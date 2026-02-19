《動物園》許哲珮x甜約翰 音樂陣容助攻《微光》《動物園夢遊》配樂治癒職場心累

Disney+ 職人愛情劇《動物園》公布音樂陣容，由金曲獎最佳專輯製作人許哲珮擔任音樂總監、首度為影集完整配樂，創作主題曲《微光》、片頭曲《動物園夢遊》及插曲《在哭泣之前》。

話題樂團甜約翰看過《動物園》拍攝素材後創作的《追逐，然後跳舞》則作為片尾曲，以動物追逐為隱喻，完美呼應劇中邵雨薇與王柏傑從歡喜冤家到相知相惜的微妙情感轉變。

以富有故事性、充滿戲劇色彩的音樂風格著稱的許哲珮，曾憑藉Tizzy Bac專輯《我想你會變成這樣都是我害的》獲得第18屆金曲獎最佳專輯製作人獎，並多次入圍金曲獎。《動物園》是她首度為影集完整配樂的作品，並攜手編曲／配樂家奧斯卡、傅家煌一起完成整體配樂創作，談到主題曲《微光》的創作，許哲珮分享：「我希望音樂能帶著一種行進感，溫暖而柔和，就像整部影集的色調與壽山動物園的陽光。」

許哲珮也偷偷透露，《動物園》不只有可愛的動物，更有情感的深度，並用一種日常的療癒與幽默傳遞給觀眾，也因此自己更希望配樂可以像陽光一樣，自然地存在角色、故事之間。談到這次配樂最難忘的部分，許哲珮認為是獲得導演極大的信任：「我還沒正式開始配樂就先去參加殺青酒會，當下有點不好意思，導演卻笑著說『到時候就是我對你不好意思了』我心裡還想，是會要改到天荒地老嗎？幸好結果沒有！三毛導演真的給了我很大的信任與空間。」

另外，甜約翰在看過《動物園》的故事後，深受劇中主角從歡喜冤家、到相知相惜的情感轉變啟發，創作了《追逐，然後跳舞》這首作品。「這首曲本身就很有甜約翰的曖昧靈動感，一種關係還懸在半空閃爍、卻又隱約能感受到最終會有著落的浪漫感。」他們在歌詞中加入與動物、動物園有連結的元素，這個創意來自收到合作邀約時，腦海中浮現的動物在草原奔跑的意象，「我們把這個意象用音樂轉換成一種浪漫的拉扯追逐感」，將職場戀愛中試探與靠近的微妙互動完美轉化。

《動物園》不僅是一部職人愛情劇，更透過音樂傳遞「療癒」與「愛」的核心價值。許哲珮為本劇量身打造的主題曲與配樂為動物園場景營造溫暖氛圍，而甜約翰的《追逐，然後跳舞》則以獨特的音樂風格與深刻的歌詞意境，讓觀眾在追劇的同時，也能透過音樂感受角色的情感轉變。《動物園》將於2月20日在Disney+獨家首播，邀請觀眾一同進入這座充滿音樂、愛情與療癒的動物園。

《動物園》金曲音樂人許哲珮首操刀影集配樂。圖/Disney+ 提供

《動物園》甜約翰獻唱片尾曲，「曖昧又靈動」譜出職場戀愛進行式。圖/Disney+ 提供

