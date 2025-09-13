《電影版小林家的龍女僕》10分鐘介紹搶先看

《小林家的龍女僕》（小林さんちのメイドラゴン）是日本漫畫家酷教信徒(クール教信者)創作的漫畫，自2013年起在雙葉社的《月刊Action》上連載，截至2024年4月已發行15冊單行本。2017年推出第一季電視動畫，而第二季於2021年7月播出。

《電影版小林家的龍女僕》9月12日暖心上映。此電影以深受喜愛的角色「康娜」為主軸，講述她與龍之父「キムンカムイ」之間充滿挑戰的親情故事。電影將首次深入龍族的歷史與衝突，揭開前所未見的龍族世界，呈現更具深度的故事線，備受粉絲期待。

《電影版小林家的龍女僕》必看理由

★人氣漫畫與動畫系列首度電影化，粉絲期盼的大銀幕首航正式啟動！

★原班聲優回歸，實力派島崎信長全新加盟，聲演陣容無比堅強！

★首度拓展龍界歷史與衝突，揭示過去從未曝光的龍族世界！

★深度強化動作、美術、光影，打造超乎想像的龍族激戰場面！

★動畫御用樂團fhána、插曲女王Kotringo、傳奇歌姬小林幸子獻唱電影歌曲！

《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》。圖/采昌國際多媒體提供