《純喫茶》動畫廣告入圍「2025年京都動畫製作獎」從西門町到補習街台味十足

由京都動畫所舉辦的「2025年京都動畫製作獎」（京都アニものづくりアワード 2025）將於9月20日公佈得獎名單，台灣純喫茶系列動畫廣告確定入圍動畫CM類別和原創內容類別，與日本動畫製作名人一同角逐獎項。

「京都動畫製作獎」（アニものづくりアワード）由2017年創立至今，已經舉辦了第7屆。隨著動漫的日益普及，商業品牌結合動畫產業進行創意合作與宣傳已經是常態，這不僅是為動漫產業創造新商機，同時也能幫忙商業公司開拓新市場和新產品，為了推動異業內容共創而創立。

本屆評審團陣容堅強，匯聚多位來自日本動畫、出版、影視與媒體產業的重要人物，包含日本知名出版集團社長、ACG 領域的資深編輯與評論家、動畫製作資深監製、動畫製作公司負責人，以及大型動畫展演活動的策展人等。

此外，更有來自學界、企業與跨界行銷領域的專業人士共同參與評選，從創意表現、技術品質到文化影響力進行全方位審視，確保每件入圍與得獎作品皆具備高度創新性與國際競爭力。

2025年京都動畫製作獎。圖/純喫茶提供

純喫茶系列動畫廣告入圍動畫CM類別和原創內容，邀請台灣動畫團隊、動畫導演、聲音導演、知名聲優傾力合作，歷時三個月，以手工繪圖打造出足以媲美專業業界的高水準動畫作品。從角色設定、背景美術包括補習街、西門町等捕捉台灣在地場域，搭配聲優完美詮釋角色，同創作出三支短秒數動畫廣告。

作品中更巧妙融入許多具有台灣在地特色的趣味小彩蛋，如茄芷袋、藍白拖等日常物件，這些細節不僅增添觀影趣味，也展現了台灣動畫廣告對本土文化的觀察與轉譯力，是其他市場難以複製的獨特魅力。

《這不是手搖，是純喫茶的夏日戰鬥篇！》動畫廣告入圍「2025年京都動畫製作獎」。圖/純喫茶提供

透過動畫形式，搭配少男少女為主角與年輕人熟悉的場景，以青春活力為主要風格，巧妙轉譯台灣手搖飲文化。台灣一年手搖飲銷售量超過10億杯，人均1年至少喝40杯以上，不過隨著價格逐漸上漲，消費者對高價飲料感到卻步。純喫茶廣告影片主打「不排隊、不買貴、不踩雷」三大訴求，成功解決飲料控的痛點。

動畫上線後，在網路上掀起熱烈討論，觀眾留言敲碗：「拜託快出續集，我要看CP發展！」「手搖好喝沒錯，但天天喝還是會選純喫茶。」「一瓶才25元，當然買爆支持！」

也有不少網友認同純喫茶正是平價替代手搖飲的最佳選擇，在物價飛漲、預算有限的日常中，用實際行動支持這波既有感又有創意的品牌溝通，證明「平替」不只是價格選擇，更是一種懂喝又聰明的生活態度。

《這不是手搖，是純喫茶的夏日戰鬥篇！》動畫廣告入圍「2025年京都動畫製作獎」。圖/純喫茶提供

本次動畫作品由擅長動畫廣告製作的朱沛寰監製，並由導演魏子彬執導，製作團隊分為「角色動畫」與「背景美術」兩大組別。

角色動畫部分由台灣動畫團隊「美少女動畫工房」負責製作，團隊成員皆曾參與多部日本知名動畫作品，擁有豐富的手繪經驗與日式動畫節奏掌握力。

背景美術則由專業的台灣美術團隊擔綱，團隊核心成員皆受訓於日本專業背景美術公司，畫面風格細膩，富有層次，成功營造出專屬於「純喫茶」世界觀的氛圍與情緒。

在聲音演繹方面，特別邀請資深配音員「馮友薇」擔任本作聲音導演，其配音資歷橫跨多部經典動畫，擅長詮釋童趣與角色層次，深受各年齡層觀眾喜愛。

《這不是手搖，是純喫茶的夏日戰鬥篇！》動畫廣告入圍「2025年京都動畫製作獎」。圖/純喫茶提供

男聲優由擁有豐富戲劇張力與角色轉換能力的「于正昇」擔綱，其磁性嗓音與角色掌握度，長年活躍於多部動畫與配音領域，累積廣大粉絲基礎。

女聲優則邀請廣受年輕觀眾與親子族群喜愛的「許淑嬪」參與演出，以細膩聲線與豐富情感演繹廣為人知，能靈活轉換角色個性，為作品注入溫暖與活力。

這次三位實力派聲優的合作，不僅讓角色更具生命力，也強化了動畫的故事表現與情感傳遞，為整體作品增添獨特溫度與記憶點。👉《2025年京都動畫製作獎》官方入圍公告

《這不是手搖，是純喫茶的夏日戰鬥篇！》動畫廣告入圍「2025年京都動畫製作獎」。圖/純喫茶提供

台灣純喫茶系列動畫廣告入圍動畫CM類別和原創內容類別。圖/純喫茶提供