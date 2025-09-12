金馬影展必追動畫：《璀璨的光影人生》《新世紀動物農莊》《世外》《螳螂》等不容錯過

金馬影展今日（9/12）發布近年最強動畫片單，以及多位確定來台參展的日本導演。動畫電影在台灣能見度愈來愈高，不僅日片賣座紀錄前十強皆為動畫，具有特色的各國動畫也迅速打開影迷視野。金馬影展今年特地規劃，一次網羅坎城、柏林、威尼斯以及動畫界最重要的安錫影展精華，包括入選坎城及安錫影展、《佳麗村三姊妹》名導西拉維休曼新作《璀璨的光影人生》，娜塔莉波曼監製、勇奪動畫界最高榮譽安錫影展水晶獎的《再見未來男孩》，在《魔戒》扮演「咕嚕」的安迪瑟克斯親執導筒、群集好萊塢明星配音的動畫《新世紀動物農莊》，媲美奧斯卡名片《喵的奇幻漂流》的《蒲公英的奇幻漂流》，勇奪柏林影展新世代Kplus水晶熊獎、《王牌冤家》米歇爾龔特利首度執導動畫長片《瑪雅的奇想故事集》，香港導演吳啟忠入選安錫影展午夜單元、金馬影后鍾雪瑩跨刀配音的《世外》，金馬得主謝文明首度闖入威尼斯影展的動畫短片《螳螂》。

動畫大國日本也不遑多讓，除了三部在安錫影展大獲好評的動畫傑作，由滿島光、小林薰配音的《奇蹟鳳仙花》、被譽為獨立動畫界奇蹟的《無名の人生》，當紅聲優花江夏樹配音的《All You Need Is Kill》，眾所期待的動畫大師細田守新作《Scarlet永無止盡的史嘉蕾》，都能在金馬影展一睹為快。其中，《無名の人生》導演鈴木龍也、《蒲公英的奇幻漂流》導演瀨戶桃子，已確定來台和動畫迷交流。

金馬先前發佈西島秀俊即將來台的消息，引發影迷熱烈迴響。今年日片還有不少可觀之作，包括早川千繪第二部作品就直攻坎城影展正式競賽的《風葵的夏日物語》，諾貝爾文學獎得主石黑一雄親任監製的《群山淡景》，改編直木賞小說、妻夫木聰和廣瀨鈴主演的《寶島》，北村匠海、林裕太、綾野剛主演的懸疑驚悚片《愚者的身分》，《極惡女王》吉田有里首執導筒、入選錫切斯奇幻影展的《禍禍女》，《家族極道物語》導演藤井道人的新作《港口天光》甚至將在金馬舉行世界首映。《群山淡景》導演石川慶、《愚者的身分》導演永田琴、《禍禍女》導演吉田有里、《港口天光》導演藤井道人，皆已確定來台參展，敬請期待後續公布的影人陣容。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬訊息👉金馬影展 TGHFF 粉絲專頁

《璀璨的光影人生》（A Magnificent Life）：《佳麗村三姊妹》名導西拉維休曼的新作《璀璨的光影人生》，首度結合數位動畫與3D模型，重現南法國民作家兼電影導演、名劇作家馬瑟巴紐的璀璨人生。讓年邁與童年的巴紐並肩徜徉記憶長河，也見證法國電影史流變。

《璀璨的光影人生》（A Magnificent Life）。圖/台北金馬影展執行委員會

《再見未來男孩》（Arco）：用動畫與科幻思考環境危機的《再見未來男孩》，讓女孩與身穿彩虹斗篷的神祕男孩展開探險，刺激媲美《天空之城》加《一級玩家》，催淚直逼《再見機器人》。這是鬼才導演烏戈比安維努一鳴驚人首作，由娜塔莉波曼監製兼參與配音，勇奪安錫動畫影展正式競賽水晶獎。

《再見未來男孩》（Arco）。圖/台北金馬影展執行委員會

《新世紀動物農莊》（Animal Farm）：飾演《魔戒》「咕嚕」聞名全球的安迪瑟克斯親執導筒，將喬治歐威爾的經典小說《動物農莊》翻拍成現代動畫《新世紀動物農莊》，塞斯羅根、伍迪哈里遜、基蘭克金、葛倫克蘿絲等好萊塢明星配音，令人期待。

《新世紀動物農莊》（Animal Farm）。圖/台北金馬影展執行委員會

《蒲公英的奇幻漂流》（Dandelion's Odyssey）：在坎城與安錫動畫影展大放異彩的《蒲公英的奇幻漂流》（Dandelion's Odyssey），由旅歐日籍導演瀨戶桃子執導，堪稱蒲公英版《喵的奇幻漂流》。敘述地球核爆後，四顆蒲公英種子被吸進浩瀚宇宙的未知漂泊。無須言語和表情，透過細膩動作與奇幻景觀，就能讓觀眾感動揪心。

《蒲公英的奇幻漂流》（Dandelion's Odyssey）。圖/台北金馬影展執行委員會

《瑪雅的奇想故事集》（Maya, Give Me a Title）：奇幻名家米歇爾龔特利推出首部動畫長片《瑪雅的奇想故事集》，將女兒的童心幻想，用剪紙、手繪與日常物件，化為多段停格動畫，榮獲柏林影展新世代Kplus水晶熊獎。

《瑪雅的奇想故事集》（Maya, Give Me a Title）。圖/台北金馬影展執行委員會

《世外》（Another World）：今年港台動畫能量洶湧。吳啟忠執導的《世外》，關於死後到轉世之間的奇異空間，靈守小鬼日復一日引領亡魂投胎，卻遇上不願配合的小妹，兩人共赴冒險，了結前世遺憾。這是港產動畫長片繼《麥兜故事》後，睽違22年再度入選安錫影展，更首度躋身午夜單元。

《世外》（Another World）。圖/台北金馬影展執行委員會

《螳螂》（Praying Mantis）：金馬獎得主謝文明，則以《螳螂》為台灣動畫短片首度闖入威尼斯影展，與《勸世三姐妹》編劇詹傑合作，刻畫在酒吧誘捕男人、餵食孩童的濃妝女子。全片台語發音，結合八〇年代酒家文化，立起本土異色美學新標竿。

《螳螂》（Praying Mantis）。圖/台北金馬影展執行委員會

《奇蹟鳳仙花》（The Last Blossom）：今年日本動畫驚喜連發，《奇蹟鳳仙花》）由《奇巧計程車》黃金班底打造原創故事，邀滿島光、小林薰跨界配音，以一人一花對話、今昔時空交錯，譜寫愛與救贖的生命旅程。

《奇蹟鳳仙花》（The Last Blossom）。圖/台北金馬影展執行委員會

《無名の人生》（Jinsei）：有別於多數日本動畫多為產業結晶，《無名の人生》是今年日本獨立動畫界最大奇蹟。導演鈴木龍也一人包辦導演、原創故事、作畫、美術、音樂與剪輯，僅一年半便完成首部長片。故事以憤世口吻，闡述孤獨少年追逐偶像夢，一路綿延百年人生，更觸及許多日本敏感議題。

《無名の人生》（Jinsei）。圖/台北金馬影展執行委員會

《All You Need Is Kill》：結合時間迴圈與外星怪物來襲的日本經典科幻輕小說《All You Need Is Kill》，繼好萊塢拍成《明日邊界》後，如今由秋本賢一郎執導、STUDIO4℃動畫工作室製成同名動畫，改採女戰士視角，踏上死亡、重生的無間道，由見上愛與當紅聲優花江夏樹領銜配音。

《All You Need Is Kill》。圖/台北金馬影展執行委員會

《Scarlet永無止盡的史嘉蕾》（Scarlet）：奧斯卡提名導演細田守再創震撼人心、穿越時空的冒險動畫，新作《Scarlet永無止盡的史嘉蕾》講述中世紀公主史嘉蕾，為父報仇踏上危險旅程，任務失敗後誤入「異世界」，遇見來自現代的青年。集結役所廣司、蘆田愛菜、岡田將生等大咖獻聲，熱血開展復仇公主的奇幻冒險之旅。

《Scarlet永無止盡的史嘉蕾》（Scarlet）。圖/台北金馬影展執行委員會

《風葵的夏日物語》（Renoir）：今年坎城影展兩部備受期待的日本電影，將登上金馬銀幕。《七五計劃》導演早川千繪，第二部片《風葵的夏日物語》就直攻坎城正式競賽。重返1987年泡沫經濟時代，描繪11歲少女在父親病重、母親忙碌下，投入自己構築的奇幻世界，琢磨生死與孤寂。

《風葵的夏日物語》（Renoir）。圖/台北金馬影展執行委員會

《群山淡景》（A Pale View of Hills）：由原著小說家石黑一雄親任監製的《群山淡景》，由廣瀨鈴、二階堂富美主演，也是石川慶導演首次闖入坎城，在一種注目單元放映。聚焦戰後移居英國的日本婦人，因長女自殺回憶起長崎往事，體現記憶的沉重與殘酷。

《群山淡景》（A Pale View of Hills）。圖/台北金馬影展執行委員會

《寶島》（Hero’s Island）：以《神劍闖江湖》系列奠定名號的大友啟史，最新鉅作《寶島》改編直木賞小說，譜寫戰後美佔沖繩的義賊青春群像。史詩格局恢宏，動作場面浩大，更有複雜的沖繩認同議題。卡司雲集妻夫木聰、廣瀨鈴、永山瑛太及窪田正孝，星度與演技皆有可觀。

《寶島》（Hero’s Island）。圖/台北金馬影展執行委員會

《愚者的身分》（BAKA's Identity）：岩井俊二首席弟子永田琴的懸疑驚悚片《愚者的身分》，以日本猖獗的身分盜用犯罪為引，打造娛樂與批判兼具的生存遊戲。北村匠海與《青春末世物語》新星林裕太上演動人兄弟情，攜手綾野剛共闖絕境。

《愚者的身分》（BAKA's Identity）。圖/台北金馬影展執行委員會

《禍禍女》（Mag Mag）：《極惡女王》主演吉田有里首執導筒，在《禍禍女》邀請藍絲帶新人獎得主南沙良顛覆形象演出，用正宗日系怨靈傳說混搭肉體恐怖，打造地獄級恐怖情人！

《禍禍女》（Mag Mag）。圖/台北金馬影展執行委員會

《港口天光》（A Light in the Harbor）：藤井道人繼《家族極道物語》後，再與國民歐吉桑館廣合作，在《港口天光》演繹隱居漁港的前黑幫大哥，意外結識失明男孩，助他重見光明，盡顯鐵漢柔情。

《港口天光》（A Light in the Harbor）。圖/台北金馬影展執行委員會