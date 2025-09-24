《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》斷了《鬼滅之刃》的9連冠 藤本樹激讚看完睡不著

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》首週末勇奪日本票房冠軍

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》9月24日（三）在台正式上映，日本於上週五19日上映以來，首週末以12.5億日幣（約台幣2.55億元）票房佳績奪下冠軍寶座，轟鳴鏈鋸成功鋸斷《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的10連霸目標！

改編自日本漫畫家藤本樹所創作的黑暗奇幻少年漫畫，《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》展現驚人的話題熱度，這部熱血又令人心跳加速的動漫再度掀起熱潮，看過的粉絲紛紛表示既刺激又感人，「此生再無悲喜」了！

藤本樹本人看完電影後，更大讚：「電影看完後腦海都想著蕾潔，結果完全睡不著！真的好厲害啊！比姆（鯊魚魔人）的表現比漫畫裡至少努力了兩倍，當初能再好好著墨這個角色就好了！謝謝所有參與這部電影製作的人，所有相關人員，還有進電影院支持的大家，真的非常感謝！」

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》。圖/索尼影業提供

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》。圖/索尼影業提供

徐暐翔當引言人！體驗《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》震撼視覺與深刻情感雙重衝擊

索尼影業於今天（23日）在美麗華大直影城IMAX廳舉辦媒體首映會，歌手徐暐翔驚喜現身於映前擔任引言人，作為《鏈鋸人》的狂粉，他感到格外的興奮：「藤本樹老師的作品中，時常有跳脫一般邏輯卻引人入勝的對白和劇情、以及其獨特的人物和世界觀的設定、還有極為震撼和強大張力的構圖創意。」

他進一步說：「藤本樹老師最令我臣服的，不只是老師架構的世界、劇情、角色、或對白，而是驚為天人的創作能力，既能畫出《鏈鋸人》、《炎拳》這樣散發著瘋癲詭譎的電波同時帶著一種邪道哲學的作品，又能畫出讓我進電影院10刷的《驀然回首》，這樣動人真摯的作品。」

在看完《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》之後，徐暐翔更是激動的表示：「這可能是我看過最刺激視覺最震撼的動畫之一了，動作場面之精采實在太過癮了，但是同時電影的感情戲又是如此的動人，真的好佩服導演吉原達矢，絕對是今年必看！」

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》歌手徐暐翔擔任媒體首映會引言人。圖/索尼影業提供

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》媒體首映會於美麗華大直影城IMAX廳舉行。圖/索尼影業提供

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》超香海報特典引爆全台影城瘋搶

台灣方面，自9月12日發佈預售消息和特典情報之後，瞬間引爆全台粉絲瘋搶「綻放誘惑款」原文蕾潔海報，幸運搶到的粉絲更是在社群上大喊「真的是太香了！」、「蕾潔我婆超絕爆裂可愛！」就連各影城推出的限定特別場更是開售當天就秒殺，電影的轟動程度讓大家都始料未及，連香港的朋友都感慨台灣的電影特典真的太讚了。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》上映首週也持續推出限量獨家特典，從9月24日起，不分版本電影票即可於觀影影城兌換「夜光狂鋸款」原文A3特殊工藝海報乙張，購買IMAX電影票的觀眾更可再兌換「IMAX限定特殊工藝海報」乙張，絕美的海報勢必又將再掀起搶購熱潮。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》將於09月24日（三）正式上映。更多消息👉索尼影業 官方FB

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》首週特典情報。圖/索尼影業提供

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》IMAX特典情報。圖/索尼影業提供

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》1比1人型立牌陳列。圖/索尼影業提供

