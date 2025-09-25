《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房破7.68億 加碼狛治♥戀雪煙火下的小秘密

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自 8 月 8 日正式在台灣上映以來，在全台掀起熱潮，而票房截至昨日票房突破7.68億新台幣，同時在台灣電影票房排行榜上位列第六名的成績。

電影發行商木棉花也同步公開全新視覺圖，以「狛治」與「戀雪」在夜空煙火下的約定場景為主題，畫面透過兩人交錯的視角呈現，並搭配獨白文字，細膩傳達兩人間真摯情感，營造出細膩而動人的氛圍，也再次呼應劇中重要情節，讓觀眾重溫這段浪漫的愛情故事。

此外，全版本第八週限定特典——「第二彈 VS 視覺圖─胡蝶忍、童磨」A3 海報，將於 9 月 26 日至 10 月 2 日期間，凡購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》電影票乙張，即可於影城開放預購日起至原購票影城兌換乙份。此款特典以特殊印刷工法呈現「胡蝶忍」與「童磨」的激烈對戰畫面，再現劇中精彩刺激的瞬間，讓影迷重溫震撼場景。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房突破7.68億。圖/Muse木棉花提供

為響應全台鬼滅熱潮，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》快閃店於 9 月 25 日至 11 月 2 日在台中中友百貨 C 棟 13 樓國際大廳登場，現場除了提供最新周邊商品，更加碼將全台灣唯一的鬼滅之刃戰鬥拍照場景，無限列車篇中炭治郎使出「火之神神樂 碧羅之天」，超大型的震撼火焰與跟列車同化的頸骨真實呈現在快閃店中，絕對是粉絲不可錯過的必拍打卡造景，活動期間更規劃限定人偶合影會，9 月 25 日由「炭治郎」率先登場，10 月 4 日則由「禰豆子」接棒亮相舉辦兩日共三場的人偶合影會。凡於當日購買快閃店商品滿 999 元，即可獲得合影資格，每梯次限量 40 名，粉絲千萬別錯過與人氣角色近距離互動的難得機會。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》人偶合影會。圖/Muse木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第八週特典公告。圖/Muse木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第八週特典實拍。圖/Muse木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第八週特典實拍。圖/Muse木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第八週特典實拍。圖/Muse木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》狛治與戀雪主視覺。圖/Muse木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》狛治與戀雪主視覺。圖/Muse木棉花提供