《紅豬》第二周特典登場 宮崎駿「Ghibli」誤讀創造吉卜力動畫奇蹟

被譽為吉卜力工作室「最熱血神作」的宮﨑駿經典鉅作《紅豬》現正熱映中，自上映以來話題持續延燒，不僅帶領影迷重溫壯闊飛行空戰場面的震撼，也因充滿浪漫、熱血與人性光輝的故事內涵，再度感動無數觀眾。

片商甲上娛樂也趁勝追擊，繼首周限量推出由金獎設計師方序中聯手知名藝術家董十行打造的台灣限定海報後，再度公開第二周海報「《紅豬》蓄勢待發版超橫幅特典」，採用34×98.8公分的大尺寸橫幅呈現，將片中最具代表性的波魯克紅色戰鬥機、卡地士宿敵座機帥氣同框，一次盡收眼底，並以水彩美術紙印刷展現繽紛豐富色彩，收藏價值爆棚。

吉卜力工作室經典鉅作《紅豬》以一戰後的亞得里亞海為背景，描述曾為空軍王牌的飛行員波魯克因魔法詛咒而變成豬，他駕駛著紅色飛行艇追擊空賊、賺取賞金，卻在空戰與人性掙扎間，展現出灑脫與孤獨並存的反差魅力，當年在日本以54億日圓票房勇奪年度冠軍，更刷新《魔女宅急便》所創下的日本動畫電影紀錄。

身為軍事與飛機愛好者的宮﨑駿，對於作品中的飛機設計極為講究，登場的機型大多以真實存在的飛機為原型，例如主角波魯克的「Savoia S.21」、美國飛行員卡地士駕駛的「Curtiss R3C-2」，以及「Hansa-Brandenburg CC」等，細節處處可見導演的考究與情感，大銀幕再現的空戰場景因而極具真實感與臨場感。

《紅豬》現正熱映中，帶領影迷重溫壯闊飛行空戰場面的震撼。圖/甲上娛樂提供

事實上，宮﨑駿對飛機的熱愛不僅展現在作品中，也深深影響了吉卜力工作室的命名。二戰期間，義大利飛機製造商卡普羅尼開發的一款偵察機「Ca.309」，其暱稱便是「Ghibli」，阿拉伯語意為「撒哈拉沙漠上吹起的熱風」。宮﨑駿得知這個名字後深受啟發，決定以此為靈感命名工作室，希望能在日本動畫界帶來一股震撼熱風。有趣的是，義大利文「Ghibli」正確的發音應為「gi bu ri」，但宮﨑駿當初誤讀為「ji bu ri」，最終形成了今日廣為人知的「吉卜力」讀法。雖是一個誤讀，卻也成為獨一無二的標誌，象徵著吉卜力動畫的誕生與飛行夢想的源頭。

與吉卜力過往眾多以少女為主角的動畫不同，《紅豬》是宮﨑駿少數以男性為中心的故事，更被外界認為是他最具私人色彩的作品之一。導演本人在自畫像時常將自己畫成一頭豬，也足見他將大量個人情感投射在波魯克身上。更有趣的是，片中還暗藏細節彩蛋，例如波魯克引擎上印有「GHIBLI」字樣，讓在大銀幕上重溫經典的觀眾倍感驚喜。

《紅豬》熱血與人性光輝的故事內涵，感動無數觀眾。圖/甲上娛樂提供

隨著《紅豬》長年累積的高人氣，坊間一度盛傳吉卜力將拍攝續集《紅豬2：最後的出擊》。消息起源於宮﨑駿接受美國媒體的一次訪問，曾表示「如果能拍《紅豬2》就太好了」，並透露構思過以西班牙內戰為背景，描繪波魯克再度踏上冒險之旅的故事。然而，這僅是導演的「理想心聲」，並未真正付諸實行，卻在經過外媒誤讀後，成為一場全球影迷津津樂道的「美麗誤會」。這也更加凸顯《紅豬》僅此一部、無可取代的經典地位。

為了回饋粉絲支持，《紅豬》上映第二周推出的「蓄勢待發版超橫幅特典海報」，採用34×98.8公分的大尺寸橫幅氣勢磅礡呈現，即將引爆收藏熱潮。只要於9月12日（四）至9月18日（三）期間，購買任一張《紅豬》電影票，憑票根即可至原購票影城兌換此款限量特典，每人最多可領取4張，數量有限，送完為止。這張橫幅海報不僅展現紅豬與卡地士戰機對峙的磅礡氣勢，更是《紅豬》粉絲不容錯過的夢幻收藏，更多資訊👉甲上娛樂官方粉絲專頁

《紅豬》。圖/甲上娛樂提供

《紅豬》。圖/甲上娛樂提供