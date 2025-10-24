萬聖節8部影劇推薦：《異形：地球》《漫威喪屍》《推動搖籃的手》《弒婚遊戲》等驚悚良伴

萬聖節有什麼計畫？不想出門人擠人、沒心思裝扮、沒有朋友邀約都別擔心，Disney+精選8部萬聖節必看影劇，血腥追殺、心靈恐懼、鬼怪驚悚全包辦，看完絕對讓你毛骨悚然，獨自在家也害怕到覺得床底下、陰影裡、鏡子中到處都有人，即使沒局也不再感到孤單，Disney+讓你自己一個人過節也可以熱鬧非凡 !

萬聖節驚悚片單1：《異形：地球》

異形首度降臨地球！爛番茄新鮮度高達94%的首部異形系列影集《異形：地球》講述一搜太空船墜毀於地球，釋放出一批來自宇宙深處的致命生物，而一群混種人類則組成臨時小隊深入調查、卻發現背後有更黑暗的陰謀。影集一上線即引發全球觀看熱潮，8集緊湊內容超適合萬聖節一口氣追完，背後始終有異形追趕的恐懼、怪物的嘶叫聲、損壞電子設備的雜訊，都讓人在獨自觀影時感覺余光中好似有未知生物在竄動。

《異形：地球》。圖/Disney+ 提供

萬聖節驚悚片單2：《漫威喪屍》

被粉絲喻為「漫威最黑暗、最刺激的版本！」如果鋼鐵人、美國隊長以及奇異博士都變成可怕的喪屍，還有誰可以保護地球？衍生自《無限可能：假如…？》火紅篇章的《漫威喪屍》，建構出原本強大、該保護人類的英雄，卻隨時會遭病毒侵襲、轉而攻擊人類的絕望世界，只剩下驚奇少女、尚氣以及二代黑寡婦等少數英雄努力掙扎。暗黑反差的設定讓作品首播即霸榜美國收視冠軍，這個萬聖節歡迎獨自走入信念崩解的漫威國度。

《漫威喪屍》。圖/Disney+ 提供

萬聖節驚悚片單3：《詭秘之罪》

由知名節目統籌萊恩墨菲打造的驚悚懸疑影集《詭秘之罪》，被歐美影評人盛讚有如《無間警探》與《美國恐怖故事》的雙重享受，在一樁小鎮連環恐怖命案的背後，到底還藏著怎樣的陰謀，隨著由妮絲奈許飾演的洛伊絲警探一起深入邪教內部，孤身觀影的你是否會不小心深陷其中？此外，反轉連連的《詭秘之罪》更是天后泰勒絲未婚夫崔維斯凱爾西的驚悚影集處女作，製作人透露凱爾西工作非常勤奮、會主動去了解每個角色的台詞內容，他本人則表示參演電視劇「是一個全新的挑戰，但也非常期待觀眾看到我的表現」。

《詭秘之罪》。圖/Disney+ 提供

萬聖節驚悚片單4：《推動搖籃的手》

最可怕的人竟是最靠近你的人！1992年經典恐怖片《推動搖籃的手》當時掀起「家庭入侵式驚悚」熱潮，於2025年重新翻拍引發影迷期待，舊版曾有奧斯卡影后茱莉安摩爾參演，講述一名神秘的保母來到剛迎接新生兒的小家庭，而新手媽媽才剛為產後憂鬱所苦，然而原本美滿的家庭很快便發現這名保母的來歷絕非他們想像。Disney+ 也將於11月19日推出新版《推動搖籃的手》，由《終極警探4.0》瑪麗伊莉莎白溫斯泰德與新銳女星瑪嘉夢露共同主演，當你以為一切皆在掌控中，其實最熟悉的地盤早已被一雙看似溫柔的手滲透。

《推動搖籃的手》。圖/Disney+ 提供

萬聖節驚悚片單5：《弒婚遊戲》

豪門婚禮變成大逃殺現場？近年口碑爆棚的血腥恐怖片《弒婚遊戲》在Disney+也看得到，講述一名年輕美麗的新娘開心嫁入豪門中，未料男方家族卻在新婚當晚進行一場「獵殺生存戰」的婚禮儀式，活過洞房花燭夜才能迎接新生。被譽為「小瑪格蘿比」的薩瑪拉威明化身最威猛新娘，將在新婚之夜殺出重圍。看著薩瑪拉穿著染血白紗在巨大古宅城堡中不斷狂奔，獨自在家的你是否也覺得每扇門後、每個轉角都彷彿藏著獵殺者。

《弒婚遊戲》。圖/Disney+ 提供

萬聖節驚悚片單6：《黑天鵝》

《黑天鵝》曾多次被譽為影史最為精彩的心理驚悚片，主演娜塔莉波曼的精湛演出更為她摘下一座奧斯卡影后。主角妮娜作為傑出的芭蕾舞伶，在追求成為《天鵝湖》主角的過程中，除了對自己極致完美的要求，更承受來自母親、競爭對手的巨大壓力。當面臨崩潰邊緣，妮娜卻不斷出現幻覺，在鏡中看到一個邪惡卻強大、試圖取代自己的分身，看完《黑天鵝》後照鏡子的你，有沒有看到鏡中的人對你邪魅一笑呢？

《黑天鵝》。圖/Disney+ 提供

萬聖節驚悚片單7：《鬼照片》

你以為空無一物的地方，其實一直有人在看你。《鬼照片》翻拍自「泰國影史最恐怖鬼片」《鬼影》，講述一名攝影師與妻子前往日本度蜜月，恍惚之間發生車禍、不慎撞上一名女孩，自此開始各種怪事層出不窮，尤其不斷出現在照片中的白色鬼影如影隨形，甚至做出試圖掐死拍攝對象的手勢。這部被觀眾大讚「結局可怕到永生難忘」的經典鬼片，無疑是萬聖節孤身在家的最佳良伴，看完除了無盡的恐懼、絕對感受不到孤單。

《鬼照片》。圖/Disney+ 提供

萬聖節驚悚片單8：《天魔：惡之初》

賣座恐怖片《天魔》三部曲的起始故事《天魔：惡之初》將回到惡魔之子誕生之前，一名年輕的美國修女被派往羅馬、展開服侍教會的人生，卻接觸令她質疑信仰的黑暗力量，並將揭露惡魔轉世的可怕陰謀，未料當她挖掘得越來越多，卻也發現背後邪教之龐大、遠遠超過想像。這部宗教驚悚片保證帶來最原始、最邪惡的恐怖世界，即使身在熟悉的家中、也會感到這個空間不再安全。

《天魔：惡之初》。圖/Disney+ 提供