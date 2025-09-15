《藤本樹17-26》漫畫鬼才10年創作 6家公司7位導演發揮多元風貌

《鏈鋸人》作者短篇動畫限時登台 《藤本樹17-26》揭開創作原點

《藤本樹短篇集》（日語名：藤本タツキ短編集）由日本集英社於2021年發行，收錄漫畫家藤本樹在連載《鏈鋸人》之前，17歲至26歲期間創作的多部單篇漫畫。此系列共分雙冊，分別為《藤本樹短篇集17-21》和《藤本樹短篇集22-26》。知名漫畫家藤本樹擅長將極端情感與視覺衝擊融合，憑藉《鏈鋸人》《驀然回首》等作品享譽全球。其十年間的八部短篇創作被視為其「創作原點」，首度被改編成動畫電影《藤本樹17-26》，(藤本タツキ 17-26)，並將分為「PART 1」與「PART 2」兩部，在10月17日至10月30日兩週期間，於台灣限定上映，透過大銀幕與環繞音效強化情感張力，讓觀眾沉浸在藤本樹最原始的創作世界。

八部短篇內容涵蓋青春、戀愛、末日、性別等多元主題，不僅情感濃烈，其中更涵蓋《鏈鋸人》、《驀然回首》等長篇作品的創作原型。透過六家風格迥異的動畫工作室，以及七位導演共同打造，呈現實驗與藝術性兼具的視覺饗宴。不論是粉絲、動漫迷或剛入門的新觀眾，都得以透過這場視覺與情感交織的動畫實驗，深入了解這位漫畫鬼才十年間的創作歷程與蛻變。

漫畫鬼才8部短篇首度電影化 《藤本樹17-26》挑戰觀眾感官極限

藤本樹，一位在十年間從無名少年蛻變成世界矚目的漫畫鬼才，他筆下的世界總是純粹得讓人心痛、狂暴得讓人心跳。他於2016年在《少年Jump+》開始連載《炎拳》，筆下充滿異色魅力的角色們，展開暴力且充滿情感的故事，深深擄獲讀者的心。2020年，他以《鏈鋸人》榮獲第66屆小學館漫畫賞（少年向部門）。他所創作的《驀然回首》在2024年改編成動畫電影上映，更在海內外創下超過44億日圓票房佳績。

如今，他已經成為不只在日本，甚至是在全世界都備受矚目的創作者之一。他的作品游走在極端與柔軟之間，震撼著每位讀者的情緒神經。如今，藤本樹從17歲到26歲所創作的八部代表性短篇，濃縮了他十年間的風格轉變，以及創作意識的演化歷程，將首度進行動畫電影化，誕生成電影版《藤本樹17-26》。題材橫跨青春校園、戀愛喜劇、末日科幻、性別探索等多種元素，描繪他從年少衝動到創作成熟的完整軌跡，將讓大家見證這位鬼才創作者的成長歷程。

本次電影將網羅漫畫《藤本樹短篇集17-21》與《藤本樹短篇集22-26》中所收錄的八部短篇作品，再拆分成「PART 1」與「PART 2」兩部電影（每部電影各四部短篇）。「PART 1」包括描繪人類滅絕後，兩位倖存者情感羈絆的《在庭院裡曾經有兩隻雞》；展現青春期衝動爆發的《佐佐木同學阻止了子彈》；愛情暴走到宇宙規模的科幻戀愛喜劇《戀愛是盲目的》；以少女殺手為主角、揭露扭曲愛戀的《刺客》。

「PART 2」包括以海中鋼琴為引子，刻畫少年與人魚戀曲的《人魚狂想曲》；超越性別框架、尋找自我認同的《醒來變成女生的病》；訴說背負殘酷命運的兄妹重生故事《預言的那由多》；以及描繪姊妹之間因為繪畫產生嫉妒、矛盾與成長的《妹妹的姊姊》。其中，《預言的那由多》與《妹妹的姊姊》更廣被讀者視為《鏈鋸人》與《驀然回首》的創作原型。八則故事雖然篇幅短小，卻都如炸彈般將情緒引線點燃，在有限時間內爆發出巨大的故事張力與視覺衝擊力。

8短篇、7導演、6動畫公司 《藤本樹17-26》台灣2週限時上映

值得一提的是，八部作品並非由同一團隊操刀，而是透過ZEXCS、Lapin Track、GRAPH77、100studio、Studio Kafka、P.A.WORKS這六間不同風格的動畫工作室、集結長屋誠志郎、木村延景、武内宣之、安藤尚也、渡邊徹明、寺澤和晃、本間修等七位來自不同領域的導演分別製作完成。他們彼此之間沒有任何妥協與統一標準，完全以各自對作品的詮釋出發，打造極具實驗性與藝術感的短篇動畫合集。無論寫實冷冽還是狂放抽象，每部短篇都呈現出與眾不同的視覺語言與情緒張力，讓觀眾飽覽八種截然不同的敘事方式與藝術表現，宛如像在觀賞一場多重宇宙交錯的創作實驗展。

聲優陣容同樣誠意滿滿，集結小野賢章、堀江瞬、花澤香菜、杉田智和、能登麻美子等多位日本人氣與實力兼具的聲優擔任配音，並特別邀請搞笑藝人岡野陽一跨界參與，替角色注入獨特氣質，也為作品增添話題。讓觀眾不只是「看見」藤本樹的繪畫世界，更能在聲音中「聽見」角色的痛苦、迷惘、執著與渴望等各種情緒。

如此極具藝術性與話題性的動畫合輯，台灣也確定由曾發行過《驀然回首》，並以該片在台灣創下近5900萬票房佳績的「采昌國際多媒體」引進，並將與日本同步零時差，在10月17日至10月30日進行為期兩週的戲院限定上映，成為極為罕見的短篇動畫合輯登上大銀幕案例。這些原本只存在於漫畫紙頁中的短篇故事，將透過動畫形式被賦予嶄新生命，如今更將透過戲院空間的沉浸感，讓觀眾親身體驗那些情感真正爆發的震撼。大銀幕所呈現的畫面細節、音響包圍下的各種細緻聲音、被無限放大的情緒張力，種種細節都將成為專屬於戲院的獨特體驗。

對藤本樹粉絲來說,這是一次重回「藤本樹宇宙」創作原點的朝聖之旅;對動漫迷來說,這是一次見證創意與形式解放的實驗狂歡;對新觀眾來說,這也是進入藤本樹世界的入門之鑰。邀請所有觀眾一同走進戲院,透過大銀幕體驗這位創作狂人最初也最純粹、最狂野的原點。

