，全台首發只有「回歸線娛樂」攤位才買的到；凡購買《徹夜之歌》週邊商品單筆消費滿 500 元，即可獲得「第一個朋友」光柵卡一張不累贈，數量有限。

同場還有「回歸線娛樂」代理韓國動畫作品《無家可歸》、《四週戀人》 等作品周邊，如膠捲書籤組、可愛搖搖樂吊飾等，粉絲絕對不能錯過。現場亦能一次購足 《藥師少女的獨語》、《凡爾賽玫瑰》、《WITCH WATCH 魔女守護者》 等多部作品周邊商品，真的是太好買了！

動畫代理商「回歸線娛樂」參加2026台北國際動漫節。圖/回歸線娛樂提供

本屆動漫節期間，回歸線娛樂更集結多場話題聲優活動，包括《藥師少女的獨語》悠木碧聲優活動、《貴族轉生～得天眷顧，一出生就獲得最強力量～》聲優活動，以及《真珠美人魚》台配聲優活動，讓粉絲一次滿足。展場內回歸線娛樂 DM 也千萬別錯過，憑 DM 前往 《藥師少女的獨語》快閃店，即可兌換「貓貓 & 壬氏限定貼紙」一張，數量有限，送完為止。

回歸線娛樂誠摯邀請所有粉絲，於 2026 台北國際動漫節期間親臨現場，感受多部人氣 IP 齊聚一堂的熱血氛圍。無論是拍照打卡、收藏限定周邊，或近距離參與聲優活動，都能在展場中留下難忘回憶！更多消息敬請關注「回歸線娛樂」官方粉絲專頁！

2026台北國際動漫節活動資訊

時間：2026/2/5 (四) ~ 2026/2/9 (一) 每日上午10時~下午6時

地點：南港展覽館一館（115臺北市南港區經貿二路1號）

動畫代理商「回歸線娛樂」參加2026台北國際動漫節，攤位位置。圖/回歸線娛樂提供

動畫代理商「回歸線娛樂」參加2026台北國際動漫節。圖/回歸線娛樂提供

動畫代理商「回歸線娛樂」參加2026台北國際動漫節，經典人氣動畫《真珠美人魚》、《藥師少女的獨語》、《凡爾賽玫瑰》等齊聚。圖/回歸線娛樂提供

動畫代理商「回歸線娛樂」參加2026台北國際動漫節，經典人氣動畫《真珠美人魚》、《藥師少女的獨語》、《凡爾賽玫瑰》等齊聚。圖/回歸線娛樂提供

動畫代理商「回歸線娛樂」參加2026台北國際動漫節，經典人氣動畫《真珠美人魚》、《藥師少女的獨語》、《凡爾賽玫瑰》等齊聚。圖/回歸線娛樂提供

徹夜之歌商品，盲抽壓克力色紙。圖/回歸線娛樂提供

徹夜之歌商品，炫彩壓克力立牌 七草薺。圖/回歸線娛樂提供