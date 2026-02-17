2026必追8部神級韓劇：李聖經《在你燦爛的季節》IU《21世紀大君夫人》秀智《魅惑》等夢幻連動

Disney+韓劇大升級！在 2025 年的追劇熱潮中，Disney+ 以《血謎拼圖》、《狂醫魔徒》、《暴風圈》、《韓國製造》等豐富作品成功吸引全球觀眾，而2026 年Disney+ 亞太內容將再度全面升級，推出更多類型、更多反轉、更多強大卡司的多元韓劇片單，新的一年勢必帶來更精彩的觀劇體驗。

【2月20日】《在你燦爛的季節》

主演： 李聖經、蔡鍾㶸

幕後：《雖然30但仍17》編劇趙晟希、《美好世界》導演鄭商煕

劇情：精品設計師宋嘏爛（李聖經 飾）冷酷專業卻背負陰影，與充滿魅力的動畫設計師鮮于燦（蔡鍾㶸 飾）相遇後，性格迥異的兩人生命開始產生轉變。

《在你燦爛的季節》。圖/Disney+ 提供

【4月】《21世紀大君夫人》

主演：IU (李知恩)、邊佑錫

劇情：故事設定在君主立憲制的虛構 21 世紀韓國，描述一位超人氣王子與韓國最大財閥之一的繼承人，兩人起初因各自的利益而合作，卻在計謀交織中逐漸領悟愛的真諦，絕對是今年最受矚目的浪漫鉅獻之一。

《21世紀大君夫人》。圖/Disney+ 提供

【2026 下半年】《殺人者的購物中心》第二季

主演：李棟旭、金慧峻、趙漢善、琴海娜、李泰英、金民

新成員：岡田將生、玄理、鄭允荷

劇情：第二季將延續大學生智安與前傭兵舅舅進灣的故事，他們將攜手反擊、主動對抗傭兵組織「巴比倫」。

《殺人者的購物中心》。圖/Disney+ 提供

【2026 下半年】《韓國製造》第二季

主演：玄彬、鄭雨盛

劇情：兩大男神對決進入白熱化！中央情報部科長兼大毒梟白冀兌，與鐵面檢察官張健榮再度交鋒，隨著名聲地位的消長，戰局將在年底揭曉。

《韓國製造》。圖/Disney+ 提供

【2026 年底】《魅惑》（漫改影集）

主演：秀智、金宣虎

幕後：《金權性內幕》導演韓在林

劇情：改編自超人氣網漫。敘述隱居 50 年、因心碎而封閉的吸血鬼宋貞華（秀智 飾），與受委託為她作畫、擁有複雜過去的畫家尹怡浩（金宣虎 飾）之間神祕而浪漫的懸疑故事。

《魅惑》。圖/Disney+ 提供

【2026 年待定】

《賭金》

主演： 朴寶英、金聖喆、李玹旭

幕後：《原罪犯》編劇黃造潤、《機密同盟》導演金星勳

劇情： 少女熙珠意外發現裝滿黃金的棺材，原本守法的她被貪念吞噬，捲入危機並展開逃亡，重回不願再踏進的小鎮。

《賭金》。圖/Disney+ 提供

《婚姻之後》（暫譯）

主演：南宮珉、李雪

幕後： 狂醫魔徒》導演金楨顯

劇情：腦外科醫師姜泰周（南宮珉 飾）為了救回遭冷血罪犯組織綁架的妻子，展開一場浪漫驚悚的救援行動。

《婚姻之後》。圖/Disney+ 提供

《再婚皇后》（漫改影集）

主演： 申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮

幕後：《驅魔麵館》編劇與《今日的網漫》導演合作

劇情：改編自 26 億點閱神級網漫。皇后娜菲爾在丈夫帶情婦回宮並提出離婚後，霸氣同意離婚並宣布改嫁敵國王子，展開一場集結政治鬥智與愛情的復仇之路。

《再婚皇后》。圖/Disney+ 提供

