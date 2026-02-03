《那些你不知道的我》姜典x雷嘉汭 AI菜鳥緝兇傅孟柏攜神祕科技介入

由億萬票房電影《追婚日記》導演安竹間執導，結合奇幻設定與懸疑推理，被譽為農曆年前最被期待的台灣影集《那些你不知道的我》，28日舉行上線記者會，安竹間導演率主要演員傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹出席，分享拍攝甘苦和秘辛，並接受主持人黃豪平快問快答，在台上被赤裸揭露「那些你不知道的我」。《那些你不知道的我》1月30日起在 LINE TV 及 MyVideo 首播。

《那些你不知道的我》故事由邱偲琹飾演的當紅偶像遭到黑粉威脅作為開端，找來AI公司調查分析網路上可能的嫌疑者，姜典和雷嘉汭飾演兩位性格截然不同的 AI 公司菜鳥實習生，被指派和吳念軒飾演的刑警一起合作調查。過程中，傅孟柏飾演的一位神秘人物，帶著一項能在「兩小時內下載他人記憶、百分之百理解對方內心」的技術介入，讓整個故事走向奇幻、超現實的方向。

安竹間導演2021年平台收視第一的網劇《愛的奧特萊斯》之後，時隔4年多再推出新作，他表示：「《那些你不知道的我》的主要人物，是從《愛的奧特萊斯》延伸而出，但是是全新視角；這部戲除了奇幻、懸疑，我們真正想談的是：人如何面對自己的傷痛，又是否真的有勇氣去理解他人。希望觀眾在感受到緊張與好奇的同時，也能在情感上得到一些陪伴與療癒。」

傅孟柏在預告片中亦正亦邪的形象，遊走在灰色地帶，讓網友好奇他在《那些你不知道的我》會不會繼續使壞、更關心他在新劇中跟母親的關係；他說：「沒有《回魂計》那麼扭曲，其實反而是對這個角色的救贖，會有很多細膩感人的部份。而且重新演出同一個角色，有了他更多的成長背景，對我來說是一個很特別的延續。」

《那些你不知道的我》。圖/樂波時代提供

飾演刑警的吳念軒在劇中有不少動作、追逐戲，他演得很過癮，卻也因此不小心受傷：「這個角色最吸引我的地方，是他背負著整個家庭的責任，做決定的時候把自己放在最後。拍攝過程我真的很投入，因為很投入，所以受點傷好像也就顧不上了。」

姜典與雷嘉汭飾演性格截然不同的菜鳥實習生，戲裡總是一臉酷樣的雷嘉汭，拍《那些你不知道的我》最大考驗就是「忍」，她笑著表示：「我平常很愛笑，但這個角色不能隨便露出情緒，連說話的音頻、節奏都要刻意壓低，一開始真的不太習慣，但後來透過不斷的排練、跟導演討論角色狀態，慢慢感受到這個角色的力量。」

《那些你不知道的我》。圖/樂波時代提供

姜典2022年因《愛的奧特萊斯》獲得金鐘迷你劇集最佳新人殊榮，這次再度飾演「左又禾」：「這個角色看起來很理性，內心卻有很多沒說出口的情緒。加上年紀設定是在即將踏入社會階段，對未來的不安、對關係迷惘，都會讓人特別容易傷感。某種程度上跟我自己也蠻像的，所以演起來很能進入狀態。」項婕如和傅孟柏、姜典一起從《愛的奧特萊斯》走到《那些你不知道的我》：「這次劇本不像之前拍網劇那麼輕快、歡樂，所以在表演上，我比較不去「設計」，而是回到角色最真實的狀態，跟著角色一起成長。」

邱偲琹在劇中是站在鎂光燈下，同時也被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像，最後更對保護她的警探動情、主動獻吻卻被拒絕。對此邱偲琹苦笑：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了。」

記者會尾聲，6位演員還在台上接受主持人黃豪平「那些你不知道的我」拷問，揭露他們各自不被人知道的秘密。除了傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、邱偲琹，《那些你不知道的我》還有「國片破億吉祥物」蔡昌憲，以及超人氣男團Ozone主唱林佳辰特別演出，感動宣傳曲〈不想忘的是…〉由曾沛慈獻唱，金曲歌后彭佳慧演唱同名主題曲〈那些你不知道的我〉，1月30日起在LINE TV 及 MyVideo 首播。

《那些你不知道的我》。圖/樂波時代提供

《那些你不知道的我》。圖/樂波時代提供

《那些你不知道的我》。圖/樂波時代提供

《那些你不知道的我》。圖/樂波時代提供