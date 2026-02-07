《那些你不知道的我》原子少年「林佳辰」演戲了 8大角色4大看點總整理

《那些你不知道的我》是2026年臺灣青春懸疑影集，由安竹間執導，影集自2026年1月30日起於 MyVideo 線上看首播前四集，1/30之後每週五凌晨00:00更新兩集，共有8集，演員陣容包括傅孟柏、姜典、雷嘉汭、吳念軒 、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、黃禮豐、林佳辰別演出，呈現多元精彩的角色互動。

劇情聚焦現代人在社群與社會壓力下隱藏的多面性格。當紅偶像 Lucy 遭黑粉指控殺人，兩位 AI 公司實習生與警探合作調查，逐步揭開人性陰暗面與社會輿論下的隱秘秘密，故事結合懸疑、奇幻與社會議題，張力十足、引人入勝。本文將帶你一次整理《那些你不知道的我》的線上看平台、開播時間、完整演員卡司、劇情亮點與奇幻懸疑元素，讓你快速掌握這部青春懸疑影集的核心看點。

《那些你不知道的我》劇情在講什麼?

《那些你不知道的我》以懸疑且充滿張力的故事線和深刻角色塑造，引領觀眾進入一場關於成長、愛情與療癒傷痛的旅程，探索主角們之間微妙的人際互動與情感糾葛。

年輕爆紅偶像 Lucy 被傳出是殺人凶手，而知名 AI 公司 AIGOTIO 成為這場謎案的舞台，其中兩位資優實習生—內向宅男左又禾與冰山酷妹鄭恩雨—意外捲入針對 Lucy 的黑粉威脅與刑事指控，他們被迫與警探王奕行合作，深入調查逐步揭開事件背後的真相。隨著調查深入，左又禾與鄭恩雨的關係也產生微妙變化，而神秘人物 Paul 的介入，帶來一款能百分之百了解對方內心的奇幻產品，為案件偵辦增添更多未知元素。這一連串事件不僅考驗他們的合作默契，也觸及彼此對愛情、信任與傷痛療癒的深層議題，而「百分百的真相」究竟能帶給他們什麼，則成為整個故事的最大懸念。立即到MyVideo線上看👉《那些你不知道的我》

《那些你不知道的我》播出時間?集數?

2026年1月30日起於MyVideo 線上看首播4集。1/30後每周(五)凌晨00:00更新2集，共有8集。

《那些你不知道的我》演員卡司陣容

傅孟柏 ｜捲入核心謎案的神祕關鍵人物Paul

傅孟柏 在劇中飾演神秘角色，與案件有複雜關聯。

傅孟柏 成就

●2016 年｜《一代新兵之八極少年》入圍第 51 屆金鐘獎「戲劇節目男主角」

●2017 年｜《最後的詩句》榮獲第 52 屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角」

●2023 年｜電影《本日公休》榮獲台北電影獎「最佳男配角」入圍第 60 屆金馬獎「最佳男配角」

●2024 年｜《美食無間》入圍第 59 屆金鐘獎「戲劇節目男主角」

●2025 年｜Netflix 原創劇《回魂計》主演，與舒淇、賈靜雯同台演出

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供

雷佳汭 ｜性格冷靜的 AI 公司實習生

雷嘉汭 飾演 鄭恩雨性格冷靜的酷妹，AI公司實習生，意外捲入調查案件。

雷佳汭 成就

●2024 年｜《八尺門的辯護人》入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角」

●2025 年｜韓國影集《Twelve》參演作品，與馬東石、朴炯植合作，跨足韓國影視圈

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供

姜典｜AI 公司實習生，與鄭恩雨聯手辦案

姜典 飾演 左又禾 熱衷技術的理工宅男，AI公司實習生，與鄭恩雨一同辦案。

姜典 成就

●2024 年｜BL 劇《奇蹟》主演作品，人氣大幅提升

●2022 年｜《愛的奧特萊斯》 榮獲第 57 屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎」

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供

吳念軒 ｜調查偶像威脅事件的刑警

吳念軒 飾演 王奕行 調查偶像威脅事件的刑警，挑戰與過去截然不同的角色。

吳念軒 成就

●2017｜以《紅衣小女孩2》入圍金馬獎「最佳新演員」

●2018｜以《翻牆的記憶》入圍金鐘獎「戲劇節目男配角」

●2023｜以《波蘿蜜》入圍第25屆台北電影獎「最佳男配角」

●2025｜憑電影《角頭–鬥陣欸》、戲劇《星空下的黑潮島嶼》，入圍金鐘獎「最佳男主角」

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供

邱偲琹｜陷入黑粉與謎案風暴的當紅偶像

邱偲琹 飾演 Lucy 當紅偶像，突然陷入黑粉威脅與殺人疑雲的中心人物。

邱偲琹 成就

●2023 年｜《模仿犯》入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角」獲金穗獎「最佳演員」

●2025 年｜多部影集即將上線 品牌代言合作活躍，持續受到影視與劇場界關注

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供

蔡昌憲｜全方位的實力派演員

蔡昌憲是戲劇、綜藝與音樂全方位發展，具高度大眾親和力的實力派演員。

蔡昌憲 成就

●2020 年｜《苦力》入圍第 55 屆金鐘獎「戲劇節目男主角」

●2023 年｜《牛車來去》入圍第 58 屆金鐘獎「戲劇節目男主角」

●2025 年｜音樂劇《三個傻瓜》演出舞台劇，並參與節目與歌唱演出

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供

項婕如｜演技細膩可塑性高的新生代演員

項婕如演技可塑性極高、情感表達細膩，是新世代影壇女主角代表人物，兼具青春魅力與專業實力，持續受到業界與觀眾高度關注。

項婕如 成就

●2023 年｜《查無此心》《疫起》兩部作品獲多項金馬獎與台北電影獎提名

●2024 年｜《愛的噩夢》入圍第 26 屆台北電影獎「最佳女主角」

●2025 年｜電影《夜校女生》主演作品，於釜山影展首映

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供

林佳辰｜舞台魅力與創作天賦兼具的實力新星，首次戲劇演出

林佳辰 多重身份兼具歌手、創作人與舞台表演者，舞台魅力與創作天賦兼具，粉絲基礎穩固，首次戲劇演出備受期待。

林佳辰 成就

●2022 年｜《原子少年》以人氣團成員身分出道，曾於伊林璀璨之星獲得亞軍，展現表演潛力

●2023年 ｜Ozone夏日青春冒險 ，Ozone首部團體實境節目，同年HITO 流行音樂獎榮獲「HITO 最受歡迎新人獎」與「HITO 團體獎」。

●2024年 ｜OZONE 青春冒險，台灣首部男團實境電影，集結節目精彩片段，並完整呈現團體首次登上台北流行音樂中心開唱，以及遠赴首爾拍攝 MV 的珍貴歷程。

●2025 年｜「World Top」演唱會台北小巨蛋舉辦個人演唱會，展現舞台魅力

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供

《那些你不知道的我》4大看點｜再創台灣影集新格局

✔️林佳辰首次戲劇挑戰並獻唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉

超人氣男團 Ozone 成員林佳辰首次參與戲劇演出，在青春懸疑影集《那些你不知道的我》中擔任特別演出，同時演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉，以其溫暖且細膩的嗓音為懸疑故事注入療癒感。林佳辰是在拍攝完成後進入錄音室錄製歌曲，因此能快速帶入劇中情緒，他表示：「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」導演兼作詞人安竹間以及作曲人黃韻仁都讚賞他的真誠表現，認為他在主歌演唱時能加入對話感，像是在對粉絲或朋友說話，帶來溫暖支持。

插曲〈都不難過了，好嗎？〉由安竹間作詞、黃韻仁作曲與製作，以吉他為主的簡單編曲傳達陪伴感，林佳辰則以「對一個人說話」的方式演唱，希望能陪伴觀眾療癒內心脆弱。

✔️傅孟柏拍完《回魂計》立馬投入《那些你不知道的我》出演神秘角色?

在《那些你不知道的我》中，傅孟柏 結束《回魂計》拍攝後立刻投入新劇，雖然在預告中台詞不多，僅有幾句精簡台詞：「為了達成目的，有什麼是不能犧牲的？」以及「不要總把我當敵人，也許我才是你最好的朋友」，卻留下諸多懸念，讓觀眾對他角色的立場充滿好奇。

✔️林佳辰《那些你不知道的我》情緒演技炸裂，引爆話題

影集《那些你不知道的我》終極預告曝光了林佳辰在劇中的情緒爆發片段，包括崩潰大喊與哭喊畫面，引起觀眾熱烈討論，不少粉絲直呼「起雞皮疙瘩」，並猜測他角色的身份與立場。此外，林佳辰在劇中的演技突破也成為媒體焦點，他不僅展現了與舞台形象不同的表情與情感張力，成功引發話題。

✔️《那些你不知道的我》是一部青春懸疑愛情影集?

《那些你不知道的我》是一部台灣青春懸疑愛情影集，故事融合青春氣息與懸疑張力，描寫年輕角色在愛情、友情與社會壓力下的情感糾葛。劇情以當紅偶像遭黑粉威脅及殺人指控為核心，搭配前沿 AI 科技與奇幻產品設定，讓角色能「百分百了解對方內心」，增添案件不可預測性與科技感。劇中鮮明的角色與錯綜複雜的人物關係，帶出每個人的秘密與心理掙扎，深刻探討現代人在社會與人際壓力下的多面性格、信任問題以及愛情與友情中的矛盾與成長，使觀眾在追劇的同時，也能感受到情感共鳴與人性探索的深度。

立即到MyVideo線上看👉《那些你不知道的我》

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供

《那些你不知道的我》。圖/MyVideo提供