《傲嬌公主的奇幻冒險》浪漫童話新篇章 求婚被拒國王變身園丁勇闖午夜王國
真正的美，不僅來自外表，更源自內在的善良與真誠
《傲嬌公主的奇幻冒險》(The Proud Princess)故事講述，在遙遠的「午夜王國」，住著一位美麗的公主──卡洛琳娜。她聰明、優雅，但在邪惡大臣的掌控下，變得高傲自大、不願意傾聽別人。「太陽王國」的班傑明國王年輕又睿智，在看見卡洛琳娜的畫像後，被她深深吸引，便送去求婚邀請，沒想到，卡洛琳娜竟傲慢且毫不猶豫地拒絕了。
為了贏得她的芳心，班傑明國王決定化身為一名園丁，前往公主所在的神秘午夜王國。在那裡，他發現卡洛琳娜公主其實曾經是個快樂又善良的女孩，在音樂、鮮花與真心的陪伴下，卡洛琳娜重新敞開了心扉，逐漸被這位「園丁」吸引，但就在兩人即將坦白彼此心意時，貪婪的大臣們安排了一場政治婚姻，要將她嫁給一位富有卻狂妄無禮的王子。為了擺脫邪惡大臣們的掌控，卡洛琳娜與班傑明一起逃離了宮廷，展開一段充滿驚險、刺激與決鬥的冒險旅程，在邪惡大臣們的追趕下，愛是否能夠戰勝一切呢…？
歐洲19世紀童話改編，加入全新「動物角色」
1952年，經典黑白電影《The Proud Princess》誕生，劇情改編自捷克19世紀知名女作家鮑日娜聶姆曹娃（Bozena Nemcova）筆下世代傳頌的童話故事〈The Punished Pride〉，創造出捷克影史上觀眾人次最多的喜劇電影，在過去七十年間已成為捷克文化的一部分，年長的世代至今更仍然保有每年聖誕節重看該片的習慣。
而全新動畫電影《傲嬌公主的奇幻冒險》開發階段歷時超過五年，動員45位動畫師與101位來自設計、建模、紋理、打光、特效、合成等不同專業的藝術家，全片耗時15個月完成最終動畫，再次將這顆捷克文化遺產的瑰寶搬上大銀幕。除了延續原著故事的核心精神，保留所有來自童話中經典且具有代表性的情節，更讓它具備跨世代的吸引力，融入現代動畫電影不可或缺的新元素「動物角色」：小狗與黃鼠狼。這兩隻可愛動物角色擁有獨立的支線故事與幽默橋段，牠們之間的對立與互動，正好呼應著主人們的關係，進一步豐富了整個冒險世界。
結合經典名曲〈Little Budgie〉配樂旋律，一場喚醒童心的奇幻旅程
《傲嬌公主的奇幻冒險》配樂由捷克最受尊敬的電影配樂家之一，翁德雷布佐博蒂（Ondřej Brzobohatý）、翁德雷布勞斯克（Ondřej Brousek）傾力創作，其中也取得經典名曲〈Rozvíjej se poupátko〉授權，引用當中主旋律〈Little Budgie〉，在片中多處進行變奏與呼應，這首歌曲更與故事本身一樣，成為代代相傳的文化記憶。
導演大衛利希：「動畫需要在畫面上呈現更多動作、場景與趣味元素，這些是吸引孩童的關鍵，但同時也希望讓大人能在其中找到共鳴。我想大膽的說，觀眾將能享受一段美好又驚喜的觀影體驗，並見證動畫技術的進步與深度。」
