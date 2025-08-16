《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》購票送「印度烤餅小新吊飾」軟Q觸感愛不釋手

大人小孩都喜歡的《蠟筆小新》最新電影《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》將在8月22日全台上映啦！《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》上週五（8/8）於日本盛大上映，儘管有《鬼滅之刃》等話題大作強勢來襲，本次《電影蠟筆小新》依然交出亮眼票房成績！

至本週一為止的短短4日，票房已經突破6億3327萬日元，動員超過51萬人，不僅超越去年創下系列最高票房紀錄的《電影蠟筆小新：我們的恐龍日記》同期票房，連續3年刷新蠟筆小新系列影史最高開片票房紀錄的壯舉！

日本的戲院都擠滿了家庭觀眾，大人小孩都走出家門欣賞蠟筆小新最新電影，觀眾人數更是超越《電影蠟筆小新：我們的恐龍日記》！可望再創影史票房新高的《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》將在8月22日與台灣觀眾正式見面。

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》日本首波評價出爐，東寶作品滿意度調查高達93.3%，在日本「Yahoo!」則獲得4.0顆星，皆超越前幾年系列電影的得分。網友紛紛盛讚這次電影中色彩繽紛的歌舞特色十足，阿呆黑化也讓大家好奇小新等人的友情會受到什麼樣的考驗，讓觀眾迫不及待想看到蠟筆小新最新電影！

為慶祝《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》在台上映，電影公司車車庫娛樂特別推出限量電影套票，套票分為單人與雙人兩種選擇——單人套票附贈「背包小新徽章」，雙人套票則包含「大象款透明貼紙」與「電影限定款壓克力立牌」（共有小新、小白、阿呆三款，隨機贈送），三位角色皆換上華麗歌舞服裝，準備大跳四方！此外，凡購買《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》8/22～8/28電影票兩張，即可獲得「日本原裝進口 印度烤餅小新吊飾」一個，軟軟的觸感讓人忍不住一直按！

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》套票。圖/車庫娛樂提供

