《垃圾世界》逐格動畫的血汗浪漫 導演拍賣184件手工物件籌拍新作

日本獨立動畫導演堀貴秀相繼完成《垃圾頭》、《垃圾世界》後，便馬不停蹄籌備第三部逐格動畫《JUNK END》——這一系列的構想其實早在製作《垃圾頭》時已有了三部曲的結構，但礙於資金、人力等部分僅能先開始製作《垃圾頭》。而這兩部作品在海內外獲得相當大的反響後，無疑地更讓他有了完成的決心，於是在網路上公開拍賣動畫中大部分的人偶及場景，作為新作的前期作業資金。

《垃圾世界》(JUNK WORLD)的時間軸設定在《垃圾頭》的1042年前，顧名思義為前傳故事，縱然如此，導演堀貴秀稱「垃圾頭宇宙」會不斷地擴張並越發完整，以致《垃圾世界》更強化了深具末日感的世界觀。技術方面從僅有一顆3DCG鏡頭竟升級成近乎全片擁有3DCG渲染過渡，這不僅讓末世孤寂的地底世界在煙硝瀰漫中藏匿著詭譎多變的氣息，同時也大大加分了視覺娛樂的觀影體驗。

《垃圾頭》、《垃圾世界》、《JUNK END》為導演構思的「垃圾宇宙三部曲」，在《垃圾世界》公開上映後，導演開始著手第三部的前置作業，無奈的是資金與人力仍是他創作的最大關卡，經深思熟慮後，他將前兩部作品所運用的角色人偶及場景，在他的工作室的官網進行拍賣，總販售184件純手工打造的電影物件，每件以日幣3萬元至150萬不等。雖最終所得離資金目標還有一大段距離，導演仍會以其他募資的方式籌得經費，不過對此他也深感欣慰，賣出親手製作的人偶縱然有些不捨，卻感受到觀眾對他的創作高度熱愛與支持。

距他上一部作品時隔四年後《垃圾世界》公開上映，日本觀眾、影評人依然一致盛讚這位創作者腦洞大開的瘋狂創意，以及令人捧腹大笑的喜感橋段與節奏；台灣觀眾也相當期待這部新作將在台上映，富有邪典電影的獨特影像質地，使得在影迷心中深深佔有一定地位。台灣將於1月23日上映《垃圾世界》，更多資訊👉捷傑電影FB粉絲團

《垃圾世界》翻攝 YAMIKEN 動畫工作室。圖/捷傑電影提供

