《乩身》柯震東x王柏傑 史上最帥乩身合力三太子降妖伏魔

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》將於4月2日於Netflix全球獨家上線。改編自台灣作家星子的同名小說與漫畫，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。由管偉傑、賴俊羽執導，洪偉才、莊淳淳監製，集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司，共同開啟一場橫跨人間與靈界的宿命之戰。

《乩身》結合傳統信仰與現代奇幻敘事，劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與棘手靈異案件。在辦案過程中，他意外遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並結識擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾），三人攜手解決一樁樁「鬼差事」。然而，隨著案件愈發詭譎，眾人逐漸發現神秘大魔王「六梵」正在幕後操控邪派教主陳七殺（陳以文 飾）與吳天機（薛仕凌 飾）在人世間執行秘密計劃，由六梵所引導的反派勢力，迫使韓杰在贖罪、信仰與自我選擇之間，正視自己無法逃避的宿命與使命。

《乩身》釋出定檔海報，以三太子乩身的「尪仔標」為核心意象，尪仔標是韓杰對抗孤魂與神魔時的重要武器，成為韓杰的驅邪利器與獲得強大力量的媒介。在火焰與符令交織之中，象徵信仰之力降臨人間，也暗示善惡勢力即將正面交鋒。定檔海報中充滿神祕氣息，引發觀眾對這部融合宗教儀式與動奇幻動作元素之作的高度期待。

對於《乩身》即將於4月2日全球上線，導演管偉傑表示：「《乩身》是將台灣宮廟信仰與現代都市融合的奇幻動作影集。觀眾會看到一個『以為很熟悉』，卻截然不同的世界。觀眾在日常生活中看過的廟宇、神明、儀式、物件，將被轉譯成一個帶著叛逆氣息的宇宙。影集擁有大量特效、武打與視覺設計，而且不只是帥，是能在帥中看到態度、叛逆，更會讓人血脈噴張。

同時它也在談人如何面對自己的罪與選擇，以及在每個選擇後隨之而來的責任。」「《乩身》看起來雖然是以奇幻、動作為主的影集，但核心其實想要探討『贖罪』與『選擇』。雖然每一集看起來都像一個案子，跟著韓杰與夥伴們斬妖除魔、破案推進；但背後其實一直在問同一題：『善惡只在一念間，你願意付出什麼代價，重新做人？』」導演賴俊羽如此分享道。

《乩身》柯震東。圖/Netflix

談及選角，賴俊羽導演表示柯震東身上有一種很真實的少年氣與不服輸的能量，鏡頭前又能在瞬間露出脆弱，這正是韓杰需要的質地。柯震東自己也分享：「第一次看劇本時就覺得這個題材很特別。影集中每個角色都很鮮明，無論是三太子還是其他角色，讓整個世界觀變得有趣且完整。韓杰這個三太子乩身的角色，其實沒有什麼為自己活著的理由，他只是想要透過完成三太子給他的任務，替在陰間受罰的父母換取更好的條件與生活。某種程度上，他活著的意義，就是「贖罪」。」對於影集上線的期待，柯震東自己說：「《乩身》有大量的特效與綠幕拍攝，所以當看到後期版本時，比當初拍攝時想像得更好。也因為後期特效工程非常龐大，但呈現出來的效果很完整，不會讓人跳脫故事，會使觀眾沉浸在故事當中。」

《乩身》王柏傑。圖/Netflix

在劇中飾演三太子的王柏傑，這次以神格化身現身《乩身》，談到角色設定，他表示自己有先跟三太子打聲招呼：「因為三太子是神明，我當初有帶著劇本跑到汐止的三太子廟跟祂講一聲：『我要演祢，沒有任何不尊重的地方，不過因為我們的劇本比較特別一點，是不像既定形象的三太子，希望三太子可以理解。」

而飾演邪派教主「陳七殺」的陳以文，則為故事注入極具壓迫感的反派能量。陳以文分享：「在準備角色的時候我不會特別去想陳七殺是不是反派，而是看清楚他的目的是什麼，認真的去執行他的任務。就像韓杰也在認真的執行他乩身的任務，韓杰在陳七殺的宇宙裡也是大反派。」陳以文對於影集即將上線也有很多感觸：「我想每位參與的演、職人員都期待正式上線非常久了，真的『好事多磨』。《乩身》有很大一部分聚焦在人的世界與靈異世界之間的爭鬥，不過如果觀眾去瞭解影集中不同人物的處境和心態，探索自身所處的世界，重新思考人際關係，每個人、每個靈魂之間的互動，應該會有很大的啟發。」

《乩身》陳以文。圖/Netflix

《乩身》柯震東。圖/Netflix

《乩身》王柏傑。圖/Netflix

《乩身》。圖/Netflix