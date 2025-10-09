《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》湘荷媽力推：湘荷妹妹看得超專注

全球破百億點擊的兒童界超級巨星「碰碰狐」與「貝貝彬」首度登上大銀幕，全新互動型音樂動畫電影《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》，於10月9日（四）全台歡樂上映！電影日前搶先舉辦「親子歡唱派對」限定場氣氛熱烈，現場滿座的大小觀眾邊看邊唱，包括趙小僑和劉亮佐夫婦帶著3歲典典寶寶第一次看電影，以及近來社群爆紅的湘荷妹妹在電影一播放馬上說出：「是Shark Doodoo ！」

許多第一次進電影院的孩子們全程投入萌翻天，現場歡笑聲不斷。《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》加碼宣布，將於本週五（10/10）推出「蓓蓓姐姐親子帶動唱場」，三大影城同步開唱，成為雙十連假討論度最高的親子時光好去處！

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》上週末舉辦「親子歡唱派對」限定場大受好評，活動氣氛熱鬧非凡，蓓蓓姐姐一登場就帶著小小粉絲們唱跳〈Baby Shark〉、〈貝貝彬之歌〉等三首經典歌曲，全場揮舞應援棒、笑聲連連。電影正式開演後，小朋友的反應更成為全場焦點——隨著劇情節奏，孩子們主動揮舞應援棒、開心拍手打節拍，對著電影角色的對話熱情應聲回覆：「我知道！」、「加油！」，現場宛如一場歡樂的親子音樂派對。看著寶貝們一邊揮舞應援棒、一邊站起來隨劇中歌曲唱唱跳跳，家長們紛紛用記憶捕捉孩子純真的快樂笑容，現場氛圍溫馨又充滿活力。

受邀參加特別場的家長們紛紛大讚這次體驗「太可愛、太難忘」，趙小僑和劉亮佐夫婦表示：「這部可以現場又唱又跳的電影，讓第一次進電影院的3歲典典寶寶非常有安全感，看得非常開心！」近來在社群爆紅的湘荷妹妹則是電影一播放馬上說出：「是Shark Doodoo ！」湘荷媽媽笑說：「劇情無冷場，有許多耳熟能詳的音樂，第一次看電影的湘荷妹妹全程目不轉睛！」

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》湘荷妹妹在電影一播放馬上說出：「是Shark Doodoo！」。圖/甲上娛樂提供

甜心主播詹可旬大力推薦：「第一次陪小孩看電影，就是陪孩子來追星—無數小孩最愛的貝貝彬！看2歲小童全程投入、目不轉睛的快樂模樣，爸媽也被原地療癒。電影時長很友善、內容好理解，很適合第一次踏入電影院的小朋友。」「這群人TGOP」石頭則是驚豔：「現在電影院已經有更新的觀影體驗了！用這種互動的方式來看電影，現場小寶貝就是放開來玩，很期待接下來有更多這種互動式電影。」Terry江振愷也力推：「一場互動式的影音饗宴，教育與娛樂融合的親子時光，邀您大手牽小手一起進戲院。」

全球破百億點擊神曲〈Baby Shark〉與無數經典兒歌的「兒童界人氣巨星」貝貝彬與碰碰狐，首度登上大銀幕，全新奇幻冒險動畫《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》即將於本週四（10/9）正式上映，為紀念許多孩子人生中「第一次看電影」，片商特別推出戲院限定觀影特典，凡於上映首週（10/9~10/16）購票入場，即可獲得「最ㄅㄤˋ觀眾獎」紀念獎狀乙張，以茲鼓勵小朋友第一次進戲院看貝貝彬，另外加贈人氣角色「造型貼紙」乙份，兩份設計精美、充滿意義的小禮物，象徵寶貝們第一次踏進電影院的難忘時刻，絕對會成為爸媽與孩子共同珍藏的美好回憶。

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》趙小僑和劉亮佐夫婦帶著典典寶寶看電影。圖/甲上娛樂提供

此外，為回饋大小粉絲的熱情支持，10月10日雙十節當天，蓓蓓姐姐將親臨三大影城與大小朋友近距離互動，帶來「親子唱跳特別場」活動：11:00和11:40大直美麗華影城共兩場、13:30天母新光影城、15:00京站威秀影城，現場將帶領小朋友唱跳三首經典歌曲，是雙十連假最適合親子共度時光的好去處！《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》以繽紛音樂與互動橋段打造出全新的親子觀影體驗，所有場次資訊已全面開賣，建議家長提前購票卡位，陪伴孩子在歌聲、舞動與歡笑中，共度最快樂的親子假期。

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》故事描述貝貝彬在玩躲貓貓時意外被吸進平板電腦，哥哥布羅迪與姊姊寶拉只能聯手碰碰狐，在電量耗盡前展開緊急救援！2D、3D結合打造繽紛世界，恐龍、賽車、獨角獸等驚喜角色輪番登場，帶來滿滿冒險與歡笑。凡包場即贈「貝貝彬獨家好禮」，歡迎企業、學校、團體一起包場唱唱跳跳！包場請上👉【碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險】電影包場預約單

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》「這群人TGOP」石頭(左)驚豔用互動方式看電影。圖/甲上娛樂提供

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》Terry江振愷。圖/甲上娛樂提供

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》甜心主播詹可旬(右)大力推薦。圖/甲上娛樂提供

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》。圖/甲上娛樂提供