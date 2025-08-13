《航海王談戀愛》在TikTok爆紅 不正經的校園喜劇獲尾田榮一郎認可

《航海王》番外篇，《航海王談戀愛》原作者尾田榮一郎表示認可
《航海王談戀愛》(恋するワンピース)是日本漫畫家伊原大貴的愛情喜劇，自2018年6月18日起在《週刊少年JUMP》上連載。雖然這部作品借用了知名漫畫《航海王》的元素，但劇情與原作沒有直接關聯，而是圍繞一位名叫山本航海王的少年展開。
故事主角山本航海王的名字源於父親對《航海王》的熱愛，這讓他在校園生活中頻繁地成為同學們戲謔的對象。儘管如此，他仍努力適應並過著自己的校園生活。這部漫畫便是講述他在校園中的青春故事。值得一提的是，《航海王》原作者尾田榮一郎對此作品表示認可，讓它成為JUMP雜誌嘗試擴展戀愛漫畫類別的一次成功試驗。
《航海王談戀愛》豎屏動畫：短影音時代的IP新嘗試
2025年4月《航海王》官方推出了一部衍生豎屏動畫《航海王談戀愛》，在YouTube、Instagram和TikTok上播出，目前全5話內容已全部完結。這部動畫在短短一個月內迅速走紅，TikTok單集平均按讚數突破20萬，甚至超越了原作動畫的預熱內容，被許多網友稱作「現象級動畫」。
動畫巧妙地利用了「掛羊頭賣狗肉」式的創意，在保留原作部分元素（如插圖、台詞、BGM和角色名）的同時，講述了一個與原作主線完全無關的獨立校園喜劇。故事講述一群與草帽海賊團成員同名的高中生，組成了「海賊社」後所發生的日常趣事。
這部動畫的成功證明，即使是擁有強大粉絲基礎的IP，也可以透過創新的表現形式（例如短影音）來吸引新觀眾，並在不影響原作核心的前提下，拓展其作品的可能性。
在2025年8月9日舉行的「ONE PIECE DAY'25」前夜派對上，官方為粉絲們帶來了一個驚喜《航海王談戀愛》特別編👇👇
