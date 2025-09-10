《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》71歲演歌天后「小林幸子」新突破 首嚐「龍」角滋味

日本優質動畫製作公司「京都動畫」強勢回歸，推出最新作品《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》，即將在9月12日(週五)於全台盛大上映。本片不僅延續系列作品溫馨又爆笑的故事風格，製作團隊更使出宣傳絕招，邀請享譽日本、現年71歲卻依然氣勢不減的「演歌天后」小林幸子，獻唱充滿感動的片尾主題曲〈我們的日子〉(Our Days)。

令人驚喜的是，小林幸子不只獻唱，更跨界挑戰聲優工作，成為全片最獨特的存在！她同時還肩負本片的「超級宣傳大使」，頻頻現身公開活動，帶動話題高潮。在日前舉辦的電影前夜祭上，小林幸子更突破自我，穿上專屬的龍型布偶裝登場，讓她笑稱這是61年演藝生涯中「第一次穿上這麼可愛又逗趣的布偶裝」，堪稱是她的「龍出道秀」！她更幽默透露，起初收到這個企劃想要拒絕，但最終因為「布偶裝已經訂製下去了，不穿不行！」讓她無法拒絕，出人意料的坦白也引發全場哄堂大笑。

小林幸子唱出動人日常奇蹟，61年演藝生涯首嚐「龍」角滋味

《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》除了請來御用樂團fhána演唱片頭曲、Kotringo打造插曲，更呼應主角「小林」的姓氏，找來有「演歌天后」之稱的小林幸子，獻唱充滿感動的片尾主題曲〈我們的日子〉。在這首以「普遍的愛」為主題的歌曲當中，小林幸子透過扣人心弦的嗓音，唱出那些看似平凡的日子，其實就是一場又一場的「奇蹟」。歌詞中所交織的溫柔與哀傷，也讓人聯想到本片角色康娜與父親之間的親情，以及人類跟龍族之間的深厚羈絆。

小林幸子對此表示：「在人與人的互動當中，即使覺得彼此已經互相理解，但往往根本就沒有理解到。不過我認為，光是『人與人能相遇』這件事，本身就是奇蹟。努力去理解對方、願意向對方靠近，我相信這本身就是一件非常珍貴而重要的事情。」她更透露這首歌所蘊含的訊息：「我們應該好好珍惜這些平凡日常，即使曾經忘記，也會再度想起；即使忘了又忘，但正是這樣反覆的日子，才是奇蹟。活著，其實就是奇蹟的一次次累積。」

小林幸子全面助攻《電影版小林家的龍女僕》，獻唱配音更變身萌龍。圖/采昌國際多媒體提供

不僅演唱片尾主題曲，小林幸子更參與本片的聲優工作，聲演康娜父親軍隊勢力的龍族領導者「費利西塔斯」，是具備領袖氣息的重要角色。小林幸子針對本次的配音表示：「我在今年六月正式邁入演藝生涯第61年，這段時間當中，我參與過各種不同工作，也曾擔任過聲優，但這還是我第一次飾演『龍』這個角色！」她並透露：「我的外甥與外甥女都是《小林家的龍女僕》鐵粉，他們非常喜歡這部作品，所以我現在也成為他們引以為傲的阿姨。能夠接到這麼棒的邀約，我真的非常開心！」

尤其在配音過程當中，小林幸子一度因為角色是龍，不知道該怎樣呈現，於是她詢問導演石原立也，結果導演竟然說：「就當成最終大魔王來演吧！」讓她笑稱這樣反而更不知所措：「所以我在演出時，有刻意拿捏聲音的強弱變化。比較困難的是喊叫部分，唱歌的話大聲唱沒問題，但在錄音時要大聲喊叫，結果喉嚨比想像中還要乾澀。」雖然如此，她的聲音表演依然大獲好評，導演盛讚：「我完全沒擔心過她的表現！」擔任「小林」聲優的田村睦心也說：「我從音效導演那邊聽說，小林小姐的演技非常棒，看到正片也發現，她不只是唱歌，就連聲音表演都非常出色！」

小林幸子全面助攻《電影版小林家的龍女僕》，獻唱配音更變身萌龍。圖/采昌國際多媒體提供

小林幸子變身宣傳大使，穿布偶裝笑稱：這根本是我的「龍出道秀」

除了為《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》獻唱、配音，小林幸子更成為本片的「超級宣傳大使」，頻頻現身公開活動，帶動話題高潮。在日前舉辦的電影前夜祭上，小林幸子甚至還穿上她聲演角色「費利西塔斯」的造型服裝登場，讓她笑說：「在我演藝生涯的61年當中，穿過各式各樣服裝，但這還是我人生第一次穿上這麼可愛又逗趣的布偶裝，這根本是我的『龍出道秀』！其實一開始接到這個提案時，我可是立刻拒絕的喔！」這番出人意料的坦白，也讓全場哄堂大笑。

不過，她接著補充：「只是導演當時回應我，已經照著我的身材尺寸做下去了，所以不穿不行，讓我無法拒絕！」不過當她實際穿上之後，她也顯得相當滿意，甚至打趣表示：「身為演歌歌手，基本上是不會有人穿成這樣的啦！」而她更為本片掛保證：「這是一部非常溫柔、溫暖的電影，很符合京都動畫溫暖人心的動畫風格。這部電影適合所有人，從孩子到父母，再到老人，我相信一定會引起人們的深刻共鳴。」

《電影版小林家的龍女僕》。圖/采昌國際多媒體提供

這部由京都動畫強勢回歸打造，集結精彩故事與堅強聲優陣容的《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》，即將在本週五（9/12）於全台盛大上映。為了慶祝本片上映，台灣片商也公開「第一週戲院特典」，只要購買本片第一週（9/12-9/18）期間場次電影票乙張，即可憑電影票在9/12起，至原購票影城兌換領取「電影角色色紙」乙張，六款隨機發送，數量有限，送完為止。

本片劇情描述來自異世界的龍——朵露，化身成女僕，與單身人類OL小林，還有同為龍族的康娜、伊露露共同生活。這段看似平靜的日常，卻因為康娜的父親、同時也是混沌勢力首領的奇慕卡姆伊突然現身而被打破。他出現在現實世界當中，並帶來龍界兩大勢力即將開戰的消息，甚至堅持要康娜返回龍界、加入他的陣營以助戰勝。面對突如其來的命令，康娜陷入掙扎——她一方面渴望父愛，卻也難以割捨跟小林之間的羈絆。小林相信，康娜有權做出屬於自己的選擇，並努力修補她跟父親之間的關係。就在此時，朵露察覺這場戰爭背後，似乎還有更深的陰謀悄悄逼近…。父女的羈絆、戰爭的真相，以及他們所珍視的溫馨日常，究竟能否成功守住呢？更多消息👉采昌亞洲電影世界官方臉書粉絲團

《電影版小林家的龍女僕》。圖/采昌國際多媒體提供

《電影版小林家的龍女僕》。圖/采昌國際多媒體提供