《小林家的龍女僕》電影版不只奇幻搞笑 讓你重新定義「家的模樣」

京都動畫強勢回歸 《小林家的龍女僕》首部電影版9/12登台獻映

曾打造《電影版聲之形》、《紫羅蘭永恆花園》等優質動畫電影、並在台灣獲得優異票房佳績的「京都動畫」，在今年強勢回歸，推出改編人氣漫畫作品的《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》（小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜），這也是本系列首度登上大銀幕，配合全新登場角色，將故事主軸圍繞在人氣角色「康娜」與她親生父親「奇慕卡姆伊」的重逢與對立。

電影版將首度深入描繪康娜的「過去」與「出身」，並不再只侷限於電視動畫的歡樂家庭日常，轉而探討「歸屬」、「親情羈絆」、「獨立」、「人類跟龍族不同的價值觀」等主題，更將延伸到龍族之間的歷史與衝突，首度揭曉不為人知的龍族世界，再透過大量刺激的戰鬥場面，增添全片戲劇張力與情感層次。這也讓本片在全球知名動畫網站「AniList」上，獲得2025年度最受歡迎動畫電影第五名，以及年度最高評分動畫電影第六名肯定，台灣也將在9月12日於全台盛大上映。

日本漫畫家「Cool教信者」漫畫改編 《電影版小林家的龍女僕》直擊人氣角色親情糾葛

《小林家的龍女僕》（小林さんちのメイドラゴン）是日本漫畫家「Cool教信者」的漫畫作品，於雙葉社漫畫雜誌《月刊Action》2013年創刊號開始連載，截至2025年6月已經發行17冊單行本，紙本與數位版的全球累積銷量更已突破500萬冊，是備受漫迷喜愛的超人氣作品。故事描述因為戰鬥而受傷的龍族少女「朵露」，因緣際會受到身心俱疲的人類OL「小林」搭救，讓她在感動之下，化身成女僕開始跟小林展開同居生活，並與人類還有龍族夥伴展開各式異種族交流的歡樂日常。

雖然故事表面上走奇幻搞笑路線，但透過人類小林與龍族朵露等角色，彼此所建立起非傳統但溫暖的家庭關係，也旁敲「家的定義」與「接納差異」等主題，並真摯而自然地探討了孤獨、親情、成長與選擇，讓觀眾透過故事反思如何面對人際關係與人生困境。這也讓優質動畫製作公司「京都動畫」，在2017年推出同名電視動畫第一季，並獲得2018年東京動畫獎「最佳電視動畫作品獎」提名，更榮獲2018年Crunchyroll動畫大賞最佳喜劇、最佳結局兩項大獎肯定。這也讓京都動畫在2021年乘勝追擊，推出第二季電視動畫版《小林家的龍女僕S》，並在今年推出《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》，將漫畫中最受歡迎的篇章搬上大銀幕，也是動畫系列的首部電影版作品。

電影版當中，將配合全新登場角色，讓故事主軸圍繞在人氣角色「康娜」與她親生父親「奇慕卡姆伊」的重逢與對立，首度深入描繪康娜的「過去」與「出身」。此外，本片劇情不再只侷限於電視動畫的日常與人類社會，更將延伸到龍族之間的歷史與衝突，並首度揭曉不為人知的龍族世界。情節方面也將跳脫原本電視動畫的可愛日常故事，轉而探討「歸屬」、「親情羈絆」、「獨立」、「人類跟龍族不同的價值觀」等主題，增添戲劇張力與情感層次。

不僅如此，本片的動作場面也將超乎預期，延續京都動畫在電視動畫版的高水準作畫，電影版更進一步加強動作、背景、光影的表現，讓龍族之間的戰鬥場面、異世界的視覺風格、感情戲演出都透過電影等級高度優化，極度震撼視覺。這也讓本片在全球知名的動畫網站「AniList」上，獲得年度最受歡迎動畫電影第五名，以及年度最高評分動畫電影第六名肯定。

集結豪華聲優陣容 親情、戰鬥、新角色、極致作畫在電影版全滿足

《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》的聲優陣容，也將網羅電視動畫版的原班人馬回歸，除了田村睦心聲演「小林」、桑原由氣聲演「朵露」、長繩麻理亞聲演「康娜」、高田憂希聲演「艾露瑪」、高橋未奈美聲演「露可亞」、小野大輔聲演「法夫納」、中村悠一聲演「瀧谷」、加藤英美里聲演「才川」，以及石原夏織聲演「翔太」之外，在2022年退出聲優界的嶺內智美將不再擔任「伊露露」一角，改由杉浦栞接替聲演。

此外，本片還加入首度在動畫中登場的康娜之父「奇慕卡姆伊」，由立木文彥聲演，以及擔任奇慕卡姆伊軍師的神秘男子「阿薩德」，由島崎信長配音。這也讓本片不只是加長版的家庭日常，更是一部集結溫馨、戰鬥、家庭情感與新鮮角色的多層次作品。即使電影版仍會延續電視動畫版的人物關係，但由於本片具備獨立故事性，即使是首度接觸本作的新觀眾也得以理解故事，是一部既有新鮮感，又能保留系列靈魂的正統電影版。如果是漫畫原著或動畫粉絲，本片將會讓您對角色更加愛不釋手；如果是全新觀眾，也得以享受到一部情節完整、畫面精緻、感情動人的溫馨奇幻動畫電影，勢必將會被全片的情感深度和畫面美感所吸引，千萬不容錯過！

這部由京都動畫強勢回歸打造，集結精彩故事與堅強聲優陣容的《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》，即將在9月12日於全台盛大上映。本片劇情描述來自異世界的龍——朵露，化身成女僕，與單身人類OL小林，還有同為龍族的康娜、伊露露共同生活。這段看似平靜的日常，卻因為康娜的父親、同時也是混沌勢力首領的奇慕卡姆伊突然現身而被打破。他出現在現實世界當中，並帶來龍界兩大勢力即將開戰的消息，甚至堅持要康娜返回龍界、加入他的陣營以助戰勝。

面對突如其來的命令,康娜陷入掙扎——她一方面渴望父愛,卻也難以割捨跟小林之間的羈絆。小林相信,康娜有權做出屬於自己的選擇,並努力修補她跟父親之間的關係。就在此時,朵露察覺這場戰爭背後,似乎還有更深的陰謀悄悄逼近…。父女的羈絆、戰爭的真相,以及他們所珍視的溫馨日常,究竟能否成功守住呢?

《電影版小林家的龍女僕:害怕寂寞的龍》。