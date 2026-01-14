2026台北國際動漫節／《藥師少女的獨語》重現貓貓神演技2/7聲優悠木碧現身

2026台北國際動漫節將迎來重量級聲優嘉賓，日本超人氣動畫《藥師少女的獨語》主角「貓貓」的聲優悠木碧，正式宣布將於 2026 年 2 月 7 日親臨活動現場，由東寶與回歸線娛樂共同舉辦《藥師少女的獨語》聲優見面會，主角「貓貓」悠木碧將於現場重現經典配音橋段，更有機會聽到「悠木碧」各種心得分享與粉絲交流。

活動尾聲更特別安排聲優親自目送每一位粉絲離場的環節，為參與者留下難忘回憶，成為本屆動漫節最受矚目的活動之一。本活動將於1月14日中午12:00於KKTIX售票平台起售，喜歡《藥師少女的獨語》的粉絲務必把握購票！

《藥師少女的獨語》原作為作家日向夏所創作的輕小說作品，自推出以來便以結合宮廷背景、藥學知識與推理要素的獨特題材，累積大量讀者支持。作品於 2017 年改編為漫畫後迅速打開知名度，而動畫版於 2023 年 10 月開播後，更在日本及海外市場掀起熱潮，成功登上 Netflix 排行榜，話題持續延燒。

在動畫中，主角「貓貓」冷靜理性卻又帶著獨特幽默感的性格，透過 悠木碧 極具層次的聲音演繹而更加立體鮮明，成為作品深受喜愛的重要關鍵。隨著動畫第三季及原創劇場版陸續公開製作消息，本作熱度持續攀升，此次聲優來台見面會，絕對是難得一見、不可錯過的珍貴機會！更多消息👉【回歸線娛樂】官方社群平台

《藥師少女的獨語》聲優悠木碧確定2月7日出席 2026 台北國際動漫節。圖/回歸線娛樂提供

活動資訊

★活動名稱：2026 台北國際動漫節《藥師少女的獨語》聲優見面會

★活動日期：2026 年 2 月 7 日（六）

★活動時間：12:30－14:00

★活動地點：台北國際動漫節 大會 B 舞台（南港展覽館一館）

★活動名額：200 名

★活動預計時長：60 分鐘（實際依現場流程為準）

聲優見面會特典組

★售價：NT$1,800 元

★內容包含：聲優舞台入場資格、無框畫、盲抽大徽章、不織布提袋

※ 本特典組不包含台北國際動漫節門票，門票需另行購買

購票資訊

★開賣時間：2026 年 1 月 14 日 中午 12:00

★購票方式：KKTIX 實名制販售

★活動網址：https://tropics.kktix.cc/events/kusuriya

