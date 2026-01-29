2026台北國際動漫節／博報堂跨海強襲《無職轉生》《轉生後的大聖女》等5部聲優簽名腳本必看

琅琅悅讀／ 回歸線娛樂
《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》《轉生後的大聖女，極力隱瞞聖女的身分》。圖/回歸線娛樂提供
《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》《轉生後的大聖女，極力隱瞞聖女的身分》。圖/回歸線娛樂提供

株式會社博報堂 DY Music & Pictures（總公司：東京都港區，董事長：小山洋平）在回歸線娛樂股份有限公司的協助下，將首度來台參與於2026年2月5日（四）至2月9日（一）舉辦的第14屆

活動現場將展出株式會社博報堂DY Music & Pictures旗下多部人氣作品，包括《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》、《少女與戰車》，以及預計於2026年播出的《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～Ⅲ》，與已確定製作劇場版的《請問您今天要來點兔子嗎？》。

同時，現場也將搶先公開多部未來預定播出及上映的最新動畫作品資訊。其中，《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～Ⅲ》以及預計於2026年播出的新作《轉生後的大聖女，極力隱瞞聖女的身分》，將於展場內設置超大主視覺牆面與角色等身立牌，打造吸睛的拍照打卡區，讓粉絲能近距離合影留念。

此外，現場也將特別展示《轉生後的大聖女，極力隱瞞聖女的身分》主角「薩比利亞」玩偶，以及完整的角色介紹牆。凡到場參觀攤位的粉絲，還可以免費獲得《轉生後的大聖女，極力隱瞞聖女的身分》限量貼紙！

最後，展場中也將展出自2026年1月起好評播出的《安逸領主的愉快領地防衛～用生產系魔術將無名村改造成最強要塞都市～》、《厄里斯的聖杯》、《轉生之後的我變成了龍蛋～目標是世界最強～》，以及《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～Ⅲ》與《轉生後的大聖女，極力隱瞞聖女的身分》等共五部作品的配音腳本。所有展出腳本皆附有親筆簽名，為難得一見的珍貴展示內容！

【限定活動】《轉生後的大聖女，極力隱瞞聖女的身分》限定貼紙，活動期間至展場參觀即可免費獲得(數量有限，送完為止)。

《轉生後的大聖女，極力隱瞞聖女的身分》限定貼紙。圖/回歸線娛樂提供

株式會社博報堂DY Music & Pictures

2015年10月由博報堂DY Media Partners與Showgate合併成立，是一家綜合型娛樂事業公司。業務範圍涵蓋與動畫、等「影像作品」相關的各類商業活動。敝公司秉持對「最棒的娛樂」抱持熱愛與責任的態度，致力於從各個領域觸動廣大生活者的情感。

株式會社博報堂DY Music & Pictures首度來台參展，於2月5日第14屆台北國際動漫節 正式登場。圖/回歸線娛樂提供

株式會社博報堂DY Music & Pictures首度來台參展，於2月5日第14屆台北國際動漫節 正式登場。圖/回歸線娛樂提供

株式會社博報堂DY Music & Pictures首度來台參展，於2月5日第14屆台北國際動漫節 正式登場。圖/回歸線娛樂提供

株式會社博報堂DY Music & Pictures首度來台參展，於2月5日第14屆台北國際動漫節 正式登場。圖/回歸線娛樂提供

回歸線娛樂

回歸線娛樂為智寶國際集團 NADA GROUP旗下公司，致力於提供亞洲觀眾優質的ACG內容，並以成為內容IP的最佳亞洲市場戰略夥伴為經營目標。➤回歸線娛樂官網回歸線娛樂 YT

