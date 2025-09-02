《無限暖暖》驚喜聯動《星露穀物語》 「音樂季」箱中劇院新場景登場

開放世界換裝冒險遊戲《無限暖暖》宣布1.9版本「音樂季」將於明(2)日開啟，備受期待的「家園系統」上線，玩法將結合能力套裝，帶來更高自由度與生活化的趣味體驗。本次更新驚喜推出與經典模擬經營遊戲《星露穀物語》的跨界聯動，和暖暖與大喵一起歡迎來自遠方的客人吧！

新場景「箱中劇院」、系列任務及限時玩法

圍兜狸貓歡笑俱樂部十週年慶典盛大登場，「永恆旋律」歌劇團首度亮相花願鎮，暖暖意外撿到一枚胸針，一段異象浮現眼前，為瞭解開謎團，暖暖與眾人不斷深入調，有關劇團異常的真相與陳年往事被逐步揭開……。

系列任務

「一幕無終的詠歌」風物任務，探尋聚光燈熄滅後，帷幕下的真相，完成風物任務可獲得鑽石、名片：無寂劇場、養成材料等豐厚獎勵。

「帷幕永不落」逸事見聞任務，完成任務可獲得鑽石、設計圖：自由紀念禮、設計圖：閃耀的珍藏、稱號：天生舞者、養成材料等豐厚獎勵。

「弦音交匯時」簽到活動，活動期間每日登錄即可領取獎勵，累計登錄7日可領取全部獎勵，共計啟示水晶*10。

音遊限時玩法

「指尖的迴響」玩法限時開啟，體驗奧羅爾的鋼琴，在奇妙的旋律中挑戰不同難度曲目，衝擊排行榜！可在完成指定目標後獲得鑽石。

限定共鳴「夢盡於無終幕處」

箱中的帷幔層層拉起，熟悉的歌聲流淌如溪。早已褪色的久遠舊夢啊，那沉醉歌中的倩影啊！終在此時與故人重逢......

・「詠敘的舊夢」服裝主屬性·甜美

・「詠敘的舊夢」套裝具有【詠敘之舞】能力

暖暖使用能力後，能夠召喚出漾樂音毯。輕點不同的音符，暖暖將於音毯上跳出曼妙舞步。足尖輕旋，音符隨響，步步生歌。在連線探索中施展能力，暖暖可邀請其他搭配師於漾樂音毯上合奏共舞。雙人輕點音符，身影交織共舞，合奏出唯美旋律。

・套裝擺飾「帷幔之中」

可放置於空曠之處，供拍照與觀賞。柔光漸斂，諧樂漂浮，借著劇碼開場的瞬間望向那帷幔深處——看啊，那裡總是孕育著一個充滿溫柔、安寧與愛的夢。

《無限暖暖》1.9版本家園系統上線，《星露穀物語》聯動展開。圖/翡莉絲網路科技提供

《無限暖暖》1.9版本家園系統上線，《星露穀物語》聯動展開。圖/翡莉絲網路科技提供

全新常駐玩法「家園」正式上線

備受期待的家園系統，將於《無限暖暖》1.9版本正式登場。搭配師可以透過星海前往專屬島嶼，自由體驗種植、建造、養魚、動物邀約等多種玩法，親手構築屬於自己的夢想家園。家園也將支援連線玩法，可以連結好友的島嶼，隨時拜訪，相互贈禮。

家園重點玩法和能力結合介紹

• 種植玩法：獲得能力套裝「春日花語」、配置並施展【初始·種植】能力後，可在家園中種植作物，並透過澆水使它們加速成長（適用於家園區域）。細心照料後，作物將以更飽滿的姿態回饋耕耘者。

• 建造玩法：獲得能力套裝「完美構想」、配置並施展【構想家園·建造】能力後，將可以隨心選擇喜歡的傢俱建造與裝飾自己的家園（適用於家園區域）。

• 養魚玩法：獲得能力套裝「魚與水物語」、配置並施展【初始·養魚】能力後，能夠在家園魚塘中養魚（適用於家園區域）。

• 採星玩法：獲得能力套裝「星跳記憶」、配置並施展【初始·採星】能力後，將展開特殊視野，發現並採集身邊閃爍的隕星（適用於家園區域）。採集到的隕星可以在園寶處兌換「萬象星實」。

• 動物邀約玩法：獲得能力套裝「綠原交響詩」、在奇跡大陸施展【初始·動物邀約】能力可以與小動物互動，在家園中再次使用【初始·動物邀約】能力則可邀請對應的動物夥伴來到家園做客。

另外家園也支援連線玩法，可以聯結好友的島嶼，隨時拜訪，相互贈禮。此外，還有機會隨機拜訪其他搭配師的島嶼。

《無限暖暖》1.9版本家園系統上線，《星露穀物語》聯動展開。圖/翡莉絲網路科技提供

「星露穀奇緣」聯動活動

星海的波動為家園帶來了一位神秘來賓——來自星露谷的新朋友。與它一道完成這趟愉快又難忘的旅行吧。完成旅行，可獲得聯動傢俱和套裝獎勵！《無限暖暖》現已開放 PC、PlayStation™Store、Epic Games Store、手機雙平台（Android & iOS）免費下載遊玩。

《無限暖暖》1.9版本家園系統上線，《星露穀物語》聯動展開。圖/翡莉絲網路科技提供

《無限暖暖》1.9版本家園系統上線，《星露穀物語》聯動展開。圖/翡莉絲網路科技提供