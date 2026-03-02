《逐玉》林俊傑x方文山打造主題曲 張凌赫：謝謝哥！好聽！

古裝穿越喜劇《成何體統》在愛奇藝國際版連續霸榜3週，討論度與播放熱度雙雙走高，表現亮眼，再次點燃觀眾對古裝劇題材的關注，為延續這波追劇熱潮，由「陸劇男神」張凌赫攜手「初戀臉女神」田曦薇（排名不分先後）主演的《逐玉》將接棒於3月6日在愛奇藝國際版上線，亂世裡甜虐交織的劇情加上高顏值CP組合與強勁幕後班底坐鎮，預告一公開便備受期待。

《逐玉》改編自作家團子來襲的同名小說，由《九重紫》的導演曾慶傑與《星漢燦爛》編劇鄒越聯手打造，製作班底本身已為作品奠定質感底色，劇情圍繞屠戶之女「樊長玉」與落難侯爺「謝征」展開，一個父母雙亡卻要撐起家門的女子與身負血仇、不得不隱藏鋒芒的貴族少年，兩人在風雪中相遇，從各懷心思的假結婚開始，在亂世烽火間逐漸動了真情。

張淩赫在《逐玉》中飾演的謝征原本是身分尊貴的侯爺，卻因家道中落，成了隱姓埋名的落難客，貴氣逼人的美強慘人設破碎感十足，這也是他第一次在古裝劇中挑戰將軍形象，他前期需要展現隱忍、病嬌的一面，後期則要重回戰場，預告中的鎧甲裝扮，配合他英挺的身姿與細膩的戰損妝，精確地捕捉到了角色從低谷重回巔峰的心路歷程。他在訪談中表示，謝征是一個在孤獨中尋找救贖的人，這個角色正好讓他有機會展現出更為硬朗且深沉的演技。

張淩赫說：「這次在劇中飾演將軍，對我來說是一次很難得的特別體驗，加上劇情也很精采，希望大家不要錯過這部男帥女美、每集都有名場面的《逐玉》。」

田曦薇則在劇中飾演「樊長玉」，她甩掉甜妹標籤，挑戰了跟以往截然不同的形象，樊長玉是一名果敢、堅毅的屠戶之女，她在雙親去世後獨立支撐家門，並在因緣際會下救回重傷的謝征。

樊長玉最鮮明的特點是大力少女的設定，劇中有一幕她背起張淩赫的名場面，展現了極強的反差魅力，身高190公分的張淩赫笑說：「被一個外型如此可愛的女生背起來，那種感受確實非常特別。」

劇中她不僅直球又豪爽地對張淩赫說出「我殺豬養你啊！」甚至提著殺豬刀就上了戰場，展現了角色的生命力，女強男弱的前期互動模式，也為整部劇增添了不少生活感與趣味。

有趣的是戲外的田曦薇因為長期健身重訓，被網友戲稱為「大力甜心」、「舉重運動員」，去年在綜藝節目《毛雪汪》中，當李雪琴被問到誰是「最甜的笑配最狠的拳」時，她秒答田曦薇，該片段播出後迅速登上熱搜，戲裡戲外的巧妙呼應，使樊長玉這個角色多了一層真實可愛的延伸感。

另外，《逐玉》也請來金曲歌王林俊傑演唱主題曲《我對緣分小心翼翼》，並邀請到方文山填詞，2月27日音源一上線便引起話題，他極具穿透力的嗓音，唱出了謝征與樊長玉在風雪中初遇的小心翼翼以及兩人在烽火亂世裡不畏生死的真心，被網友譽為2026最強戰歌。

張淩赫也化身小迷弟在微博發文寫下「謝謝哥！好聽！好聽！已單曲迴圈。」林俊傑則回應表示，「已經鎖定好看你在《逐玉》的精彩演出了。」兩人一來一往的溫暖互動，為劇集再添亮點。

劇組還聘請了《永夜星河》的造型團隊加持，為角色量身定制了多套兼具古韻與美感的服飾，田曦薇靈動的麻花辮造型與張凌赫冷冽的將軍重甲，都在預告釋出後獲得了觀眾的肯定。

《逐玉》預告中，甜蜜瞬間與激昂戰況交織，其中討論度最高的一幕，莫過於張凌赫與田曦薇的高甜臉頰吻，再搭上田曦薇的霸氣台詞「他是我的夫婿，我樊長玉名正言順的男人！」以及張凌赫深情寵溺地說出「無論妳說什麼，我都會答應妳的，我想陪著妳。」不僅展現兩人的超強CP感，更讓劇集聲量持續看漲。《逐玉》將於3月6日在愛奇藝國際版上線播出。