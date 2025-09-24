《Scarlet永無止境的史嘉蕾》細田守打造異世界奇景 役所廣司獻聲反派

由奧斯卡獎提名導演細田守執導的最新動畫電影《Scarlet永無止境的史嘉蕾》(果てしなきスカーレット)，釋出最新預告，首度揭曉這部跨越中世紀與現代的奇幻冒險篇章。

動畫大師細田守曾以《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》以及《龍與雀斑的公主》等作品聞名，擅長將青春情感、家族羈絆與科技或奇幻元素結合，營造出既溫暖又震撼的觀影體驗。本片同樣承襲了他一貫的敘事魅力，卻更進一步拓展到史詩級的時空格局。

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》敘述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，為了父親的死踏上復仇之路，卻在一次任務失敗後誤入「異世界」，並與一位來自現代、懷抱理想的日本青年相遇。這段跨越時空的相遇，不僅療癒了她的傷口，更動搖了她對復仇唯一信念的執著，當她再次面對殺父仇人時，內心也迎來最艱鉅的抉擇。在最新預告中，華麗的異世界壯闊時空景觀，加上動作場面的刀光劍影，都展現出細田守在視覺與情感層面同樣細膩而大膽的格局。

除了細田守監督的品質保證之外，《Scarlet永無止境的史嘉蕾》的實力派配音陣容更令粉絲興奮不已，包括以《我的完美日常》榮獲坎城影帝的役所廣司、《工作細胞》蘆田愛菜，以及《在車上》岡田將生。日前電影更受邀於威尼斯影展和多倫多影展首映，獲得觀眾的一致好評，萬眾期待的年度動畫大作也即將在11月的金馬影展搶先曝光，在這場時空交錯的冒險中，大家將見證一段關於仇恨與救贖的史詩傳奇，勢必又將燃起一股搶票熱潮！《Scarlet永無止境的史嘉蕾》將於12月10日（三）正式上映。