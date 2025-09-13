臺灣國際兒少書展9/18~21「臺灣漫畫館」邀您體驗原創臺漫魅力

首屆「臺灣國際兒少書展」即將於 9 月 18 日至 21 日在臺中國際展覽館舉行。文化內容策進院（文策院）雙軌參與，策劃臺灣漫畫館向國內親子讀者展示臺灣原創漫畫的魅力，同時邀請海外買家前來洽商交流，為臺灣兒少出版品拓展全球市場。臺灣漫畫館精選四部臺漫作品，打造沉浸式互動體驗，引領讀者從漫畫的寬廣宇宙探索世界。國際買家團則匯集來自 10 國、共 15 位出版專業人士，文策院除安排媒合會議與推介會外，也規劃出版文化亮點行程，讓國際買家深入認識臺灣文化，開啟更多外譯與合作契機。呼應本屆書展「跨越城市．閱讀無界」的精神，推動臺灣兒少作品跨越文化界線，與世界各地的讀者相遇。

臺灣漫畫館以「臺漫大發現──勇闖故事島」為主題，主視覺由《海巫事務所》作者哎呀呀繪製，將作品中象徵未知與探索的「門」化作通往故事之島的入口，邀請觀眾走進豐富多元的臺漫世界。本次展出《台灣特有種》、《海巫事務所》、《Vtuber 孔子》三部「CCC 追漫台」孵育的人氣作品，以及在臺灣 LINE WEBTOON 創下近 4,000 萬瀏覽次數的《引路人》。作品涵蓋奇幻冒險、心靈成長、親子關係、生態復育、歷史人權等多元議題，展現臺漫不僅帶來閱讀樂趣，更能陪伴孩子成長學習、啟發想像。

臺灣漫畫館展出《台灣特有種》、《海巫事務所》、《Vtuber 孔子》、《引路人》四部作品，打造沉浸式互動體驗，並延伸規劃系列舞台活動。圖/文策院提供

展區設計充滿巧思——四部作品化作四座故事島，透過內頁展示、場景還原、等身角色立繪及互動設計，帶領大家從故事出發，踏上一段兼具知性與趣味的探索旅程。此外，參觀民眾可於「臺灣漫畫基地專區」一探漫畫家的創作日常，並可現場試閱、選購為兒少讀者精選的臺漫佳作。周末加碼推出多場親子活動，包括「臺漫島讀」親子共讀、「臺灣民俗文化大調查」講座，以及《海巫事務所》海洋廢棄物 DIY 與《台灣特有種》彩繪熱縮片兩場工作坊，讓閱讀、知識與手作體驗相互結合。

臺漫館將於展期周末舉辦四場結合閱讀、知識與手作體驗的親子活動。圖/文策院提供

國際買家團的行程規劃同樣精彩，買家們除了參與滿檔的媒合會議外，也將透過 Portfolio Review 與臺灣創作者面對面交流，分享海外市場觀點與建議。國內創作者報名踴躍，較台北書展成長近一倍，充分反映創作者對拓展海外市場的熱切期待。展會之外，文策院安排隨團出版人走訪傳統書店、連鎖書店及二手書店，親身感受臺灣書市的多元風貌，並拜訪民間繪本館、漫畫博物館與插畫工作室。透過這些實地體驗與交流，讓國際買家更深入理解臺灣原創作品的創作脈絡，也為國際合作與版權洽談注入更多真實感與可能性。

文策院於首屆兒少書展的推廣策略以讀者與專業人士雙向並進，一方面透過臺灣漫畫館向國內親子讀者呈現臺漫的創意與教育價值，培養孩子的閱讀興趣與想像力；另一方面藉由與國際出版人的洽商交流，將臺灣優秀的兒少出版品推向全球市場。持續擴展國內外市場需求，讓臺灣創作環境更加豐沃，孕育更多好作品。

文策院組織國際買家團，邀請來自 10 國、共 15 位出版專業人士來臺洽商交流。圖/文策院提供