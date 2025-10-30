《迪士尼扭曲仙境：動畫版》8大角色一次看 進入反派BOSS的魔法世界

《迪士尼扭曲仙境》遊戲，以節奏和戰鬥為主的冒險遊戲

《迪士尼扭曲仙境》（Twisted-Wonderland）是一部以智慧型手機為平台所開發的遊戲作品。此遊戲概念源於Aniplex與日本迪士尼的共同合作，並於2019年3月23日在「AnimeJapan 2019」活動中首次公開細節，而合作計畫最初是在2019年2月1日宣布。

本作的靈感來自於迪士尼多部經典動畫中的反派角色（Villains）。遊戲巧妙地將《愛麗絲夢遊仙境》、《獅子王》、《小美人魚》、《阿拉丁》、《白雪公主》、《大力士》和《睡美人》等故事元素融入其中，形成故事舞台——一所魔法學院中的七個不同宿舍。值得一提的是，本作的角色設計由知名漫畫家、《黑執事》的作者樞梁親自操刀。

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》迪士尼經典反派化身學院傳奇

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》改編自全球爆紅、下載量超過480萬次的同名手機遊戲，以一眾迪士尼壞蛋為藍本的全新動畫。在奇幻世界「扭曲仙境」中，迪士尼經典反派化身學院傳奇，並被尊稱為「七大偉人」。

這七大偉人分別是紅心皇后、百獸之王、海魔女、沙漠巫師、絕美女王、冥府之王、荊棘魔女。他們的事蹟成為魔法名校「暗夜渡鴉學園」七大宿舍的創建基礎，成為一所培育年輕魔法師的精英學院。

而東京高中生圓滿雄劍（Yuuken，暱稱「小圓」）對魔法世界一無所知，卻在某天意外被黑鏡傳送到這所學院。他不會使用魔法、不熟悉當地習俗，只對眼前的奇幻世界感到無比震驚。為了回到原本的生活，他必須在這個充滿危機與混亂的校園中生存下來。他將與新結識的問題學生—艾斯川波拉（Ace Trappola）和迪烏斯斯佩德(Deuce)組成三人小隊，展開一場驚險的冒險返家之旅。然而此時，他也被嚴守規則的「紅心寮」宿舍長里鐸羅茲哈特(Riddle)盯上。圓滿雄劍能否在暗夜渡鴉學園中成功求生並找到回家的路？

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》8位角色簡介

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》戴爾克勞利 (Crowley)。圖/Disney+ 提供

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》特雷克洛夫 (Trey)。圖/Disney+ 提供

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》凱特戴蒙 (Cater)。圖/Disney+ 提供

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》里鐸羅茲哈特 (Riddle)。圖/Disney+ 提供

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》艾斯川波拉 (Ace)。圖/Disney+ 提供

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》圓滿雄劍 (Yuuken)。圖/Disney+ 提供

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》迪烏斯斯佩德 (Deuce)。圖/Disney+ 提供

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》格林。圖/Disney+ 提供

