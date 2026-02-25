《榮耀：她們的法庭》收視封王！李清娥忍髖關節痛「穿高跟鞋」開打自嘲復健片看100支

韓迷必追！台灣大哥大MyVideo跟播熱門韓劇與話題韓片，稱霸戲劇與電影排行榜！最新跟播話題韓劇《榮耀：她們的法庭》，集結李奈映、鄭恩彩、李清娥三女神，開播後蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍寶座，本週劇情在韓更以全國平均4.3%再創自身收視新高，話題熱度持續飆升。

戲劇榜冠軍《榮耀：她們的法庭》開播後好評如潮，演員拍攝幕後也曝光。李清娥日前坦言，開拍前曾發生交通意外，卻仍帶傷投入拍攝，「已經錯過可以接受治療的黃金時間。」她透露原本只是髖關節疼痛，後來一路延伸至腰部與頸部，加上角色需要頻繁穿高跟鞋與拍攝動作場面，身體負擔不小。即便如此，她仍咬牙完成大量動作戲。李清娥也笑說，「大概找了超過100支復健運動相關影片來看。」敬業態度與角色同樣強悍，也讓觀眾對她在劇中的每一次出場更添敬佩。

《榮耀：她們的法庭》講述三位大學同窗「名人律師」尹羅映（李奈映 飾）、行動派律師黃賢珍（李清娥 飾）、律所代表姜信才（鄭恩彩 飾），共同經營專為女性被害者發聲的律師事務所。從一樁演員涉嫌性侵未成年少女的案件開始，卻逐步揭開足以撼動政商結構的性交易黑幕。隨著劇情推進，三人過往秘密接連曝光：尹羅映曾是性侵受害者、黃賢珍背負殺人未遂過往、姜信才也牽涉其中；最新劇情更揭曉尹羅映竟然有女兒，在遭受約會性侵後生下，讓最新劇集討論直衝，收視飆破4.3%創新高！《榮耀：她們的法庭》於台灣大哥大MyVideo每週一、二更新集數。

除了戲劇熱播，台灣大哥大MyVideo日韓電影片單同樣星光熠熠。電影榜冠亞軍分別由在韓創下百億票房（折合台幣約2億）的《全知讀者視角》與潤娥主演懸疑喜劇片《凌晨兩點的惡魔》奪下；而集結裴斗娜、金倫奭、孫錫求的災難鉅作《病毒》，以及朴贊郁經典之作《原罪犯 4K數位修復版》也同步上架。還有姜河那、金英光、車銀優主演的青春旅遊片《放飛旅行團》、日本純愛電影《草莓月亮：餘命半年的約定》，加上獨家韓片《母親童靈眼》與日片《我的老婆有點冷》，類型橫跨懸疑、災難、純愛、喜劇與驚悚，陪伴2月連假在家不無聊。台灣大哥大MyVideo線上看👉《榮耀：她們的法庭》

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

