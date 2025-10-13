《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》亞洲票房破18億 強勢問鼎2025動漫電影前3名

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在接連稱霸教師節與中秋連續假期後，也不負眾望在雙十國慶連假勇奪全台三周票房冠軍，上映19天累積票房近台幣一億四千萬元 ，一舉躍升2025十大賣座電影，並強勢問鼎年度動漫電影前三名。

國際市場方面，《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》僅亞洲上映國家就已累積近台幣18億元總票房，主要戰場包括日本連續四周冠軍累積票房突破台幣10億元，韓國超過台幣4億2千萬元，台灣也以亮眼的票房成績排名季軍。

挾帶著亞洲的好成績，上周末《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》 MAPPA製作人 Manabu Otsuka（大塚學）與催生該電影成功的重要幕後團隊副導演 Masato Nakazono（中園真登），以及CGI製作人 Yusuke Awane（粟根祐介）一同現身紐約動漫展(New York Comic Con)，團隊表示《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》致力突破動畫與漫畫的界線，用心打造如「遊樂園設施」般的動感場面。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》即將於10月下旬在全美以及歐洲各國戲院陸續上映，勢將吸引全球動漫粉絲再度引爆新一波鏈鋸人熱潮！

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》NYCC現場。圖/索尼影業提供

台灣戲院業者也表示，《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的各種特規放映版本，因為身歷其境的臨場效果深受粉絲肯定歡迎，各大影城也特別加開特規特別場滿足粉絲需求，而自電影上映以來粉絲每周夜排特典與特別場，在各票口湧現絡繹不絕鏈鋸人龍，也成為台灣近期電影最熱門話題。看準觀眾對更震撼、更沉浸式的觀影體驗需求，知名影城也即將推出魔王級的 Ultra 4DX升級版本， 預計於十月底一起加入鏈鋸人戰場。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》特典瘋搶持續延燒中，第四週情報也於日前公佈，為慶祝歐美市場即將上映，10/15（三）起憑不分版本電影票至觀影影城，即可兌換「焰夜集結款」原文A3國際版海報乙份，這張採用特黑印刷的特殊工藝海報勢必又將成為動漫粉絲全網話題。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》日本四周票房冠軍 全台三周冠軍票房近1.4億熱映中。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

鏈鋸人首度登上大銀幕，帶來一場史詩級、火力全開的動作冒險，延續這部超人氣動畫系列的精彩篇章。

為了償還父母留下的債務，為黑道打工的惡魔獵人淀治，遭到背叛並慘遭殺害。在意識消散之際，與他感情深厚的鏈鋸惡魔狗波奇塔，與淀治簽訂契約救了他一命，也讓兩人合而為一，從此誕生了所向無敵的「鏈鋸人」。

如今，在惡魔、獵人與潛藏敵人交鋒的殘酷戰爭中，一位神秘少女蕾潔，闖入了淀治的世界。面對史上最致命的對決，淀治將在這個毫無規則可言的生存遊戲中，被愛推向命運的漩渦。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》MAPPA團隊現身NYCC現場。圖/索尼影業提供

