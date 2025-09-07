9月經典動畫回歸：《科學小飛俠》全系列《東京地震8.0》《外星人田中太郎》鐵雄領軍帶你飛

動畫代理商「回歸線娛樂」推出的「回歸線回歸系」特別企劃，將經典動畫重新推向新世代觀眾，不僅喚起不同世代的情感共鳴，讓年輕觀眾再次體驗經典動畫的魅力，也讓老粉絲能重溫昔日的感動。繼《凡爾賽玫瑰》、《夢幻遊戲》與《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》等經典之作後，回歸線娛樂再代理：《科學小飛俠》全系列、《東京地震8.0》以及《外星人田中太郎》等經典懷舊作品！

首先推薦《東京地震8.0》（日語：東京マグニチュード8.0）由回歸線娛樂代理，並於 9 月「防災月」期間與公視+合作獨家播出。故事講述東京遭遇前所未有的 8.0 級大地震，高樓傾倒、街道裂開，熟悉的日常瞬間化為廢墟。災難中，一對姐弟從最初的互相排斥，到學會彼此守護，在恐懼與混亂裡逐漸懂得珍惜。這部被譽為「最經典感人的日本災難動畫」，曾榮獲第 13 屆日本文化廳媒體藝術祭動畫部門優秀獎 (Excellence Award)。其題材源自冷峻的觀察：「東京未來 30 年內有 7 成機率發生大地震」，作品因而被視為「來自未來的警告」。透過寫實筆觸描繪地震下的人性掙扎，作品不僅觸動觀眾情感，更肩負推廣防災意識的社會價值，接著10月也將於各大平台播出！

《東京地震8.0》。圖/回歸線娛樂提供

充滿正義與冒險精神的《科學小飛俠》（日語：科学忍者隊ガッチャマン），是日本漫畫家吉田龍夫的漫畫作品。主角們拯救地球的英勇表現，使《科學小飛俠》奠定了後世英雄動畫的基礎，「成為鐵雄」變成許多孩子們的夢想、「我愛科學小飛俠」歌詞也朗朗上口，正義感深深烙印在許多人心中。此次代理範圍涵蓋《科學小飛俠》、《科學小飛俠Ⅱ》、《科學小飛俠F》以及《科學小飛俠 劇場版》，將完整重現這部經典的熱血魅力。

《科學小飛俠》。圖/回歸線娛樂提供

《外星人田中太郎》（日語：うちゅう人 田中太郎），是日本漫畫家永壽泰成的漫畫作品，有改編為電視動畫和電子遊戲。主角「田中太郎」這回將再次降臨地球！這部作品以荒謬搞笑的日常著稱，無厘頭的笑料與天馬行空的世界觀，田中太郎陪伴了無數 80、90 年代觀眾的童年在電視機前的時光。各種創意無限的超展開，至今仍在動漫社群中掀起「童年回憶必看」的熱議，使許多人心中的必看動畫，更有許多觀眾表示「很瘋超好笑！」充分展現其在粉絲心中的影響力，這次觀眾將能重溫田中太郎的獨特魅力，不容錯過！

回歸線娛樂將持續用心為大家帶來好看又優質的動畫，不僅重現跨世代的感動，更讓新世代觀眾認識經典動畫。「回歸線回歸系」將帶來更多驚喜作品，更多消息👉回歸線娛樂官方FB

《外星人田中太郎》。圖/回歸線娛樂提供

《科學小飛俠Ⅱ》。圖/回歸線娛樂提供

《科學小飛俠F》。圖/回歸線娛樂提供

《科學小飛俠 劇場版》。圖/回歸線娛樂提供