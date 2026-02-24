【影評】《神力人》真正的你不是當下的狀態，而是人生酸甜苦辣的總和

雖然冠了「Marvel Spotlight」系列的招牌，但《神力人》卻是另一部不能忽視的漫威佳作。用最輕盈、溫柔的步調，介紹了一個力大無窮的平凡人，當他獲得媲美自己偶像英雄的力量，反而成了他必須隱藏半輩子的負擔。

這絕對不是典型的漫威英雄故事：沒有浮誇的 CGI 特效大戰，只有最純粹的正義與救贖。就連片中虛構的《神力人》電影都是近身搏鬥的特攝片，卻意外完成了漫威近年最難做到的事 — 專注說好一個「人」的故事。

很喜歡葉海亞在《神力人》中富有層次的表演，精準捕捉了主角的自卑與野心。雖然他的舞台還沒有觸及到任何復仇者聯盟成員，但絕對很看好他未來在 MCU 的路。

班金斯利的「假滿大人」當年在《鋼鐵人3》被罵到翻，根本沒有人料到多年後還能在《尚氣》裡翻身。如今在《神力人》我們得以看到這位曾經糜爛頹廢的毒蟲演員，在歷經被梁朝偉收留、與尚氣的作戰後，內心也多了一份責任感與友情的愧疚，從喜劇丑角蛻變成一位心靈導師。

要說誰是第四階段後塑造最成功的反派之一，私認為「災害控制局」的 P. Cleary 探員絕對榜上有名，他對超能力者有多厭惡、觀眾對他就有多反感！從皇后區身分成迷的蜘蛛私刑者、紐澤西州能力不穩定的未成年少女.... 來到《神力人》更為了業績去追殺一個沒造成過重大災害的無名小卒，很可能是金霸王市長的密切合作夥伴，甚至未來《變種人註冊法》的推手之一，也很期待可以探索這個角色的不同面向。

最後，《神力人》從第一集就有很多驚喜的演員本色客串，其中一位 Josh Gad（也是漫威唯一官宣過的客串）也交出令人瞠目結舌的演出。OLAF WILL RETURN IN AVENGERS DOOMSDAY!

《神力人》。圖/Disney+ 提供

《神力人》。圖/Disney+ 提供