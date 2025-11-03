《石油天王》第2季 黛咪摩爾強勢入主續寫石油帝國風暴

CATCHPLAY+影音平台宣布11月強檔上架，由奧斯卡得主比利鮑伯松頓Billy Bob Thornton主演的高分話題影集《石油天王》(Landman) 第一季全十集，已於今日（11月1日）全數上架，全台只在CATCHPLAY+ 👉《石油天王》S1。

本劇以德州油田城鎮為背景，是一個關於財富追逐的現代故事，描述油田工人與石油億萬富翁間的角力，帶動了一場影響氣候、經濟與地緣政治的石油熱潮。故事聚焦在主角湯米諾里斯（比利鮑伯松頓 飾），又稱「石油土地經理」。 《石油天王》自首播以來廣受好評，松頓以細膩而有力的演出贏得讚譽，並入圍金球獎戲劇類最佳男主角。評論盛讚該劇以真實寫實的手法呈現貪婪、犧牲，以及龐大利益背後的人性脆弱。

延續首季熱潮，美劇《石油天王》第二季將於11月17日起每週一晚間5點在CATCHPLAY+跟播。第二季由泰勒謝里丹Taylor Sheridan與克里斯蒂安華萊士Christian Wallace共同創作，卡司陣容星光熠熠，包括比利鮑伯松頓、奧斯卡提名影后黛咪摩爾Demi Moore、奧斯卡提名男星安迪賈西亞Andy Garcia、奧斯卡提名男星山姆艾略特Sam Elliott、艾莉拉特Ali Larter、Jacob Lofland、Michelle Randolph、Paulina Chávez、Kayla Wallace、Mark Collie、James Jordan及Colm Feore。

第二季中，隨著石油湧出地面，秘密也逐漸浮現——湯米諾里斯比想像中更接近失控邊緣。在M-Tex石油公司、卡米米勒（黛咪摩爾 飾）以及家族陰影的重壓下，要在德州油田存活下來根本毫無道德可言、殘酷無比，意外事件隨時會爆發。

《石油天王》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《石油天王》由泰勒謝里丹、David C. Glasser、David Hutkin、Ron Burkle、Bob Yari、克里斯蒂安華萊士、比利鮑伯松頓、Geyer Kosinski、Michael Friedman與Stephen Kay擔任執行製作；Imperative Entertainment的Dan Friedkin與Jason Hoch，以及Texas Monthly的J.K. Nickell與Megan Creydt參與執行製作；Tommy Turtle擔任共同執行製作。

製作公司包括派拉蒙電視工作室Paramount Television Studios、101 Studios及Sheridan的Bosque Ranch Productions，《石油天王》由派拉蒙全球內容發行Paramount Global Content Distribution負責發行。

除了強檔影集外，CATCHPLAY+推出的CATCHPLAY TV服務亦持續拓展頻道內容，目前已擁有超過70個頻道，涵蓋新聞、生活、影劇、動漫、電影到體育等多元類型，本次重磅更新之一——國際財經頻道 CNBC Asia 正式上線，無論是亞洲開盤、歐美收盤，還是全球企業動態與產業趨勢，CNBC Asia 以全天候即時報導與深度分析，提供最權威的財經資訊，也為關注全球經濟與投資趨勢的觀眾帶來零時差的新訊。

《石油天王》。圖/CATCHPLAY+ 提供

11月隨選影劇除了《石油天王》外，改編自革命英雄「斯巴達克斯」事蹟的超人氣史詩影集《浴血戰士》，第二季《浴血戰士：復仇之路》和第三季《浴血戰士：詛咒之戰》共20集將於11月1日一次上架，給你滿滿無極限的暴力美學。

隨著CNBC Asia的加入，CATCHPLAY TV 完整囊括TVBS、TVBS新聞台、台視新聞、東森新聞、非凡新聞、東森財經新聞、民視新聞台、BBC News、NHK WORLD-JAPAN共十台全球新聞財經頻道，建立更完整全面的即時新聞網。無論是早晨出門前掌握頭條焦點、通勤途中追蹤最新時事，或深夜關注國際金融動態；在重大選舉、颱風地震等突發事件時，也能即時查詢開票結果、災情與停班停課訊息，只要開啟 CATCHPLAY TV，一支手機就能隨時獲取第一手資訊，滿足新世代零時差、零等待的生活節奏。

全台首檔軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》也將於11月5日上架，邀請九位明星男孩，走進成功嶺體驗軍旅生活中的熱血與挑戰；此外還有多部話題新片，包含由Billkin主演、翻拍《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國喜劇《冥婚鬧泰大》，日本動畫大師紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》、日本療癒小品《長椅小情歌》、榮獲坎城影展金攝影機獎的驚悚劇情片《阿蒙怎麼了？》，皆將陸續上架。

《九條好漢在一班》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《長椅小情歌》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《阿蒙怎麼了？》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《冥婚鬧泰大》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《宮﨑駿的奇幻世界》。圖/CATCHPLAY+ 提供