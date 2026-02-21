《愛情故事：小約翰·甘迺迪與卡洛琳·貝塞特》90年代最強CP重現 看美國王子與老錢風女神的絕美愛戀

FX《愛情故事：小約翰·甘迺迪與卡洛琳·貝塞特》（American Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette）為萊恩·墨菲《愛情故事》詩選劇集首部曲，改編自伊莉莎白·貝勒的著作《曾幾何時：卡洛琳·貝塞特-甘迺迪的迷人一生》（Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy）。

故事的主角是 20 世紀最受矚目的夢幻愛侶：小約翰·甘迺迪， 他，堪稱美國的王子，是全國人民看著長大的萬人迷和媒體寵兒。而卡洛琳·貝塞特，自帶耀眼光環，憑著鮮明個性與獨特品味，從 Calvin Klein 銷售助理一路當上高階主管，成為創辦人的知己。 本劇探索 20 世紀這對經典愛侶之間天雷勾動地火的化學反應、旋風般的戀情與高調的婚姻。當他們的愛情故事攤在全國人民眼前，隨之而來的巨大名氣與媒體關注，卻威脅著要將兩人拆散。影集記錄了這段複雜又令人心碎的旅程，看一對愛侶的私密戀情，如何演變成全國人民的集體迷戀。2月13日在Disney+ 上線。

原著｜《曾幾何時：卡洛琳·貝塞特-甘迺迪的迷人一生》

影集原著由作家伊莉莎白·貝勒撰寫，於 2024 年 5 月在美國出版。作者透過深入訪談與珍貴的未公開照片，試圖還原卡洛琳在「小甘迺迪妻子」這個標籤之外的真實自我，展現這位 90 年代時尚指標的鮮活靈魂。書中特別強調她在 Calvin Klein 的事業成就，並剖析她在狗仔瘋狂追逐下的真實心境，力圖推翻當年八卦媒體賦予她的「冷漠」或「高傲」等負面刻板印象。

大眾對此書的討論，多集中於卡洛琳如何定義了現今盛行的「老錢風」（Old Money）穿搭，證明其經典品味至今仍深具影響力。

《愛情故事：小約翰·甘迺迪與卡洛琳·貝塞特》。圖/Disney+ 提供

《愛情故事：小約翰·甘迺迪與卡洛琳·貝塞特》。圖/Disney+ 提供

《愛情故事：小約翰·甘迺迪與卡洛琳·貝塞特》。圖/Disney+ 提供