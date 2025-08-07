《無限暖暖》1.8版本「丹青季」國風登場 仙俠世界美如仙境

開放世界換裝冒險遊戲《無限暖暖》1.8版本「丹青季」現已開啟，玩家將進入表與裡的世界，探索全新地圖「丹青嶼」並解鎖劇情，沉浸於山水畫境般的冒險之中。

全新區域「丹青嶼」、系列任務及聯動內容

丹青嶼山水清麗，草木豐茂，常見摺扇白鷺棲於水澤，畫眉貓倚簷而眠，胭脂芙蕖的清香則隨潺潺流水，與竹筏一同，飄至那處宛若桃源的墨緣鄉。

《無限暖暖》全新區域「丹青嶼」、系列任務及聯動內容。圖/翡莉絲網路科技提供

全新玩法與活動內容一覽

・「墨緣記」丹青嶼地區風物任務及逸事見聞：神秘的畫卷驀然出現於星海空間，一段因緣奇談便也由此展開，完成風物任務及「硯底春秋」即可獲得豐厚獎勵，一起深入體驗丹青秘境的劇情故事。

・「丹青尋蹤」玩法：丹青之境內的四組連屏山水畫，搭配師須分別探訪四處連屏畫境，在邂逅畫中幽奇的同時，覓得畫境出口吧。

・休閒玩法「五子弈」與「汀舟閒渡」：可選擇單人或雙人對弈挑戰「五子弈」棋盤對局，亦可乘坐竹筏悠遊於山水之間，在輕鬆的節奏中感受詩情畫意。

・「且寄浮生夢」限時活動：完成目標任務，可獲得「芳菲斜枝」，當「芳菲斜枝」達到指定數量時，即可兌換四星套裝「三生因緣」、服裝設計圖「三生因緣」、鑽石等獎勵！

・上海美術電影製片廠聯動：官方特邀上海美術電影製片廠，為「丹青季」活動傾情繪製專屬主題宣傳海報，於活動頁面分享即可獲得合作獎勵。非遺聯動獎勵為永久常駐，前往丹青嶼完成逸事任務「扇承月，花寄語，香凝情」便可獲得。積極參與「緣來五色籤」活動，還將必得非遺聯動獎勵——聯動祝福閃光套裝「月桂兔」。

除了上述活動，丹青季期間還將有「畫境拾真」、「虹彩的贈禮」、「結緣留影冊」、「史丟丟大搜尋」等活動，等搭配師來探索。

限定共鳴活動「千重雲墨千重緣」、「緣起繪筆萬念生」

飛龍與靈貓，因緣一線，那段舊事如煙似夢，散落在這片墨緣鄉的土地上.....

五星套裝「龍隱雲墨間」

・服裝主屬性·帥氣

・套裝能力「初始·遊龍」：暖暖使用能力後，可召喚出白龍，在丹青嶼內乘龍飛行；配置該能力後，暖暖可使用流轉靈珠自由標記地點，並透過地圖實現快速穿梭。

・套裝擺飾「煙雲畫卷」：可放置於空曠之處，供拍照與觀賞。百千世界皆可入墨，日月有情落畫軸，尺素由此收卷萬象，吐吞天地山川之變。畫者只願紙盡處，以點墨丹青摹緣真。

五星套裝「緣緣長相念」

・服裝主屬性·性感

・套裝能力「斑斕繪卷·淨化」：暖暖使用能力後，可展開繪卷，將附近的魔氣怪攝入卷中，於翩然作畫間輕鬆退敵。縈繞著淨化之力的守護花雨，可在僅剩1點心誓時守護暖暖、擊退魔氣怪，並為暖暖恢復2點心誓。

商城套裝限時熱銷

商城同步推出多項新內容，包含限定套裝、手持物與服裝虹染道具，陪伴搭配師們開啟全新風格旅程！

網頁活動「大喵在哪裡？」開跑！尋找大喵贏獎勵

什麼？大喵竟然失蹤了！？搭配師們快前往參與限時網頁活動《大喵在哪裡》，一同協助尋找走失的大喵，完成任務還能領取鑽石、共鳴水晶等豐厚獎勵！立即參加👉《大喵在哪裡》

《無限暖暖》網頁活動「大喵在哪裡？」開跑！尋找大喵贏獎勵。圖/翡莉絲網路科技提供

《無限暖暖》五星套裝「龍隱雲墨間」。圖/翡莉絲網路科技提供

《無限暖暖》五星套裝「緣緣長相念」。圖/翡莉絲網路科技提供