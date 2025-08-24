《鬼滅之刃》聲優感謝場大成功！花江夏樹感動：可以去殺鬼了

近日強勢登上日本電影在台上映票房第2名同時也衝破5億台幣的動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，於今（8/23）與明兩日分別在台北、高雄舉辦聲優感謝場。飾演「竈門炭治郎」的花江夏樹，以及「水柱．冨岡義勇」的櫻井孝宏特地來台，親自向觀眾傳達謝意並與粉絲近距離會面。

在台北場活動結束後，兩位聲優更驚喜現身微風南山戶外廣場紅毯活動，與現場粉絲及媒體熱情相見。本次紅毯還特別邀請《鬼滅之刃》主角「炭治郎」以及「禰豆子」的人偶齊聚亮相，與聲優一同走上紅毯，掀起粉絲熱烈尖叫。

活動中，花江與櫻井在自我介紹時，分別高喊角色的經典招式——「火之神神樂 碧羅之天」與「水之呼吸 拾壹之型 風平浪靜」，瞬間點燃全場氣氛，粉絲直呼「一飽耳福」。今天紅毯現場也聚集了破千名粉絲一睹兩位聲優風采，許多粉絲也紛紛裝扮成動畫中的角色以及帶上應援小物，現場十分熱鬧！在訪談環節中，兩人被問到看到現場眾多《鬼滅之刃》粉絲的心情時皆表示：「今天天氣很炎熱，看到這麼多粉絲來現場非常高興」，花江也打趣說：「聽到粉絲們熱情的歡呼聲，感覺都可以去殺鬼了！」。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》紅毯見面會。圖/Muse木棉花提供

談到本次劇場版中炭治郎與義勇在無限城內聯手對抗猗窩座的橋段，花江回答：「無限城真的是非常適合用最終局面來形容的一個篇章，在讀原作的時候自己也是非常期待這邊會怎樣呈現，炭治郎從一開始沒有這麼大的力量，但到了無限城篇都已經可以跟冨岡義勇並肩作戰了。」櫻井也透露：「這次看到無限城的畫面自己真的非常感動，加上義勇一直是在旁邊看著炭治郎與猗窩座的因緣糾葛的角色，所以在錄音時也十分小心謹慎的處理聲音的表現。」。

此外，花江還現場分享了「每次配炭治郎的聲音都是竭盡全力，錄完以後都會肚子餓」的有趣配音幕後花絮，而櫻井則表示，他在本片中印象最深刻一定要提到的是胡蝶忍在作品中有非常精采的表現，請大家一定要注意，另外就是這次每位柱都帶著不同心情以及複雜情緒闖進無限城，也希望大家也可以好好關注每位柱的表現。最後，兩人也誠摯向尚未觀賞本作的觀眾喊話這次作品有非常多的細節以及精采的情節，很適合重複多看幾次，一定可以看到不同的發現。

《鬼滅之刃》全新電影篇章《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》現正熱映中，除日語配音版外，更推出IMAX、4D以及中文配音版，邀粉絲一起踏入大銀幕的無限城戰場！

