《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》破8.2億 戰鬥美學無人能敵

《鬼滅之刃》（日語：鬼滅の刃），是日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫作品，截至2025年7月，本作的累積發行量（含電子版）已達2.2億冊，在日本歷代所有漫畫中排行第六。

漫畫改編電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自 8 月 8 日上映以來票房一路狂飆，不僅刷新台灣動畫電影票房紀錄，截至 10 月 25 日更以突破 8.2 億元的驚人佳績，勇奪全台影史票房第 4 名。憑藉強勁話題熱度與粉絲間口碑發酵，延續「鬼滅之刃」的全球超級人氣，成功奠定年度最受矚目動畫電影地位。

隨著電影熱潮《鬼滅之刃》的話題在社群間依舊沸騰不減，其中，「狛治與戀雪」的細膩情感更深深打動人心，成為引發共鳴、話題持續延燒的橋段之一，而日前電影代理商木棉花公開了狛治和戀雪同框的第四彈視覺圖，隨即掀起粉絲熱烈迴響與期待聲浪。作為對影迷支持與感動的回饋，特別以此視覺圖推出第十三週入場特典海報，凡於 10 月 31 日至 11 月 6 日期間憑電影票兩張，即可兌換 A3 海報乙組（內含兩款各一張），以煙火下的經典畫面，定格狛治與戀雪的感人愛情。

此外，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》4D 版本加開嶄新上映影城！新增「大巨蛋秀泰影城」及 MX4D「台中中港新光影城」，讓粉絲能以最震撼的感官體驗，全身投入鬼殺隊的激戰當中！與此同時，台中中友百貨《鬼滅之刃 邁向無限城快閃店》集結了最新周邊商品，更設有全台唯一的戰鬥拍照場景，重現炭治郎施展「火之神神樂 碧羅之天」的熱血瞬間，快閃店將營運至 11 月 2 日止，粉絲務必把握機會！

《鬼滅之刃》各類授權商品也是火熱銷售中！ 本次與Chatime 日出茶太推出限時合作活動，推出多款鬼滅之刃人氣角色杯身，凡單筆消費滿 89 元即可加購 4 款限量周邊。RHINOSHIELD 犀牛盾也推出全新系列鬼滅之刃手機殼，除了經典人氣角色款與可愛 Q 版設計外，更融入「鬼殺隊」形象與經典文字元素，打造兼具風格與收藏價值的簡約時尚系列。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第十三週特典公告。圖/木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》進入全台影史第四名。圖/木棉花提供

