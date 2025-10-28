《黑盒子》四大單元輪番上陣 張軒睿《造物獄》禁錮人偶畫面超驚悚

LINE台灣與兔將創意影業共同出品原創影集《黑盒子》，改編由LINE WEBTOON台灣作家Pony同名漫畫，10月31日(週五)即將於LINE TV、NETFLIX 全球首播！10月27日舉行發布記者會，新生代與實力派演員陸夏、邱偲琹、張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、洪君昊、莫允雯、李李仁等主要演員均出席，現場並播放未公開精彩片花。

LINE WEBTOON驚悚網漫《黑盒子》曾霸榜恐怖類漫畫排行榜前3名，瀏覽數超過5000萬次，LINE台灣透過文策院媒合，獲得影視改編權。LINE台灣執行長暨LINE TV董事長陳立人表示：「LINE台灣聯手擅長視覺特效的兔將創意影業，將原作中充滿想像力的世界轉化為影像語言，挑選討論度高、深受粉絲們期待的四個單元，發展成這部影集，這也是首部由台灣原創網路漫畫改編的影集作品。」

《黑盒子》莫允雯野人女孩造型大突破 光腳在山區奔跑「有莫名自由感」

首度曝光的精彩片花由《黑白盒子》的莫允雯開場，她飾演活了萬年的「琪琪」，以交易時間延續生命，而見證無數人為慾望付出各種代價。劇中她造型百變，從野人女孩到英國19世界的芭蕾舞者、日本藝伎，再到現代的單親媽媽，而她面具人的身份，更是串連各單元的關鍵角色。莫允雯說：「最讓我驚豔的造型是野人女孩，導演和造型團隊做了很多功課，結合很多我們對於那個年代的想像，臉上的妝法也是很特別的突破。我記得光著腳在山區裡奔跑時，有一種莫名的自由感，雖然導演時時刻刻擔心我的腳受傷。」

《造物獄》陸夏鑿洞偷窺 張軒睿邱偲琹挑戰親密戲

片花依序曝光四個單元的精彩片段。《造物獄》單元講述追求完美的雕刻家小雯（陸夏 飾）無法釋懷前男友志偉（張軒睿 飾）的離去，偶然得知新鄰居是志偉和學妹羽帆（邱偲琹 飾），她竟鑿牆偷窺兩人生活，陷入偏執佔有慾的她，甚至深入神秘村落學習巫術，複製出一個只有半身的志偉分身，並將他囚禁在地窖中。

陸夏表示這是首次挑戰純反派的角色，但她過去很常演到為愛執著、失心瘋的人，「大家可能覺得我長得很危險？」張軒睿與邱偲琹劇中挑戰親密戲，邱偲琹說表演前非常緊張，但她不會刻意隱藏緊張的情緒，反而認為可為角色加分。張軒睿則說：「這是目前挑戰過尺度相對大的，但劇組有安排親密訓練，老師也幫演員客製親密褲，在表演的過程中很有安全感。」

《造物獄》張軒睿遭陸夏囚禁，失去雙腿的上班身被固定在人台，畫面超驚悚。圖／LINE TV提供

《黑盒子》依序曝光四個單元《造物獄》。圖／LINE TV提供

《星際救援》傅孟柏練習外星球移動「像跳舞」 外星生物「小白」驚喜現身

《星際救援》是粉絲票選最希望改編的單元，是台灣首部太空科幻片，為了真實呈現宇宙氛圍，劇組特地將拍攝場景移至全台首座LED虛擬棚，打造科幻大片場景。故事講述太空人孟白（傅孟柏 飾）在泰坦星遭遇太空風暴，獨自跳上逃生艙漂流在不知處的宇宙中，絕望中一隻外星生物突然出現，展開一場來自星際的救援行動。

傅孟柏說故事設定上泰坦星重力與地球不同，他們拍攝前都在揣摩如何移動，「現場三位太空人跟著導演的指示移動，很像在排舞練習，很有趣。」但劇中有許多場景是需要結合CG，「必須事前想像對方的回應，並配合特效的需求走位」，對他而言是一項全新挑戰。而記者會上，「外星生物小白」特別以影像方式「現身」，掀起一陣驚呼。

《星際救援》 傅孟柏飾演太空人，出任務遇難在宇宙漂流。圖／LINE TV提供

《黑盒子》依序曝光四個單元《星際救援》。圖／LINE TV提供

《豬人》鄭人碩詮釋單親爸靠「收回溺愛心」 洪君昊直呼「想演豬」上課狂練習

《豬人》則創台劇首例，以創新「人與動物靈魂交換」的奇幻題材重新改編，小偉（洪君昊飾）討厭豬圈的臭味，也最討厭爸爸（鄭人碩飾）總是偏心弟弟，一場意外卻換來顛覆人生的靈魂交換，當小偉變成豬，他才發現過去忽略的愛與陪伴。

戲外也有一位兒子的鄭人碩說，劇中角色雖充滿對孩子濃濃的愛，卻不懂得說出口，為了揣摩壓抑的情感，「就把平常對我戲外的兒子的那一份溺愛再收回來一些。」但他認為身為爸爸，還是要勇敢的把愛說出來，讓孩子了解彼此的感受。童星洪君昊則透露，角色非常有挑戰性，「我非常想要演豬，不只是跟豬交換靈魂，還要學豬的動作，所以當初看了非常多影片來學習如何演出，還上了很多動作課。」

《豬人》 鄭人碩與豬演員有不少對手戲。圖／LINE TV提供

《黑盒子》依序曝光四個單元《豬人》。圖／LINE TV提供

《黑白盒子》李李仁不斷重複「今天」致富 卻再也見不到兒子哭崩

《黑白盒子》單元結合原著兩大篇章《黑盒子》與《白盒子》串聯並改編，故事講述一個神祕的黑盒子，讓流浪漢啓漢（李李仁 飾）擁有了無盡的「今天」賺足財富，卻也讓他錯失了與兒子團圓的唯一機會。一位母親琪琪（莫允雯 飾）與罹患重病的女兒小筑，琪琪因利用白盒子的神奇力量，與他人交換時間讓自己活了數百年。她也想用這股力量，換給小筑一個永遠無痛的今天。

李李仁透露，拍攝四天都在永康公園當乞丐，化妝就是在臉上塗黑，連粉底都不需要，但特別的是他劇中要一直不斷重複驚醒，且每一天都面臨不同的事情，「劇本有文字註明，但表演的時候沒有旁白，需要聚精會神揣摩，才能讓其他人知道是演哪一天」。導演李昭樺補充，觀眾來看是不斷重複同一天，但演員可能一下演第一天一下演第三天，非常考驗專注力和演技的層次。《黑盒子》10月31日起，每週五晚間9點 LINE TV、NETFLIX 全球首播。

《黑盒子》發布記者會。圖／LINE TV提供

《黑盒子》發布記者會。主要卡司集結開箱精彩片花。左起李李仁、傅孟柏、鄭人碩、莫允雯、洪君昊、導演李昭樺、陸夏、張軒睿、邱偲琹。圖／LINE TV提供

《黑白盒子》 莫允雯劇中化身面具人，以交易時間延續生命。圖／LINE TV提供

《黑盒子》依序曝光四個單元《黑白盒子》。圖／LINE TV提供

《黑盒子》改編自台灣知名作家Pony繪製的同名短篇漫畫。圖／LINE TV提供