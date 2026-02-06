8部韓劇懶人包：《韓國製造》《暴風圈》《操控遊戲》《瑞草洞》等春節不荒

過年聚會最怕尬聊？今年Disney+貼心整理 2025 年度網友熱議的8部必看韓劇，從復仇解謎、社畜日常、政治諜戰到浪漫小品通通包辦。

8部熱門佳作讓你的日常閒談完全沒有空拍，無論是想討論職場辛酸的社畜共鳴，還是解讀燒腦的神級反轉，都能讓你瞬間化身話題核心。趁著假期在 Disney+ 把這些神級作品一網打盡，保證讓你從初一聊到開工，成為朋友圈中最懂看劇的質感達人！

🎬韓劇Top 8：先婚後愛的爆笑浪漫小品《宇宙 Marry Me?》

由庭沼珉、崔宇植主演的浪漫喜劇《宇宙MARRY ME?》絕對是年節期間闔家觀賞的首選之一，講述被渣男未婚夫拋棄的女子，為了領取意外中獎獲得的豪華新婚房，只好找來與未婚夫同名同姓的男子假扮另一半。這場「假結婚真領房」的戀情，將帶來兩人從互看不順眼到動真情的逗趣過程，庭沼珉、崔宇植時而打鬧、時而溫馨浪漫的相處，也讓網友讚嘆「光看他們的化學反應就很養眼」！

🎬韓劇Top 7：反轉再反轉的復仇巨作《寶物島》

復仇劇《寶物島》不但播出期間收視率狂飆，劇中各種「猜不到編劇下一步」的絕地反轉，以及韓劇獨有的狗血元素都話題滿滿。由朴炯植飾演的主角「徐東柱」可謂最慘男主角，從交往多年的女友和死對頭結婚、目睹至親出車禍，到自己身中數槍掉入海中失憶，甚至連在醫院休養時都有人要暗殺，然而徐東柱如同打不死的小強，總能憑藉主角威能逆襲反殺，超級狗血、不斷反轉的情節，卻最能讓台灣觀眾欲罷不能！

🎬韓劇Top 6：柯南感的「輕解謎」配飯劇《血謎拼圖》

獲得韓國全球OTT大獎「最佳OTT原創影集」的《血謎拼圖》，由金多美飾演古靈精怪的犯罪側寫師、搭檔由孫錫求飾演的疑心病刑警一同破案，兩人透過每場血案留下的拼圖，逐步揭露一塊塊關鍵線索。特殊的推理視角以及不會過度燒腦的破案過程，也讓許多網友聯想到《名偵探柯南》、大讚「每一集都是沉浸式的解謎體驗」，無疑是親友共同觀影、一起討論推理的話題好選擇。

🎬韓劇Top 5：朴恩斌「瘋批女主」現象級表演《狂醫魔徒》

今年過得太壓抑？醫療驚悚韓劇《狂醫魔徒》就是你的過年紓壓首選，由朴恩斌、薛景求主演，朴恩斌在劇中化身天才卻瘋狂的外科醫生，拒絕內耗、隨時發瘋的性格，遇到任何事情都絕對不會忍耐，她雖然救人性命，遇到敢招惹自己的人卻會直接「解決」，癲狂卻充滿魅力的表演，更讓她奪下韓國全球OTT大獎的最佳女主角，也讓網友直呼「就愛這種瘋女人」！

🎬韓劇Top 4：社畜必看的職場日常《瑞草洞》

律師也只是上班族，《瑞草洞》由李鍾碩、文佳煐主演，劇本更由現役律師編寫，深刻描寫五名受僱律師的社畜生活。面對上司刁難、蠻橫不講理的客戶仍要面帶微笑、出庭後又回到辦公室獨自加班到深夜，甚至工作到懷疑人生，只有和同事一起吃飯時才能相互取暖。寫實到連台灣律師都在社群表示「我們的生活真的就是這樣！」然而劇中的五人和大家一樣，即便每天都喊著「不想工作」隔天仍乖乖起床，超寫實的社畜日常絕對讓所有上班族都能有所共鳴。

🎬韓劇Top 3：一路反殺的復仇爽劇《操控遊戲》

動作男神池昌旭又大展身手！被韓媒大讚是「2025下半年的黑馬戲劇」，《操控遊戲》播出以來收視、口碑雙收，講述池昌旭飾演的善良外送員被誣陷謀殺入獄，幕後操縱者正是專抓替罪羔羊、幫富豪洗罪的資安公司代表。池昌旭決定黑化復仇、在獄中大殺四方，誓言找出兇手，而各種騎乘機車飆火海、一打十五名犯罪集團成員、甚至是肉身扛下武士刀砍劈等動作橋段，都讓觀眾直呼超級痛快，無疑是過年必看的爽劇首選。

🎬韓劇Top 2：全智賢的「大女主」國際諜戰《暴風圈》

諜報愛情韓劇《暴風圈》由全智賢、姜棟元主演，更有好萊塢明星加盟，簡直「史上最強韓劇卡司」。故事以一場總統候選人遇刺事件為開端，卻引發整個韓國的國際危機，劇情聚焦政治權謀與禁忌戀情的危險交織，總統候選人全智賢、以及神祕忠犬保鑣姜棟元的愛情故事更成為網友最關注的看點，過年期間就一口氣沉浸在這場「大人愛情」的浪漫政治風暴中！

🎬韓劇Top 1：雙影帝的世紀對決《韓國製造》

由「叔系男神」玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》榮登Disney+網友熱議話題之冠！不但在播出期間多次登頂台灣收視排行第一，近日也正式奪下 2025 年 Disney+ 亞太地區首播觀看次數最多的韓國原創影集*。玄彬在劇中過著表面是中央情報部科長、私下卻是大毒梟的雙面人生，與剛正不阿的檢察官鄭雨盛展開殊死對決，劇中如同《絕命毒師》的龐大販毒網、以及「韓版《無間道》」一般與各方勢力諜對諜的反轉情節都讓觀眾欲罷不能，而《韓國製造》第二季更將於今年稍晚登場，過年期間就是追上神劇進度的最好時機！

*根據上線後 28 天內的觀看次數統計

