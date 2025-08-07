《鬼滅之刃無限城篇》狂吸176億全日本都在看！13大角色海報感受鬼滅魅力

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本票房飆破176億

《鬼滅之刃》（鬼滅の刃），是日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫作品，講述日本大正時代，主角炭治郎為了尋求被變成鬼的妹妹變回人類的方法，踏上了斬鬼之旅的奇幻故事。截至2025年7月，漫畫的累積發行量（含電子版）已達2.2億冊，在日本歷代所有漫畫中排行第6。

最新篇章《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自7月18日在日本上映以來掀起驚人熱潮，短短17天內就創下累計觀影人數超過1200萬人，票房收入更高達176億日圓（約台幣35.7億元），再次證明《鬼滅之刃》作品的超人氣地位。

台北特映會驚嘆與淚水齊飛，8月15日上映中文配音版

這部同樣令台灣影迷引頸期盼的續作也即將在8月8日上映日語配音版、8月15日上映中文配音版。8月6日於台北舉辦的特映會現場座無虛席，更充滿驚嘆與感動。電影中熱血流暢的戰鬥場面與燃燒經費的視覺特效，透過大銀幕呈現格外震撼，讓觀眾彷彿置身無限城戰場之中，腎上腺素飆升。而電影裡的感人片段也讓多位觀眾數度落淚，高潮處更是全場哽咽，整體氛圍感染每一位在場影迷。有觀眾更稱：「看這部電影記得一定要帶衛生紙，不然會後悔！」

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》台北首映。圖/木棉花提供

線上活動《決戰無限城：隊士結集會》

為了延續《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的感動與熱潮，動畫代理商木棉花也推出全新線上活動《決戰無限城：隊士結集會》—尋找鬼殺隊神隊友的互動網站測試！活動從8月8日中午12點起至8月31日晚上11點59分限時開放，邀請所有粉絲一同參與，只要進入活動網站完成角色測驗，即可測出你在《鬼滅之刃》世界中最相符的鬼殺隊成員身份。

測驗結束後，不僅能獲得專屬角色牌卡圖片，還會隨機產出一組專屬QR Code，這兩個也將是後續參與實體互動和好禮兌換的活動憑證。欲知活動詳情快到木棉花社群瞭解更多，趕快一同加入鬼殺隊與全台粉絲集結應戰，絕對要打倒無慘！更多消息👉MUSE 木棉花 Facebook 粉絲團

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本版海報。圖/擷取自kimetsu.com

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣版海報。圖/擷取自kimetsu.com

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣版海報。圖/木棉花提供

