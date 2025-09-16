235萬人次創票房7.4億《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第7周特典戰力全開

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自 8 月 8 日正式在台灣上映以來，持續掀起熱潮。上映僅一個月，於 9 月 14日票房即突破 7.4 億元大關，創下台灣動畫影史新紀錄的動畫電影，同時在台灣電影票房排行榜上位列第八名，再度刷新影史里程碑。除了票房表現驚人，全台觀影人次也突破 235 萬人次，再度印證在台灣的超高人氣與強大號召力，成功吸引新舊粉絲進戲院支持，持續寫下亮眼成績。

為感謝影迷過去一個月的熱情支持，電影發行商木棉花特別宣布推出全版本第七週限定特典——「第一彈 VS 視覺圖—炭治郎、義勇、猗窩座」A3 海報。此款特典採用特殊印刷工法，細膩呈現「竈門炭治郎」與「水柱·冨岡義勇」與「猗窩座」的經典戰鬥畫面。無論是畫面細節、色彩層次、紙張觸感，都能讓觀眾再次重溫電影震撼瞬間，也能透過這份特典保存電影帶來的感動。

《鬼滅之刃》熱潮也將持續延伸至全台，各式合作與活動陸續登場，讓粉絲能在戲院之外持續感受作品魅力。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》快閃店將於 9 月 25 日至 11 月 2 日在台中中友百貨 C 棟 13 樓國際大廳登場。MITSUI OUTLET PARK 林口、台中港、台南則自 8 月 1 日至 9 月 28 日推出沉浸式造景，重現主角群與「柱」們的熱血訓練場景。

同時，與FANFANS CAFÉ 聯名主題咖啡廳於台北西門、台中一中與高雄愛河限定登場，RHINOSHIELD 犀牛盾再度攜手打造融入鬼殺隊形象的全新系列手機殼，7-ELEVEN 亦推出限量周邊快閃購活動，老賴茶棧則推出聯名角色杯套與加購周邊商品，為粉絲提供豐富的收藏體驗。更多消息👉MUSE 木棉花 Facebook 粉絲團

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第七週特典公告。圖/木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第七週特典實拍圖。圖/木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣版海報。圖/木棉花提供