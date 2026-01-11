2026台北國際動漫節／《貴族轉生》台灣小說變身日漫新星2/8見面會免費參加
由文化內容策進院（文策院）與智寶共同合資成立的翔英融創所推出的全新動畫作品——《貴族轉生～得天眷顧 一出生就獲得最強力量～》，已於 2026 年 1 月正式開播，並獲得觀眾與粉絲熱烈好評。
本作改編自台灣原作者三木奈沙老師人氣小說，故事描寫擁有作弊級技能與超群智力的最強貴族王子諾亞，率領部下馳騁異世界、展開無雙統治的奇幻冒險傳說，世界觀爽快、角色魅力鮮明，是開年最值得關注的異世界霸權新作之一。
為讓粉絲能更沉浸式體驗作品震撼與魅力，本作於 2026 台北國際動漫節特別規劃官方主題展區：《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～覺醒序章特展》展區內將重現動畫經典視覺場景，並展出主角「諾亞」專屬武器「利維坦」1:1 還原模型，細節與比例完整監修打造，近距離就能感受傳說級魔劍的魄力與存在感！
此外，更特別邀請原作三木奈沙老師 進行訪談，分享從台灣啟程赴日、開啟小說家覺醒的創作歷程與心路轉折，現場同步提供原作小說與漫畫試閱、動畫原畫展示，讓粉絲從文字、漫畫到動畫，都能一次完整回味與搶先體驗。
翔英融創總經理楊國祥更特別表示「此次《貴族轉生～得天眷顧 一出生就獲得最強力量～覺醒序章特展》盛大舉辦，不僅是對於翔英融創第一部動畫化作品的重視，更希望展現台灣創作者的創作的無限可能。」
而作為本次展區最受期待的重磅活動之一——《貴族轉生・聲優親遞見面會》也將同步登場！邀請到動畫主角諾亞・亞拉萊特 C.V. 奈波果林、以及女主角 柔伊 C.V. 宮下早紀 於２月８日（日）親臨動漫節現場，不僅將在舞台上進行配音互動，更會親手將聲優複製簽名板遞交給被選中的粉絲們！
本次活動免費參加、抽選入場，名額有限——你也想親身感受這份「得天眷顧」的幸運與最強祝福嗎？務必關注「回歸線娛樂」官方粉絲專頁，千萬別錯過這次難得的覺醒時刻，只有被選中的人，才能獲得最強祝福！更多消息👉【回歸線娛樂】官方社群平台
活動資訊
➢活動名稱：2026 台北國際動漫節《貴族轉生～得天眷顧 一出生就獲得最強力量～》聲優見面會
➢活動日期：2026 / 2 / 8（日）
➢活動時間：10:30 – 12:00
➢活動地點：台北國際動漫節 大會 B 舞台（南港展覽館一館）
➢活動來賓：諾亞・亞拉萊特 C.V. 奈波果林／柔伊 C.V. 宮下早紀
➢活動名額：200 名
➢活動時長：90 分鐘（實際依現場流程為準）
聲優見面會特典組（抽選制）中獎粉絲可獲得：
1.當日活動參加資格
2.複製簽名板乙份
3.第二彈主視覺日文 A3 海報乙張
※本特典組不包含動漫節門票，門票需另行購買。
報名辦法
1.至 回歸線娛樂官方 Facebook 粉絲專頁指定活動貼文 填寫報名表單
2.於貼文底下留言 @ 一位朋友 並留言：「期待貴族轉生！」
3.即可獲得抽選資格，有機會參加聲優見面會並獲得特典祝福！
