《凶宅專賣店》全劇最痛反轉 李銘順「招魂儀式」背後藏驚人執念

由金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳、陳姸霏主演的台劇《凶宅專賣店》播出以來好評不斷，根據flixpatrol串流排行榜統計，作品多日榮獲台灣、香港Disney+ 收視冠軍！

《凶宅專賣店》劇情聚焦專營凶宅買賣的「義勝房屋」，以一樁樁看似恐怖、實則關乎遺憾與執念的凶宅物件，拼貼出寫實的人性與生死課。而最新劇情中，江宜蓉飾演的角色「李靜」身世迎來重大反轉，真摯的角色告白更逼哭眾人，被網友喻為「最心碎的一段！」

《凶宅專賣店》中飾演「通靈少女」的陳姸霏在最新劇情中跟江宜蓉有多場對手戲，並分享因為劇情需求需要站在江宜蓉身後對其施咒，卻因為太難過而忍不住狂掉淚，「但眼淚全部都滴到她頭上了！」，而江宜蓉也表示拍攝期間一有空檔就要找對方擁抱、平復情緒，「姸霏就像我的行動電源、帶給我能量，因為《凶宅專賣店》講的情感都非常寫實，關於親情、放下執念、離別，這些人生課題都讓大家很容易共情，一不小心會哭到停不下來。」

除此之外，劇中義勝房屋的大家長「雄哥」（李銘順 飾）也有強烈執念，他看似是愛家好男人，真正的背景身世卻是全劇最驚人的大反轉，甚至多次拜陰廟、以邪教儀式招喚靈魂，看似極端的行為卻讓人心痛。李銘順也分享：「雄哥對我來說像是每一個被留下的人，嘴上不說，心裡其實就是一間不願意被處理的凶宅。這部戲一直提醒我，面對生死最難的是直面自己的傷痛，有時你以為在幫別人超渡，其實是在等自己放下。」

《凶宅專賣店》。圖/Disney+ 提供

《凶宅專賣店》看似是旁觀者，其實在江宜蓉、李銘順的案件中多次為義勝房屋「開外掛」給予助力的新加坡影后洪慧芳也分享：「我飾演畢婆婆表面很理性，但内心藏著很多沒說出口的東西，作品最讓我印象深刻的，其實不是事件本身，而是留下来的人，還有那些沒來得及說出口的話。《凶宅專賣店》有驚悚的外殼、但核心是情感，觀眾一定能在某個角色身上看到自己的影子。」

《凶宅專賣店》由李銘順、范少勳、陳姸霏、施名帥、林予晞、江宜蓉、洪慧芳、許紫柔等人領銜主演。該作已於Disney+ 獨家熱播中，並將於下週五（2月13日）迎來精彩大結局。

