《藤本樹17-26》PART 1登場：《在庭院裡曾經有兩隻雞》《佐佐木同學阻止了子彈》《戀愛是盲目的》《刺客》

《鏈鋸人》作者短篇集動畫化 《藤本樹17-26》PART 1強作亮相

近期在台灣創下破億票房佳績的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》，原著作者藤本樹在17至26歲之間創作的短篇漫畫集《藤本樹17-26》，終於在全球漫迷的殷切期盼下，以動畫電影形式躍上大銀幕。作品將分成「PART 1」與「PART 2」兩部，從10月17日至10月30日於台灣展開為期兩週的限定上映。光是「PART 1」便集結四部風格迥異、類型多元的短篇：《在庭院裡曾經有兩隻雞》、《佐佐木同學阻止了子彈》、《戀愛是盲目的》、《刺客》。

這些作品將藤本樹早期原作中充滿衝動與原創力的敘事語言，透過動畫形式重新演繹，為觀眾帶來一場狂氣與純粹交織的視覺衝擊與感官體驗。其中，《在庭院裡曾經有兩隻雞》與《刺客》更雙雙入選本屆「富川國際動畫影展」國際短片競賽單元，將與來自全球各地的精采動畫同場角逐，向世界影壇展現日本動畫創作的深厚實力與獨特魅力。

雞×子彈×愛戀×吸血鬼 《藤本樹17-26》PART 1四部強作登場

《藤本樹17-26》分為「PART 1」與「PART 2」兩部同步在台上映，其中《在庭院裡曾經有兩隻雞》由《後空翻少年！！》導演長屋誠志郎執導，融合科幻與校園日常題材，描繪地球遭宇宙人征服後，一名外星學生陽平與兩隻神祕的雞之間所展開的奇異關係。

作品以荒謬卻真摯的筆觸，展現藤本樹天馬行空的奇想與日常，搭配石塚玲依創作的配樂，以及製作公司「ZEXCS」的細膩製作，為全片注入節奏與深度。聲優陣容也堪稱豪華，集結小野賢章、櫻井Shion、浦和希、齊藤貴美子與岩田光央等實力派聲優攜手獻聲，共築一則看似荒誕、實則寓意深遠的未來寓言。

《藤本樹17-26》短篇：《在庭院裡曾經有兩隻雞》。圖/采昌國際多媒體

《佐佐木同學阻止了子彈》則由《持續狩獵史萊姆三百年，不知不覺就練到LV MAX》導演木村延景執導，攜手《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》編劇內海照子共同打造。故事從一場看似平凡的春假補課開始，意外轉化成愛情與危機交織的極限修羅場。當懷抱戀慕之情的男學生走進教室，只為見到心儀的老師，卻意外遭遇之前也喜愛老師的情敵持槍闖入，讓一場浪漫瞬間變調，愛與暴力的激烈碰撞，緊湊節奏與強烈情感層層堆疊。製作公司「Lapin Track」以戲劇張力十足的畫面構成全片，搭配熊谷俊輝與安濟知佳的精準聲演，賦予角色青春的渴望與衝動，譜出一則荒誕卻令人屏息的奇蹟物語。

《戀愛是盲目的》由《煙花》導演武內宣之執導，講述即將畢業的學生會長，在人生轉捩點鼓起勇氣，踏上對心儀女孩的告白之旅，沒想到卻意外捲入一連串意想不到的事件。從校園到宇宙，戀愛小插曲逐步升級為地球危機，本作巧妙融合青春戀愛與科幻災難元素，在幽默與感動之間來回擺盪，描繪青春期那份難以預測、卻又無法抗拒的心跳瞬間。配樂由《新幹線大爆破》音樂家山口由馬擔綱，為全片增添情緒層次與動感節奏；聲優陣容則集結堀江瞬、若山詩音、森川智之與能登麻美子等夢幻級卡司，為角色注入靈魂，讓本作成為PART 1中最溫柔又瘋狂的戀愛寓言。

《藤本樹17-26》短篇：《佐佐木同學阻止了子彈》。圖/采昌國際多媒體

《刺客》則是一部風格冷峻的黑色奇談，由《Paradox Live THE ANIMATION》導演安藤尚也自編自導，講述一位活了3500年而厭倦永生的吸血鬼，決定雇用地表最強殺手少女，試圖結束自己的存在。作品透過《道別的早晨就用約定之花點綴吧》作曲家川井憲次的配樂，營造出壓抑與寂靜交織的深沉氛圍；製作公司「GRAPH77」則以濃烈的視覺風格，刻劃出這段沉重而絕美的生命對話。花澤香菜與杉田智和兩位人氣聲優，以情感充沛的聲演，將角色內心的空虛與渴望完美呈現，也讓本作成為PART 1中最浪漫、也最富藝術氣息的傑作。

《藤本樹17-26》短篇：《刺客》。圖/采昌國際多媒體

《藤本樹17-26》轟動國際 PART 1兩作品入選富川動畫影展競賽

值得一提的是，《藤本樹17-26》不僅在日本引發轟動，更成功邁向國際，版權已經售出至台灣、香港、澳門與南韓等地，並相繼入選美國「Global Stage Hollywood 2025」與泰國「DEX Films Fest 2025」等國際影展。其中PART 1的兩部作品《在庭院裡曾經有兩隻雞》與《刺客》，更雙雙入選2025年「富川國際動畫影展」國際短片競賽單元，再次證明藝術性與國際競爭力。

尤其該影展一向以選片標準嚴格、創意作品雲集聞名，本次雙片入選，不僅是對原作的深度肯定，更象徵日本動畫導演在敘事語言與風格上的跨時代創新。從漫畫到動畫，從青春的衝動到創作的極限，《藤本樹17-26》不僅重塑日本動畫敘事語法，也為全球觀眾帶來一場從未見過的創作盛宴。

《藤本樹17-26》短篇：《戀愛是盲目的》。圖/采昌國際多媒體

《藤本樹17-26》將與日本同步零時差,在10月17日至10月30日進行為期兩週的戲院限定上映,成為極為罕見的短篇動畫合輯登上大銀幕案例。這些原本只存在於漫畫紙頁中的短篇故事,將透過動畫形式被賦予嶄新生命,如今更將透過戲院空間的沉浸感,讓觀眾親身體驗那些情感真正爆發的震撼。對藤本樹粉絲來說,這是一次重回「藤本樹宇宙」創作原點的朝聖之旅;對動漫迷來說,這是一次見證創意與形式解放的實驗狂歡;對新觀眾來說,這也是進入藤本樹世界的入門之鑰。

《藤本樹17-26》。圖/采昌國際多媒體